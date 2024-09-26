Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар - 26.09.2024 Украина.ру
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Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар
Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар - 26.09.2024 Украина.ру
Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар
Две эти клешни окружения крайне неприятно смыкаются для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-26T05:00
2024-09-26T05:00
новости
угледар
алексей анпилогов
селидово
россия
вс рф
наступление
сво
донбасс
покровск/красноармейск
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Наступление российских войск на Угледар развивается следующим образом. Сейчас бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от города, а к югу они уже переправились через речку Кашлагач, сообщил эксперт.С Угледарского направления ВСУ сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск (Покровск). Там намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение, указал он.В Угледар ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен эксперт."Вообще в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Польша до сих пор видит себя гегемоном Восточной Европы — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240925/1057649716.html
угледар
селидово
россия
донбасс
покровск/красноармейск
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, угледар, алексей анпилогов, селидово, россия, вс рф, наступление, сво, донбасс, покровск/красноармейск
Новости, Угледар, Алексей Анпилогов, Селидово, Россия, ВС РФ, наступление, СВО, Донбасс, Покровск/Красноармейск

Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар

05:00 26.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Две эти клешни окружения крайне неприятно смыкаются для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Наступление российских войск на Угледар развивается следующим образом. Сейчас бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от города, а к югу они уже переправились через речку Кашлагач, сообщил эксперт.
"То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб", — отметил Анпилогов.
С Угледарского направления ВСУ сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск (Покровск). Там намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение, указал он.
В Угледар ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен эксперт.
"Вообще в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
О том, почему Польша до сих пор видит себя гегемоном Восточной Европы — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Вчера, 05:50
Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годахВ украинском экспертном сообществе осознали, что если Запад даст Киеву дальнобойные ракеты и разрешит применять их против России, это не переломит ход боевых действий. Даже если на Западе заявят о готовности принять Украину в НАТО, это не будет означать конец войны.
 
НовостиУгледарАлексей АнпилоговСелидовоРоссияВС РФнаступлениеСВОДонбассПокровск/Красноармейск
 
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