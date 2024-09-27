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Сальдо обвинил украинских военных в варварстве

Сальдо обвинил украинских военных в варварстве - 27.09.2024 Украина.ру

Сальдо обвинил украинских военных в варварстве

Киевский режим по уровню своего варварского отношения к людям в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют западные кураторы. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

2024-09-27T08:29

2024-09-27T08:29

2024-09-27T08:29

новости

херсонская область

владимир сальдо

алешки

киев

вооруженные силы украины

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"(Киев) делает все для того, чтобы не дать возможности нашим жителям, мирным жителям, жить спокойно. То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы", - сказал глава Херсонской области.Он привел в пример недавний террористический акт в городе Алешки."У нас в Алешках есть больница, районная больница, где медики работают. Понятно, что медики во всем мире - это медики, где бы что ни происходило. Но гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить его, и возле его дома сбросить боеприпас - это может (сделать) только самый настоящий, низкий подонок. Поэтому вот эта вся (киевская) власть, которая дает такие поручения, она сама себя уже списала. Но, к сожалению… пока им помогают западные кураторы, которые не видят всех этих преступлений, которые они совершают, она пока что еще действует", - сказал Сальдо.По словам губернатора, противник ежедневно пытается высадиться на левобережье Днепра, однако его действия пресекаются российской армией и приводят лишь к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ.Подробнее об атаках ВСУ по региону - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, алешки, киев, вооруженные силы украины