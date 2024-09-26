https://ukraina.ru/20240926/1057700933.html

Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентября

Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру

Угледар не нужен, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 26 сентября

Западные аналитики заявили о небольшом значении Угледара для Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-09-26T13:00

2024-09-26T13:00

2024-09-26T13:01

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Американский Институт изучения войны заявил, что освобождение Угледара не будет иметь стратегического значения для ведущихся в Донбассе боёв. Внимание на публикацию обратили в российском сегменте соцсетей."Захват Угледара вряд ли даст российским войскам какое-либо особое оперативное преимущество", - отмечалось в ней.Также отмечалось, что освобождение Угледара "вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций" в Донбассе."Угледар не является особенно важным логистическим узлом", - писали американские аналитики.Первый спикер парламента Новороссии, народный депутат Украины IV-VII созывов Олег Царёв обратил внимание на то, что Институт изучения войны связан с бывшей замгоссекретаря США Викторией Нуланд."Самое смешное, что пишет это ISW — "Институт изучения войны" — креатура Виктории Нуланд, которую все помнят по раздаче печенья революционерам на Майдане, и ее супруга, журналиста и историка Роберта Кагана. Дело в том, что "Институт изучения войны" возглавляет Кимберли Каган, жена Фредерика Кагана, брата Роберта. И их "аналитика" потом с радостью цитируется в материалах крупных американских СМИ с миллионными аудиториями — The Washington Post (более 15 тысяч упоминаний, использования карт и т.д.), CNN (более 3500 упоминаний), BBC (сайт не считает упоминания, но их тысячи) и т.д.. Таким вот семейным подрядом формируется общественное мнение в США", - отметил Царёв.При этом украинские СМИ со ссылкой на свои источники утверждают: на деле власть пытается не допустить оставления ВСУ Угледара."Наш источник в ОП рассказал, что Зеленский запретил отвод ВСУ из Угледара пока он в США, от Сырского потребовали удержать ситуацию и бросить в бой резервы. Для Офиса президента сейчас важно сохранять видимость стабильности на восточном фронте, чтобы партнеры не давили на Зеленского по мирному треку", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее, 22 сентября, народный депутат Украины Марьяна Безуглая на своей странице в соцсетях писала, что за потеря ВСУ контроля над Угледаром — вопрос времени."За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетное пополнение приоритетного подразделения делает теперь утрату Угладара вопросом времени", - отмечала она 22 сентября.Тем временем под Угледаром продолжаются ожесточённые бои. Днём 26 сентября телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на источник сообщил об оперативном окружении Угледара."По данным "Иди и смотри", украинский гарнизон Угледара на данный момент находится в оперативном окружении. "Все дороги из Угледара уже простреливаются. Теперь противник уже не сможет его безопасно покинуть", — отмечает источник. По его словам, к настоящему момент ВСУ в Угледаре находятся в оперативном окружении. При этом бои идут в городской застройке. Российские части постепенно продвигаются", - указывалось в публикации.Авторы канала подчёркивали: взятие Угледара имеет стратегическое значение для всего Южнодонецкого направления.Обстрелы и атакиУтром 26 сентября Минобороны России сообщило об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 50 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 3 обстрела, на горловском — 47 обстрелов, выпустив в общей сложности 157 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 10; Князе-Григоровка — 2; Великая Лепетиха — 5; Сергеевка — 2; Первомаевка — 5; Каховка — 4; Таврийск — 6; Коханы — 3; Подстепное — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ 15 раз били по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 15 ударов со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты: Горностаевка и Каиры. Кроме того, зафиксировано 12 атак вражескими дронами по территории вышеуказанных населённых пунктов и Заводовки. Информация о пострадавших не поступала", - отмечалось в сообщении администрации.Утром 26 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде в городскую больницу №2 самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 24 сентября в результате обстрела. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медицинской помощи от предложенной госпитализации он отказался. Также вчера в больнице скончалась женщина, которая получила ранения 16 сентября в результате вражеского обстрела", - писал губернатор.Кроме того, в Белгородском районе посёлки Майский, Новосадовый, Октябрьский и Разумное, сёла Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Журавлевка, Нехотеевка, Нечаевка, Отрадное, Стрелецкое и Щетиновка подверглись атакам с помощью 48 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 10 БПЛА, из которых 8 сбиты системой ПВО. Были повреждены частное домовладение и три автомобиля."Вчера в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил ранения 22 сентября в результате атаки дрона на автомобиль", - также сообщил Гладков.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Байцуры выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов. Обошлось без последствий.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Карабаново, Логачевка и Новопетровка выпущено 4 беспилотника, три из которых сбиты. Была повреждена линия электропередачи."В Волоконовском районе по сёлам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый выпущены 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 3 беспилотника. В хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал ГАЗель. Ранен водитель. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра доставили в Валуйскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждены объект торговли, 3 автомобиля и ГАЗель", - отмечалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Доброполье, сёлам Безымено, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино выпущено 13 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и 7 беспилотников. Были повреждены 4 частных дома и 4 надворные постройки.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое и Графовка выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 5 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, Середа и Терезовка выпущено 29 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 БПЛА, 5 из которых сбиты. Повреждены 1 квартира в МКД, 3 частных дома и 2 автомобиля. Полностью разрушены две надворные постройки", - сообщил Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов с полуночи трижды в своём телеграм-канале предупреждал земляков о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем с украинской тяжёлой промышленностью — в статье Ивана Лизана "От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, угледар, вячеслав гладков, олег царев, виктория нуланд, вооруженные силы украины