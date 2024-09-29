Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек - 29.09.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек - 29.09.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек
Армия России за прошедшие сутки пресекла попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область, а в самой области отразила несколько атак противника. Об этом сообщает Минобороны России
2024-09-29T14:18
2024-09-29T14:20
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
нацгвардия
нато
всу
тероборона
потери всу
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Согласно сводке Минобороны РФ от 29 сентября, подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают ведение наступательных действий. Они нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.Подразделениями российской группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. Сообщается о потерях ВСУ - до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены: танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.В нём также отмечено, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, Нацгвардии и теробороны Украины в районах Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное (Курская область).Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервов украинских подразделений в Сумской области.Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении оценыны Минобороны РФ в более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Подробности новостной картины дня в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября * - внесён в список экстремистов и террористов
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия, нато, всу, тероборона, потери всу, минобороны рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, НАТО, ВСУ, тероборона, потери ВСУ, Минобороны РФ

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек

14:18 29.09.2024 (обновлено: 14:20 29.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Армия России за прошедшие сутки пресекла попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область, а в самой области отразила несколько атак противника. Об этом сообщает Минобороны России
Согласно сводке Минобороны РФ от 29 сентября, подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают ведение наступательных действий. Они нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Подразделениями российской группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. Сообщается о потерях ВСУ - до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены: танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.
В нём также отмечено, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, Нацгвардии и теробороны Украины в районах Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное (Курская область).
Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервов украинских подразделений в Сумской области.
Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении оценыны Минобороны РФ в более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Подробности новостной картины дня в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября
* - внесён в список экстремистов и террористов
 
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