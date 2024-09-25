Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"
Правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
"Канцлер всегда ясно высказывался по атаке на трубопровод "Северный поток", заявляя, что он хочет знать, кто эти люди, совершившие нападение. Вы справедливо отметили, что были выданы ордера на арест. Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор, и тогда можно высказаться по этому поводу, после этого приговора", - сказал Хебештрайт журналистам.
Он добавил, что расследованием подрывов газопроводов занимается Генеральная прокуратура ФРГ, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности в Германии.
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку подорвали сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
14 августа, 12:51"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о "Северных потоках" Почти два года понадобилось немецкой Генеральной прокуратуре, чтобы отыскать хоть одного фигуранта по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", и это неудивительно, потому что его, видимо искали на дне океана
В середине августа газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлёва, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также было указано, что следствие подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии.