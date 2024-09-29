https://ukraina.ru/20240929/1057760641.html

Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева

Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева - 29.09.2024 Украина.ру

Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева

Украинские СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлённом убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo

2024-09-29T16:08

2024-09-29T16:08

2024-09-29T16:08

новости

россия

китай

семен пегов

минобороны

убийство

дезинформация

военкор

фейк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101389/00/1013890039_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_74c13b308a2a9385f571f1bcd3187c39.jpg

"Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев – фейк, - сообщил Пегов. - Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Вдобавок, он давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим".Военкор констатировал "сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки" - главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины."Впрочем, это неудивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать", - констатировал Пегов.Накануне информацию об "убийстве Коломейцева" распространили многие украинские и российские Telegram-каналы. Сообщалось о якобы успешной спецоперации украинской спецслужбы в российской Коломне, для правдоподобности сообщения сопровождались публикацией иллюстрации. Коломейцева представляли руководителем 924-го центра беспилотной авиации Минобороны РФ, готовившем специалистов по БПЛА для СВО.Подробнее о "признании ГУР" в "убийстве Коломейцева" - в публикации Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине

россия

китай

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, семен пегов, минобороны, убийство, дезинформация, военкор, фейк, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины