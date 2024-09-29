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Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё
Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё - 29.09.2024 Украина.ру
Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё
Протестные акции из-за высоких цен на жильё прошли в нескольких городах Португалии
2024-09-29T14:00
2024-09-29T14:00
2024-09-29T14:00
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Тысячи граждан беднейшей страны Западной Европы протестовали, возмущаясь очередным подорожанием аренды жилья. Для многих из них собственное жильё является непозволительной роскошью.Протестующие высказывали недовольство политикой, проводимой правительством Португалии. В частности, критиковались налоговые льготы для иностранцев.Эксперты указали на одну из причин повышения стоимости аренды – рост спроса со стороны туристов и путешественников. Однако вышедших на протестные акции возмутила политика правительства Луиша Монтенегру в целом.Заработки многих португальцев не позволяют снимать хорошее жильё. Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1,5 тысяч евро при средней зарплате по стране около 1,2 тысяч евро после вычета налогов. Стоимость квадратного метра жилья начинается с трёх тысяч евро.Португалия при этом оказывает финансовую, военную и иную помощь правительству Украины. На это португальское правительство потратило почти миллиард евро.Ранее на эту тему: На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины
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новости, португалия, украина, запад, ес, протесты, жилье, жилые фонды, украина-ес
Новости, Португалия, Украина, Запад, ЕС, протесты, жилье, жилые фонды, Украина-ЕС
Португальцы вышли на улицы из-за высоких цен на жильё
Протестные акции из-за высоких цен на жильё прошли в нескольких городах Португалии
Тысячи граждан беднейшей страны Западной Европы протестовали, возмущаясь очередным подорожанием аренды жилья. Для многих из них собственное жильё является непозволительной роскошью.
Протестующие высказывали недовольство политикой, проводимой правительством Португалии. В частности, критиковались налоговые льготы для иностранцев.
Эксперты указали на одну из причин повышения стоимости аренды – рост спроса со стороны туристов и путешественников. Однако вышедших на протестные акции возмутила политика правительства Луиша Монтенегру в целом.
Заработки многих португальцев не позволяют снимать хорошее жильё. Например, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1,5 тысяч евро при средней зарплате по стране около 1,2 тысяч евро после вычета налогов. Стоимость квадратного метра жилья начинается с трёх тысяч евро.
Португалия при этом оказывает финансовую, военную и иную помощь правительству Украины
. На это португальское правительство потратило почти миллиард евро.