Котел замыкается: Алексей Анпилогов рассказал, как развивается наступление армии РФ на Угледар
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Две эти клешни окружения крайне неприятно смыкаются для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Наступление российских войск на Угледар развивается следующим образом. Сейчас бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от города, а к югу они уже переправились через речку Кашлагач, сообщил эксперт.
"То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб", — отметил Анпилогов.
С Угледарского направления ВСУ сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск (Покровск). Там намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение, указал он.
В Угледар ведет единственная дорога через Богоявленку. Если ее перерезать, то снабжать гарнизон ВСУ будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы, уверен эксперт.
"Вообще в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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