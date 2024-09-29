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Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё

Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё - 29.09.2024 Украина.ру

Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё

Протестные акции из-за высоких цен на жильё прошли в нескольких городах Португалии

2024-09-29T14:00

2024-09-29T14:00

2024-09-29T14:00

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Тысячи граждан беднейшей страны Западной Европы протестовали, возмущаясь очередным подорожанием аренды жилья. Для многих из них собственное жильё является непозволительной роскошью.Протестующие высказывали недовольство политикой, проводимой правительством Португалии. В частности, критиковались налоговые льготы для иностранцев.Эксперты указали на одну из причин повышения стоимости аренды – рост спроса со стороны туристов и путешественников. Однако вышедших на протестные акции возмутила политика правительства Луиша Монтенегру в целом.Заработки многих португальцев не позволяют снимать хорошее жильё. Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1,5 тысяч евро при средней зарплате по стране около 1,2 тысяч евро после вычета налогов. Стоимость квадратного метра жилья начинается с трёх тысяч евро.Португалия при этом оказывает финансовую, военную и иную помощь правительству Украины. На это португальское правительство потратило почти миллиард евро.Ранее на эту тему: На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины

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новости, португалия, украина, запад, ес, протесты, жилье, жилые фонды, украина-ес