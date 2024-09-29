Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта - 29.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240929/1057661347.html
Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта
Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта - 29.09.2024 Украина.ру
Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта
Тегеран проводит с Вашингтоном непрямое обсуждение проблемы Третьей ливанской войны на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
2024-09-29T06:30
2024-09-29T06:30
новости
израиль
ближний восток
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
ливан
международные отношения
международное право
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054606791_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_f8536bf2ef770af37127ede486f324d7.jpg
По мнению эксперта, в преддверии кульминации президентских выборов в США обострение конфликта на Ближнем Востоке не на руку ни одному из кандидатов. При этом "отступиться они не могут, так как транснациональные силы используют США в качестве кулака и ресурса", констатировала Геворгян."США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны, - сказала востоковед.Она отметила, что в нынешнем военном конфликте "обстоятельства могут привести самых разных черных лебедей в адрес планировщика, включая стихийные бедствия, в том числе землетрясения". Геворгян напомнила, что в зоне боевых действий проявляется сейсмическая активность."Иранцы заявляют, что напрямую не собираются воевать с Израилем. Они собираются осуществить возмездие за смерть Исмаила Хании. Иранцы хотели бы точечно отвечать и не втягиваться в конфликт", - констатировала политолог.В качестве "непроявленных составляющих" она отметила контакты между иранской и американской сторонами. Они приводят к тому, что многочисленные и богатые иранские активы за рубежом американцы тихо размораживают. Иранцы в свою очередь следуют договорённости с Белым домом не допускать эскалации конфликтов на Ближнем Востоке."У них нет и необходимости масштабно отвечать, для этого у них есть иранские прокси", - напомнила Геворгян.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клубРанее Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
израиль
ближний восток
сша
ливан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054606791_76:0:525:337_1920x0_80_0_0_d3014727e048ce46558b823918d61c6f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, ближний восток, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, ливан, международные отношения, международное право, международная политика, геополитика, президентские выборы, президент сша, военная эскалация
Новости, Израиль, Ближний Восток, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Ливан, международные отношения, международное право, Международная политика, геополитика, президентские выборы, президент США, военная эскалация

Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта

06:30 29.09.2024
 
Агитплакат в Тегеране
Агитплакат в Тегеране
Читать в
Тегеран проводит с Вашингтоном непрямое обсуждение проблемы Третьей ливанской войны на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
По мнению эксперта, в преддверии кульминации президентских выборов в США обострение конфликта на Ближнем Востоке не на руку ни одному из кандидатов. При этом "отступиться они не могут, так как транснациональные силы используют США в качестве кулака и ресурса", констатировала Геворгян.
"США поставили Израилю массу оружия, но мы видим, как оппозиция выступает против Нетаньяху, и ситуация далеко не такая стабильная, как этого бы хотелось людям, которые там проживают. Расширить зону эскалации нетрудно, а выйти из этого почти невозможно. Подобного рода конфликты обычно затягиваются, о чем свидетельствует опыт Первой мировой войны, - сказала востоковед.
Она отметила, что в нынешнем военном конфликте "обстоятельства могут привести самых разных черных лебедей в адрес планировщика, включая стихийные бедствия, в том числе землетрясения". Геворгян напомнила, что в зоне боевых действий проявляется сейсмическая активность.
"Иранцы заявляют, что напрямую не собираются воевать с Израилем. Они собираются осуществить возмездие за смерть Исмаила Хании. Иранцы хотели бы точечно отвечать и не втягиваться в конфликт", - констатировала политолог.
В качестве "непроявленных составляющих" она отметила контакты между иранской и американской сторонами. Они приводят к тому, что многочисленные и богатые иранские активы за рубежом американцы тихо размораживают. Иранцы в свою очередь следуют договорённости с Белым домом не допускать эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
"У них нет и необходимости масштабно отвечать, для этого у них есть иранские прокси", - напомнила Геворгян.
Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
Ранее Ливанское движение "Хезболла" объяснило причины ракетного удара по израильской Хайфе
 
НовостиИзраильБлижний ВостокСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаЛиванмеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикагеополитикапрезидентские выборыпрезидент СШАвоенная эскалация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции
07:45Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
07:40"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
07:30"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии
07:15Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
07:10Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое
07:00Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
06:45Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
06:40 "США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко
06:30Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта
06:15Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО
06:00"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке
05:45"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА
05:40Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
05:30 "Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич
05:20Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
05:15Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
05:00Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"
04:30Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС
18:40Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине
Лента новостейМолния