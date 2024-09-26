https://ukraina.ru/20240926/1057688304.html

Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар

Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар - 26.09.2024 Украина.ру

Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар

Две эти клешни окружения крайне неприятно смыкаются для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-26T05:00

2024-09-26T05:00

2024-09-26T05:00

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Наступление российских войск на Угледар развивается следующим образом. Сейчас бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от города, а к югу они уже переправились через речку Кашлагач, сообщил эксперт.С Угледарского направления ВСУ сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск (Покровск). Там намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение, указал он.В Угледар ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен эксперт."Вообще в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Польша до сих пор видит себя гегемоном Восточной Европы — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057649716.html

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новости, угледар, алексей анпилогов, селидово, россия, вс рф, наступление, сво, донбасс, покровск/красноармейск