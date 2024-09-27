Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Чтобы перехватить стратегическую инициативу, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции в Сумах, сообщил эксперт.
И после того, как у противника будут разрушены тылы, нужно перейти к стремительному наступлению. То есть необходимо создать для ВСУ технический хаос. Но Россия проводит СВО, поэтому удары наносятся точечно, отметил Сазонов.
"Возьмем "Бурю в пустыне" (стратегическая военная операция коалиции во главе с США против Ирака. — Ред.). Там было задействовано 750 тысяч человек. Силами группировки 20-30 тысяч человек эти задачи не решить", — подчеркнул публицист.
Для такой кампании нужна резервная армия в 180-250 тысяч человек. Такими силами можно дойти до Киева, если ударить в одном месте. Но чтобы перехватить инициативу, нужно нанести противнику "шокирующие удары", указал он.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
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