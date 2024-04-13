https://ukraina.ru/20240413/1054492959.html

Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США

Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США - 13.04.2024 Украина.ру

Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио "не смирится с российской ядерной угрозой", не упомянув о причастности Соединённых Штатов к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

2024-04-13T10:53

2024-04-13T10:53

2024-04-13T11:27

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"Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала Мицуко Сино.Японский дипломат подчеркнула, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. Однако она умолчала о причастности США, которые сбросили ядерные бомбы на японские города.Лидера коллективного Запада неоднократно озвучивали тезис о том, что Москва, якобы, угрожает применении ядерного оружия.При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что такой необходимости нет.США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. При взрывах бомб погибло 220 тысяч человек, ещё более 200 тысяч погибли из-за смертельных доз радиационного излучния.

https://ukraina.ru/20230520/1046409514.html

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новости, япония, хиросима (город), россия, владимир путин, совбез, оон, ядерное оружие