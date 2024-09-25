https://ukraina.ru/20240925/1057681474.html

Любовь, голуби и история о новых ногах рядового Губарева, раненного под Угледаром. Наш спецрепортаж

Любовь, голуби и история о новых ногах рядового Губарева, раненного под Угледаром. Наш спецрепортаж - 25.09.2024 Украина.ру

Любовь, голуби и история о новых ногах рядового Губарева, раненного под Угледаром. Наш спецрепортаж

В 2023 году мы рассказали о ряде проблем, возникшем у бойца ВС РФ Александра Губарева, комиссованного по ранению. Он потерял обе ноги в боях под Угледаром

2024-09-25T17:28

2024-09-25T17:28

2024-09-25T17:28

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Год спустя корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский вновь вместе с начмедом 95-го стрелкового полка Сергеем Капустиным посетили чету Губаревых, чтоб узнать, как с тех пор изменилась их жизнь, подарить небольшой, но приятный подарок, да и просто проведать.Как проходит восстановление Александра Губарева? Как помогает в жизни одно из главных увлечений детства? Что за особенный подарок мы ему привезли? Сегодня вы обо всём этом узнаете!❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.#Губарев #Крюгер #Капустин #ноги #Угледар #Павловка #голуби #внук #штурм #протез #протезы #инвалидность #ветеран #СВО #спецоперация #АТО #ООС #война #конфликт #Россия #Украина #ДНР #Донецк #Донбасс #Новороссия #хозяйство #реабилитация #95полкНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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