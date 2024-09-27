Сазонов: ВС РФ поэтапно выдавливают из Донбасса ВСУ, но Запад еще удерживает стратегическую инициативу - 27.09.2024 Украина.ру
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Сазонов: ВС РФ поэтапно выдавливают из Донбасса ВСУ, но Запад еще удерживает стратегическую инициативу
Сазонов: ВС РФ поэтапно выдавливают из Донбасса ВСУ, но Запад еще удерживает стратегическую инициативу - 27.09.2024 Украина.ру
Сазонов: ВС РФ поэтапно выдавливают из Донбасса ВСУ, но Запад еще удерживает стратегическую инициативу
Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые в России пытаются найти ответы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T03:15
2024-09-27T03:15
новости
россия
запад
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донбасс
вс рф
наступление
курская область
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Сейчас ВСУ проводят контратакующие действия, и российское командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы отражать удары противника. Таким образом, российское наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается, сообщил историк.Советское командование по итогам боев 1941 года часто упрекали за стремление постоянно наносить контрудары. Но если бы они этого не делали, немцы бы вышли к Москве уже в начале сентября, отметил публицист.Если говорить в целом, то сейчас Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу, считает Сазонов. То есть общий военный контекст на Украине, уточнил Сазонов. То есть они имеют стратегическое преимущество, потому что, например, операция ВС РФ в Донецкой области длится уже давно. И она имеет оперативно-тактический характер, то есть когда поэтапно противника выдавливают из населенных пунктов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, донбасс, вс рф, наступление, курская область, сво, всу, оружие
Новости, Россия, Запад, Украина, Донбасс, ВС РФ, наступление, Курская область, СВО, ВСУ, оружие

Сазонов: ВС РФ поэтапно выдавливают из Донбасса ВСУ, но Запад еще удерживает стратегическую инициативу

03:15 27.09.2024
 
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© РИА Новости . Максим Платонов
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Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые в России пытаются найти ответы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сейчас ВСУ проводят контратакующие действия, и российское командование вынуждено держать в тылу резервы, чтобы отражать удары противника. Таким образом, российское наступление в Курской области по выдавливанию ВСУ задерживается, сообщил историк.
Советское командование по итогам боев 1941 года часто упрекали за стремление постоянно наносить контрудары. Но если бы они этого не делали, немцы бы вышли к Москве уже в начале сентября, отметил публицист.
Если говорить в целом, то сейчас Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу, считает Сазонов. То есть общий военный контекст на Украине, уточнил Сазонов.
"Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые мы пытаемся найти ответы. Так было с самого начала СВО. Не мы предлагаем им повестку дня, а они нам предлагают. Сначала речь зашла о "Джавеллинах", потом о танках, сейчас все истерят по поводу ударов дальнобойным оружием по России", — указал эксперт.
То есть они имеют стратегическое преимущество, потому что, например, операция ВС РФ в Донецкой области длится уже давно. И она имеет оперативно-тактический характер, то есть когда поэтапно противника выдавливают из населенных пунктов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 06:00
Тимофей Ермаков: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и ПокровскомВСУ упорно сражались на Угледарских дачах в районе Павловки. Это был их последний вменяемый рубеж обороны, который они могли держать, не пропуская наши войска. Но после перерезания трассы на Богоявленку, а также взятия трех ключевых опорников на востоке от города (Водяное и две "Южнодонбасские шахты"), у противника ничего не осталось
 
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