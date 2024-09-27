БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Западу важно удержать доллар в качестве мировой валюты. Россия создает альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
К сожалению, сейчас Россия переживает тяжелые перемены. Гегемон не собирается сдаваться. Я имею в виду не политиков, которые читают по суфлеру, а транснациональный бизнес США и Великобритании, сообщил эксперт.
"Когда-то был Орден Тамплиеров, который шантажировал целые государства. Его представителей потом в пятницу 13-го в разных странах поймали и казнили (теперь это выражение стало нарицательным). Орден был уничтожен", — напомнил Клинцевич.
А сейчас таким "орденом" стали американские и британские фонды, у которых суммарный капитал больше бюджета целых государств. Им важно удержать доллар в качестве мировой валюты, указал он.
Пока расчет происходит в национальных валютах, но можно придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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