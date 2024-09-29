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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек - 29.09.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,5 тысяч человек

Армия России за прошедшие сутки пресекла попытки ВСУ прорваться через государственную границу в Курскую область, а в самой области отразила несколько атак противника. Об этом сообщает Минобороны России

2024-09-29T14:18

2024-09-29T14:18

2024-09-29T14:20

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Согласно сводке Минобороны РФ от 29 сентября, подразделения российской войсковой группировки "Север" продолжают ведение наступательных действий. Они нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.Подразделениями российской группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. Сообщается о потерях ВСУ - до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены: танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в официальном сообщении.В нём также отмечено, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, Нацгвардии и теробороны Украины в районах Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное (Курская область).Кроме того, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервов украинских подразделений в Сумской области.Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении оценыны Минобороны РФ в более 18560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Подробности новостной картины дня в публикации Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября * - внесён в список экстремистов и террористов

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