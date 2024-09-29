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Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта

Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта - 29.09.2024 Украина.ру

Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта

Тегеран проводит с Вашингтоном непрямое обсуждение проблемы Третьей ливанской войны на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян

2024-09-29T06:30

2024-09-29T06:30

2024-09-29T06:30

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По мнению эксперта, в преддверии кульминации президентских выборов в США обострение конфликта на Ближнем Востоке не на руку ни одному из кандидатов. При этом "отступиться они не могут, так как транснациональные силы используют США в качестве кулака и ресурса", констатировала Геворгян."США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны, - сказала востоковед.Она отметила, что в нынешнем военном конфликте "обстоятельства могут привести самых разных черных лебедей в адрес планировщика, включая стихийные бедствия, в том числе землетрясения". Геворгян напомнила, что в зоне боевых действий проявляется сейсмическая активность."Иранцы заявляют, что напрямую не собираются воевать с Израилем. Они собираются осуществить возмездие за смерть Исмаила Хании. Иранцы хотели бы точечно отвечать и не втягиваться в конфликт", - констатировала политолог.В качестве "непроявленных составляющих" она отметила контакты между иранской и американской сторонами. Они приводят к тому, что многочисленные и богатые иранские активы за рубежом американцы тихо размораживают. Иранцы в свою очередь следуют договорённости с Белым домом не допускать эскалации конфликтов на Ближнем Востоке."У них нет и необходимости масштабно отвечать, для этого у них есть иранские прокси", - напомнила Геворгян.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клубРанее Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе

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