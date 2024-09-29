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Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину
Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину - 29.09.2024 Украина.ру
Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину
Официальный Токио решил изменить свои запреты на передачу вооружений в контексте ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол Японии на Украине Мацуда Кунинори
2024-09-29T16:51
2024-09-29T16:51
2024-09-29T16:52
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Посол Японии прокомментировал поставку ракет для систем ПВО Patriot из Японии в США. По словам Кунинори, поставки ракет для этой системы американского производства никак не связаны с ситуацией на Украине.Кунинори сообщил, что официальный Токио не рассматривает вопрос о поставках США ракет для Patriot на Украину. посол заметил, что отправка таких вооружений его страной в США связана с национальной безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе"."На этом фоне мы решили изменить наши принципы и инструкции по передаче оборонного оборудования, в том числе и ракет для Patriot", - заявил посол Японии.Ранее официальный Токио заявлял о запрете на экспорт товаров военного назначения за границу, включая бронежилеты и шлемы. Однако с началом СВО под давлением Вашингтона правительство Японии одобрило поставку для ВСУ военных автомобилей из запасов японских военных ("Сил самообороны") и другой военной помощи.США признали КНР своим главным врагом и активно готовятся к противостоянию с НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом производители боеприпасов не успевают удовлетворять нужды Пентагона, арсеналы которого истощены поставками для армий Украины и Израиля.Армия США изымает часть боеприпасов со складов в разных регионах мира и закупает их у Индии и других стран для поставок ВСУ и израильской армии, осуществляющей военные операции в Палестине и соседних странах. Украинская армия активно использует военную помощь США и других стран НАТО в оккупации российской Курской области.Япония не подписала мирный договор с СССР после Второй мировой войны, отказавшись подписывать его и с Российской Федерацией. Японские политики предъявляют России территориальные претензии, пытаются оспаривать российскую принадлежность приграничных территорий Российской Федерации. Ранее в новостях: Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США
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новости, япония, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон, нато, всу, военная помощь, зрк patriot
Новости, Япония, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, ВСУ, военная помощь, ЗРК Patriot
Посол Японии прокомментировал поставки ракет для Patriot на Украину
16:51 29.09.2024 (обновлено: 16:52 29.09.2024)
Официальный Токио решил изменить свои запреты на передачу вооружений в контексте ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол Японии на Украине Мацуда Кунинори
Посол Японии прокомментировал поставку ракет для систем ПВО Patriot из Японии в США. По словам Кунинори, поставки ракет для этой системы американского производства никак не связаны с ситуацией на Украине.
Кунинори сообщил, что официальный Токио не рассматривает вопрос о поставках США ракет для Patriot на Украину. посол заметил, что отправка таких вооружений его страной в США связана с национальной безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе".
"На этом фоне мы решили изменить наши принципы и инструкции по передаче оборонного оборудования, в том числе и ракет для Patriot", - заявил посол Японии.
Ранее официальный Токио заявлял о запрете на экспорт товаров военного назначения за границу, включая бронежилеты и шлемы. Однако с началом СВО под давлением Вашингтона
правительство Японии одобрило поставку для ВСУ
военных автомобилей из запасов японских военных ("Сил самообороны") и другой военной помощи.
США признали КНР
своим главным врагом и активно готовятся к противостоянию с НОАК в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом производители боеприпасов не успевают удовлетворять нужды Пентагона
, арсеналы которого истощены поставками для армий Украины и Израиля
.
Армия США изымает часть боеприпасов со складов в разных регионах мира и закупает их у Индии
и других стран для поставок ВСУ и израильской армии, осуществляющей военные операции в Палестине
и соседних странах. Украинская армия активно использует военную помощь США и других стран НАТО
в оккупации российской Курской области
.
Япония не подписала мирный договор с СССР
после Второй мировой войны, отказавшись подписывать его и с Российской Федерацией. Японские политики предъявляют России
территориальные претензии, пытаются оспаривать российскую принадлежность приграничных территорий Российской Федерации.