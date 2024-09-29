На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины - 29.09.2024 Украина.ру
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На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины
На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины - 29.09.2024 Украина.ру
На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины
Евросоюз поддержкой не состоящей в этом союзе Украины демонстрирует пренебрежение национальными интересами стран-членов объединения. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз
2024-09-29T13:21
2024-09-29T13:21
новости
украина
запад
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олег хавич
ес
нато
восточное партнерство
евроинтеграция
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"Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — констатировал Боуз в своём аккаунте.Журналист отметил также, что Евросоюз на практике доказал всему миру свою сущность как политического придатка военно-политического блока НАТО.Ранее в Евросоюзе неоднократно заявляли о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО. При этом не назывались ни конкретные сроки, ни конкретные условия. Киев и Кишинёв как члены программы ЕС для постсоветских республики "Восточное партнёрство" регулярно отчитывались о выполнении общих пожеланий Брюсселя, в том числе по борьбе с коррупцией.После начала СВО, в 2022 году Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на членство в этом союзе. Такой же статус у Турции – с 1999 года, а также у Черногории и Исландии – с 2010 года, у Албании – с 2014 года, у Боснии и Герцеговины – с 2022 года.Проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
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новости, украина, запад, киев, олег хавич, ес, нато, восточное партнерство, евроинтеграция
Новости, Украина, Запад, Киев, Олег Хавич, ЕС, НАТО, Восточное партнерство, евроинтеграция

На Западе обеспокоены угрозой краха ЕС из-за финансирования Украины

13:21 29.09.2024
 
ЕС соглашение о безопасности
ЕС соглашение о безопасности
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Евросоюз поддержкой не состоящей в этом союзе Украины демонстрирует пренебрежение национальными интересами стран-членов объединения. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз
"Однозначно наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не была и не будет его членом. По сути, это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов", — констатировал Боуз в своём аккаунте.
Журналист отметил также, что Евросоюз на практике доказал всему миру свою сущность как политического придатка военно-политического блока НАТО.
Ранее в Евросоюзе неоднократно заявляли о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО. При этом не назывались ни конкретные сроки, ни конкретные условия. Киев и Кишинёв как члены программы ЕС для постсоветских республики "Восточное партнёрство" регулярно отчитывались о выполнении общих пожеланий Брюсселя, в том числе по борьбе с коррупцией.
После начала СВО, в 2022 году Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на членство в этом союзе. Такой же статус у Турции – с 1999 года, а также у Черногории и Исландии – с 2010 года, у Албании – с 2014 года, у Боснии и Герцеговины – с 2022 года.
Проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Олег Хавич в публикации Протокол и тайные цели. Зачем новый глава МИД Украины Андрей Сибига совершил первый визит в Европу
 
НовостиУкраинаЗападКиевОлег ХавичЕСНАТОВосточное партнерствоевроинтеграция
 
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