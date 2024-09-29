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Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину

Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину - 29.09.2024 Украина.ру

Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину

Официальный Токио решил изменить свои запреты на передачу вооружений в контексте ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол Японии на Украине Мацуда Кунинори

2024-09-29T16:51

2024-09-29T16:51

2024-09-29T16:52

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Посол Японии прокомментировал поставку ракет для систем ПВО Patriot из Японии в США. По словам Кунинори, поставки ракет для этой системы американского производства никак не связаны с ситуацией на Украине.Кунинори сообщил, что официальный Токио не рассматривает вопрос о поставках США ракет для Patriot на Украину. посол заметил, что отправка таких вооружений его страной в США связана с национальной безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе"."На этом фоне мы решили изменить наши принципы и инструкции по передаче оборонного оборудования, в том числе и ракет для Patriot", - заявил посол Японии.Ранее официальный Токио заявлял о запрете на экспорт товаров военного назначения за границу, включая бронежилеты и шлемы. Однако с началом СВО под давлением Вашингтона правительство Японии одобрило поставку для ВСУ военных автомобилей из запасов японских военных ("Сил самообороны") и другой военной помощи.США признали КНР своим главным врагом и активно готовятся к противостоянию с НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом производители боеприпасов не успевают удовлетворять нужды Пентагона, арсеналы которого истощены поставками для армий Украины и Израиля.Армия США изымает часть боеприпасов со складов в разных регионах мира и закупает их у Индии и других стран для поставок ВСУ и израильской армии, осуществляющей военные операции в Палестине и соседних странах. Украинская армия активно использует военную помощь США и других стран НАТО в оккупации российской Курской области.Япония не подписала мирный договор с СССР после Второй мировой войны, отказавшись подписывать его и с Российской Федерацией. Японские политики предъявляют России территориальные претензии, пытаются оспаривать российскую принадлежность приграничных территорий Российской Федерации. Ранее в новостях: Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США

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новости, япония, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон, нато, всу, военная помощь, зрк patriot