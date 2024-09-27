https://ukraina.ru/20240927/1057716091.html

Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ

Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ - 27.09.2024 Украина.ру

Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ

Чтобы перехватить стратегическую инициативу, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T05:45

2024-09-27T05:45

2024-09-27T05:45

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Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции в Сумах, сообщил эксперт.И после того, как у противника будут разрушены тылы, нужно перейти к стремительному наступлению. То есть необходимо создать для ВСУ технический хаос. Но Россия проводит СВО, поэтому удары наносятся точечно, отметил Сазонов.Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Такими силами можно дойти до Киева, если ударить в одном месте. Но чтобы перехватить инициативу, нужно нанести противнику "шокирующие удары", указал он.К примеру, на границе Украины и Польши существует терминал, где вагоны переставляют с западной колеи на российскую. Эта станция до сих пор действует. Есть тоннели, которые можно обрушить. Но об этом говорят с самого начала СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057712953.html

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