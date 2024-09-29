Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева - 29.09.2024 Украина.ру
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Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева
Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева - 29.09.2024 Украина.ру
Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева
Украинские СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлённом убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
2024-09-29T16:08
2024-09-29T16:08
новости
россия
китай
семен пегов
минобороны
убийство
дезинформация
военкор
фейк
украина
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"Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев – фейк, - сообщил Пегов. - Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Вдобавок, он давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим".Военкор констатировал "сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки" - главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины."Впрочем, это неудивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать", - констатировал Пегов.Накануне информацию об "убийстве Коломейцева" распространили многие украинские и российские Telegram-каналы. Сообщалось о якобы успешной спецоперации украинской спецслужбы в российской Коломне, для правдоподобности сообщения сопровождались публикацией иллюстрации. Коломейцева представляли руководителем 924-го центра беспилотной авиации Минобороны РФ, готовившем специалистов по БПЛА для СВО.Подробнее о "признании ГУР" в "убийстве Коломейцева" - в публикации Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине
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новости, россия, китай, семен пегов, минобороны, убийство, дезинформация, военкор, фейк, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины
Новости, Россия, Китай, Семен Пегов, Минобороны, убийство, дезинформация, военкор, фейк, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Минобороны Украины

Военкор Пегов опровергает сообщения об убийстве российского полковника Коломейцева

16:08 29.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к, приуроченная к годовщине со дня смерти журналиста и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
П/к, приуроченная к годовщине со дня смерти журналиста и фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украинские СМИ распространили ложную информацию о якобы осуществлённом убийстве полковника российской армии Алексея Коломейцева. Об этом 29 сентября сообщил военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo
"Информация, распространяемая вражескими каналами о том, что в Коломне убит руководитель Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексей Коломейцев – фейк, - сообщил Пегов. - Из проверенных источников нам стало известно, что Коломейцев жив и здоров. Вдобавок, он давно находится на пенсии и не является действующим военнослужащим".
Военкор констатировал "сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки" - главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Впрочем, это неудивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать", - констатировал Пегов.
Накануне информацию об "убийстве Коломейцева" распространили многие украинские и российские Telegram-каналы. Сообщалось о якобы успешной спецоперации украинской спецслужбы в российской Коломне, для правдоподобности сообщения сопровождались публикацией иллюстрации. Коломейцева представляли руководителем 924-го центра беспилотной авиации Минобороны РФ, готовившем специалистов по БПЛА для СВО.
Подробнее о "признании ГУР" в "убийстве Коломейцева" - в публикации Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине
 
НовостиРоссияКитайСемен ПеговМинобороныубийстводезинформациявоенкорфейкУкраинаГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны Украины
 
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