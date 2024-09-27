БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич - 27.09.2024 Украина.ру
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БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич
БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич - 27.09.2024 Украина.ру
БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич
Западу важно удержать доллар в качестве мировой валюты. Россия создает альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-27T03:30
2024-09-27T03:30
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К сожалению, сейчас Россия переживает тяжелые перемены. Гегемон не собирается сдаваться. Я имею в виду не политиков, которые читают по суфлеру, а транснациональный бизнес США и Великобритании, сообщил эксперт.А сейчас таким "орденом" стали американские и британские фонды, у которых суммарный капитал больше бюджета целых государств. Им важно удержать доллар в качестве мировой валюты, указал он."Но Россия отвечает на это очень грамотно. Мы создаем альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Мы формируем систему расчета без доллара", — указал эксперт.Пока расчет происходит в национальных валютах, но можно придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, клинцевич, брикс, шос, доллар, деньги, бизнес, финансы, золото
Новости, Россия, США, Украина, Клинцевич, БРИКС, ШОС, доллар, деньги, бизнес, финансы, золото

БРИКС формирует систему расчета без доллара, но западный "гегемон" не хочет сдаваться - Клинцевич

03:30 27.09.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Западу важно удержать доллар в качестве мировой валюты. Россия создает альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
К сожалению, сейчас Россия переживает тяжелые перемены. Гегемон не собирается сдаваться. Я имею в виду не политиков, которые читают по суфлеру, а транснациональный бизнес США и Великобритании, сообщил эксперт.
"Когда-то был Орден Тамплиеров, который шантажировал целые государства. Его представителей потом в пятницу 13-го в разных странах поймали и казнили (теперь это выражение стало нарицательным). Орден был уничтожен", — напомнил Клинцевич.
А сейчас таким "орденом" стали американские и британские фонды, у которых суммарный капитал больше бюджета целых государств. Им важно удержать доллар в качестве мировой валюты, указал он.
"Но Россия отвечает на это очень грамотно. Мы создаем альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Мы формируем систему расчета без доллара", — указал эксперт.
Пока расчет происходит в национальных валютах, но можно придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
Виктория Панова
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Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторонуУчастник ВЭФ-2024, руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия Виктория Панова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру объяснила, что Запад воспринимает БРИКС как угрозу, но виновато в этом не объединение, а непомерные амбиции западного гегемона
 
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