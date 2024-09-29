Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к, приуроченная к годовщине со дня смерти журналиста и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Украинские СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлённом убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
"Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев – фейк, - сообщил Пегов. - Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Вдобавок, он давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим".
Военкор констатировал "сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки" - главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Впрочем, это неудивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать", - констатировал Пегов.
Накануне информацию об "убийстве Коломейцева" распространили многие украинские и российские Telegram-каналы. Сообщалось о якобы успешной спецоперации украинской спецслужбы в российской Коломне, для правдоподобности сообщения сопровождались публикацией иллюстрации. Коломейцева представляли руководителем 924-го центра беспилотной авиации Минобороны РФ, готовившем специалистов по БПЛА для СВО.
Подробнее о "признании ГУР" в "убийстве Коломейцева" - в публикации Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине