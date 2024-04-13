Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США - 13.04.2024 Украина.ру
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Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США
Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США - 13.04.2024 Украина.ру
Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США
Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", не упомянув о причастности Соединённых Штатов к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
2024-04-13T10:53
2024-04-13T11:27
новости
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владимир путин
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ядерное оружие
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"Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала Мицуко Сино.Японский дипломат подчеркнула, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. Однако она умолчала о причастности США, которые сбросили ядерные бомбы на японские города.Лидера коллективного Запада неоднократно озвучивали тезис о том, что Москва, якобы, угрожает применении ядерного оружия.При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что такой необходимости нет.США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.
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новости, япония, хиросима (город), россия, владимир путин, совбез, оон, ядерное оружие
Новости, Япония, Хиросима (город), Россия, Владимир Путин, Совбез, ООН, Ядерное оружие

Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США

10:53 13.04.2024 (обновлено: 11:27 13.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", не упомянув о причастности Соединённых Штатов к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
"Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала Мицуко Сино.
Японский дипломат подчеркнула, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. Однако она умолчала о причастности США, которые сбросили ядерные бомбы на японские города.
Лидера коллективного Запада неоднократно озвучивали тезис о том, что Москва, якобы, угрожает применении ядерного оружия.
При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что такой необходимости нет.
США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.
20 мая 2023, 21:26
Война должна продолжаться: эксперты об итогах G7 в ЯпонииВ Японии проходит встреча лидеров государств в формате G7. В Хиросиму прибыл и Владимир Зеленский. Его визит сперва украинские власти опровергли, видимо в целях безопасности. Но Зеленский всё-таки прилетел на французском борте, сперва заехав на Лигу арабских стран.
 
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