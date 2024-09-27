Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру
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Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ
Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру
Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ
Чтобы перехватить стратегическую инициативу, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T05:45
2024-09-27T05:45
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Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции в Сумах, сообщил эксперт.И после того, как у противника будут разрушены тылы, нужно перейти к стремительному наступлению. То есть необходимо создать для ВСУ технический хаос. Но Россия проводит СВО, поэтому удары наносятся точечно, отметил Сазонов.Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Такими силами можно дойти до Киева, если ударить в одном месте. Но чтобы перехватить инициативу, нужно нанести противнику "шокирующие удары", указал он.К примеру, на границе Украины и Польши существует терминал, где вагоны переставляют с западной колеи на российскую. Эта станция до сих пор действует. Есть тоннели, которые можно обрушить. Но об этом говорят с самого начала СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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новости, россия, киев, запад, всу, вс рф, наступление, сво, сумы
Новости, Россия, Киев, Запад, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, Сумы

Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ

05:45 27.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Чтобы перехватить стратегическую инициативу, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции в Сумах, сообщил эксперт.
И после того, как у противника будут разрушены тылы, нужно перейти к стремительному наступлению. То есть необходимо создать для ВСУ технический хаос. Но Россия проводит СВО, поэтому удары наносятся точечно, отметил Сазонов.

"Возьмем "Бурю в пустыне" (стратегическая военная операция коалиции во главе с США против Ирака. — Ред.). Там было задействовано 750 тысяч человек. Силами группировки 20-30 тысяч человек эти задачи не решить", — подчеркнул публицист.

Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Такими силами можно дойти до Киева, если ударить в одном месте. Но чтобы перехватить инициативу, нужно нанести противнику "шокирующие удары", указал он.
К примеру, на границе Украины и Польши существует терминал, где вагоны переставляют с западной колеи на российскую. Эта станция до сих пор действует. Есть тоннели, которые можно обрушить. Но об этом говорят с самого начала СВО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Павел Леонов интервью
Вчера, 19:30
Павел Леонов: Если политики не вспомнят вопросы Кеннеди, то мир ожидает broken back на ядерных пустошахЯдерный конфликт будет продолжаться около 35 минут, потому что подлетное время межконтинентальных баллистических ракет – 32 минуты. После этого все стороны переходят к конфликту со сломанной спиной. Так называемый broken back - когда военные действия ведутся остатками сил и средств, разбросанными по ядерным пустошам.
 
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