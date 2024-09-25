https://ukraina.ru/20240925/1057681031.html

Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"

Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках" - 25.09.2024 Украина.ру

Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"

Правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт

2024-09-25T17:47

2024-09-25T17:47

2024-09-25T17:47

новости

германия

сеймур херш

джо байден

северный поток

теракт

подрыв

газопровод

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Он добавил, что расследованием подрывов газопроводов занимается Генеральная прокуратура ФРГ, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.Еще по теме: Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия и Свинья, которую подложили Германии в 2022 году, стала переходящей.

https://ukraina.ru/20240814/1056859663.html

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новости, германия, сеймур херш, джо байден, северный поток, теракт, подрыв, газопровод