https://ukraina.ru/20240929/1057759537.html

На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины

На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины - 29.09.2024 Украина.ру

На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины

Евросоюз поддержкой не состоящей в этом союзе Украины демонстрирует пренебрежение национальными интересами стран-членов объединения. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз

2024-09-29T13:21

2024-09-29T13:21

2024-09-29T13:21

новости

украина

запад

киев

олег хавич

ес

нато

восточное партнерство

евроинтеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055886503_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_9d0a3064f52ff97d0c2abab068d80537.jpg

"Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — констатировал Боуз в своём аккаунте.Журналист отметил также, что Евросоюз на практике доказал всему миру свою сущность как политического придатка военно-политического блока НАТО.Ранее в Евросоюзе неоднократно заявляли о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО. При этом не назывались ни конкретные сроки, ни конкретные условия. Киев и Кишинёв как члены программы ЕС для постсоветских республики "Восточное партнёрство" регулярно отчитывались о выполнении общих пожеланий Брюсселя, в том числе по борьбе с коррупцией.После начала СВО, в 2022 году Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на членство в этом союзе. Такой же статус у Турции – с 1999 года, а также у Черногории и Исландии – с 2010 года, у Албании – с 2014 года, у Боснии и Герцеговины – с 2022 года.Проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, киев, олег хавич, ес, нато, восточное партнерство, евроинтеграция