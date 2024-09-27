Сальдо обвинил украинских военных в варварстве - 27.09.2024 Украина.ру
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Сальдо обвинил украинских военных в варварстве
Сальдо обвинил украинских военных в варварстве - 27.09.2024 Украина.ру
Сальдо обвинил украинских военных в варварстве
Киевский режим по уровню своего варварского отношения к людям в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют западные кураторы. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
2024-09-27T08:29
2024-09-27T08:29
новости
херсонская область
владимир сальдо
алешки
киев
вооруженные силы украины
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"(Киев) делает все для того, чтобы не дать возможности нашим жителям, мирным жителям, жить спокойно. То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы", - сказал глава Херсонской области.Он привел в пример недавний террористический акт в городе Алешки."У нас в Алешках есть больница, районная больница, где медики работают. Понятно, что медики во всем мире - это медики, где бы что ни происходило. Но гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить его, и возле его дома сбросить боеприпас - это может (сделать) только самый настоящий, низкий подонок. Поэтому вот эта вся (киевская) власть, которая дает такие поручения, она сама себя уже списала. Но, к сожалению… пока им помогают западные кураторы, которые не видят всех этих преступлений, которые они совершают, она пока что еще действует", - сказал Сальдо.По словам губернатора, противник ежедневно пытается высадиться на левобережье Днепра, однако его действия пресекаются российской армией и приводят лишь к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ.Подробнее об атаках ВСУ по региону - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, владимир сальдо, алешки, киев, вооруженные силы украины
Новости, Херсонская область, Владимир Сальдо, Алешки, Киев, Вооруженные силы Украины

Сальдо обвинил украинских военных в варварстве

08:29 27.09.2024
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Киевский режим по уровню своего варварского отношения к людям в Херсонской области заходит дальше, чем ему советуют западные кураторы. На это указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости
"(Киев) делает все для того, чтобы не дать возможности нашим жителям, мирным жителям, жить спокойно. То есть это и есть вот это вот варварское отношение к людям, которое открывает всю ту подноготную киевского режима, который еще больше делает, наверное, чем говорят и чем советуют ему западные кураторы", - сказал глава Херсонской области.
Он привел в пример недавний террористический акт в городе Алешки.
"У нас в Алешках есть больница, районная больница, где медики работают. Понятно, что медики во всем мире - это медики, где бы что ни происходило. Но гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить его, и возле его дома сбросить боеприпас - это может (сделать) только самый настоящий, низкий подонок. Поэтому вот эта вся (киевская) власть, которая дает такие поручения, она сама себя уже списала. Но, к сожалению… пока им помогают западные кураторы, которые не видят всех этих преступлений, которые они совершают, она пока что еще действует", - сказал Сальдо.
По словам губернатора, противник ежедневно пытается высадиться на левобережье Днепра, однако его действия пресекаются российской армией и приводят лишь к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных военнослужащих ВСУ.
Подробнее об атаках ВСУ по региону - в материале ВСУ нанесли 37 артударов по Херсонской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиХерсонская областьВладимир СальдоАлешкиКиевВооруженные силы Украины
 
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