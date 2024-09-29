https://ukraina.ru/20240929/1057759007.html

Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября

Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября - 29.09.2024 Украина.ру

Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентября

Украинские СМИ сообщают о возможной скорой отставке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-29T13:00

2024-09-29T13:00

2024-09-29T13:00

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Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о противостоянии начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и Офиса президента страны."Глава ГУР Буданов* поехал на харьковское направление. Говорят прям на передовую. По нашим данным, это ему посоветовали сделать его пиарщики, которыми он обзавелся недавно и негласно. Эта поездка "якобы" на передовую, является контрмерой против возможной отставки Буданова*, которую готовит ОП. Также Буданов*узнал, что офисные (Ермак), готовят против него целую медийную антипиар-кампаниюпо снижению популярности Буданова и роста у него антирейтинга. ЗеЕрмак Буданову* не доверяют, считая его конкурентом, как считали и Залужного", - отметили авторы канала.Они уверены, что действующего начальника ГУР МОУ рано или поздно отстранят от занимаемой должности."Стоит понимать, что Буданова* будут сливать 100%. Вопрос только в том, когда начнётся публичная грызня и удастся ли у офисных слить", - указывалось в публикации канала.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв у себя в телеграм-канале вспомнил, что ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров предупреждал, что Буданова* могут уволить."На днях экс-сотрудник СБУ Прозоров предположил, что Буданова* могут сместить и назначить послом, как ранее это сделали с Залужным. Ранее прошли новости о том, что глава МО Украины Умеров без согласования с Будановым* уволил двух его заместителей. А Ермак недоволен не только Будановым, но и самим Умеровым. Почему? Потому что он, Ермак, зачищает всех, кто в перспективе могу бы создать вокруг себя альтернативные центры власти. Сейчас в Киеве только один центр власти — Андрей Ермак. Тех, кто пытается вести собственную игру, убирают. В первую очередь снимают тех, у кого есть прямые контакты с западными структурами, политиками и дипломатами. По этой причине, например, уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры. У них были свои выходы на западных партнеров Киева", - отметил Царёв.Он напомнил, что у начальника ГУР МОУ хорошие связи с западными разведками."У Буданова* хорошие связи с ЦРУ и МИ-6. В начале года New York Times писал, что до своего назначения на пост главы ГУР Буданов* служил в элитном отряде под покровительством ЦРУ. Источники из окружения Буданова* говорят, что на все эти слухи об увольнениях он отвечает примерно так: "Если будет команда из Вашингтона, из ЦРУ, тогда, мол, и поговорим". И на это основании Буданов* вполне может позиционировать себя как кандидат в президенты. И ведь начальник ГУР действительно популярен у населения. Рейтинг Зеленского сейчас — 53,8%. А Буданова* не включают в подобные списки с февраля, когда, он по данным КМИС, обогнал главу киевского режима на 18% (47 против 29). Но руководитель военной разведки стабильно входит в топ-5 самых влиятельных украинцев. Это прямая угроза Зеленскому. Его показатели, может, и выше, однако нужно учитывать и антирейтинг. В совокупности это способно дать совершенно другой результат. Кстати, после того, как я дал комментарий о ситуации с Будановым* информагентству, украинские СМИ как с цепи сорвались — кинулись рьяно опровергать мои слова", - указал Царёв.По его словам, Буданова* также могут назначить на другу должность, формально повысив его. Так, начальника ГУР МОУ могут сделать замминистра иностранных дел или послом. И всё ради того, чтобы он не был самостоятельной фигурой. А вот перспективы главы Минобороны Украины Умерова хуже."Без удара по политической карьере и понижения у него, видимо, не обойдётся", - отметил Царёв.Позднее он отметил, что на Украине сообщили: американцы не разрешили руководству страны отправлять Буданова* в отставку.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки нанесли 38 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 16 обстрелов, на горловскому направлении — 22 обстрела, выпустив в общей сложности 101 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 51 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 7; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 11; Каховка — 9; Алёшки — 7; Любимовка — 6; Малокаховка — 5; Песчаное — 2", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Рыбальче, Солонцы и Софиевка.Утром 29 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Дубовое и Северный, сёла Журавлевка, Красный Октябрь, Нехотеевка, Никольское, Петровка, Петропавловка, Соломино, Стрелецкое и Ясные Зори, а также хутор Церковный подверглись атакам с помощью 47 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 20 БПЛА, из которых 10 были сбиты системой ПВО. Ранены 5 мирных жителей, все госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Две пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, у троих — средняя степень тяжести. Повреждены 1 квартира в МКД, 6 частных домов, 2 надворные постройки, 4 автомобиля, сельскохозяйственное предприятие и линия газоснабжения", - писал Гладков.Кроме того, в Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Борки, Двулучное, Казинка и Логачевка, хутор Рябики подверглись атакам с помощью 6 БПЛА, три из которых были сбиты."Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - сообщил губернатор.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по селу Нижние Лубянки, хуторам Плотвянка и Старый выпущены 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник, который был сбит системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущены 18 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 5 БПЛА. Повреждены надворная постройка и гараж", - указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Староселье выпущены 22 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 6 беспилотников. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.Над Новооскольским городским округом системой ПВО были сбиты два беспилотника. Обошлось без повреждений.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Муром, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, хуторам Балки и Панков выпущено 18 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 2 были сбиты. В городе Шебекино погиб мирный житель. Ранены двое, после оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 10 МКД, 6 частных домов, 2 надворные постройки, газо- и водопроводы, 7 легковых и один грузовой автомобили, 3 социальных и 4 коммерческих объекта, торговые модули", - писал губернатор.Кроме того, в Яковлевском городском округе город Строитель атакован одним беспилотником. Последствий и повреждений нет.Бои ведутся в Курской области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - внесён в список экстремистов и террористовО желаниях властей Украины — в статье Сергея Зуева "Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, кирилл буданов, олег царев, рустем умеров, гур моу, вооруженные силы украины, цру