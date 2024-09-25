Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
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Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября
Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября
Владимир Зеленский продолжает визит в США и заявляет о намерении "принудить Россию к миру"; американские СМИ сомневаются в действенности украинского "плана победы"; боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВСУ обстреливают города Донбасса
2024-09-25T13:30
2024-09-25T13:37
эксклюзив
сво
украина
всу
сша
владимир зеленский
дональд трамп
россия
курская область
донбасс
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Зеленский в СШАЗеленский продолжает визит в США, где намеревается добиться разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь России (это важная часть его "плана победы"). Пока особых успехов в этом направлении не наблюдается. Так, Дональд Трамп не нашел время для встречи с Зеленским. Встреча с Камалой Харрис – под вопросом.Как сообщает со ссылкой на источник популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", "американское турне Зеленского – провалилось", ему не удается пока убедить спонсоров провести второй форум по украинскому кризису (Киев планировал его проведение на ноябрь).Зеленский против переговоров с Россией. На заседании Совбеза ООН он заявил, что войну "нельзя успокоить разговорами", нужны действия. По мнению Зеленского, "Россию можно только принудить к миру". Он также заявил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы".Не все на Западе верят в этот план. Накануне издание The Washington Post сообщило со ссылкой на чиновников из Белого дома и Департамента безопасности, что "украинская верхушка не предоставила убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Киева к победе".Издание The American Conservative отмечает:В материале отмечается, что план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и в НАТО. Последнее требование никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку позиция России по этому вопросу известна.Боевые действияКиевский режим продолжает терроризировать приграничные территории России. МО России публикует 25 сентября сюжет, снятый в зоне боевых действий, где уроженец Белгорода объясняет, почему не стал сидеть дома и ждать, пока в его родной город снова прилетит вражеский снаряд. "Врага мы всё равно поставим на колени. Заберём все наши близлежащие территории, которые нам принадлежат. Люди, спите спокойно!" — говорит "Большой".В ведомстве также сообщают 25 сентября, что экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке МО РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных.Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщает МО РФ.Сообщается также, что средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.По данным МО РФ, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники".Накануне по порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, "после взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС".Второй взрыв произошел через пару минут в районе используемого украинскими военными и иностранными наемниками пансионата "Чабанка" в пригороде Южного.ОбстрелыДежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, информирует МО РФ. Еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области около 10.20 мск.ВСУ обстреливают территорию ДНР. "Противник продолжает терроризировать мирное население, применяя беспилотники и тяжелую артиллерию, в том числе с кассетными элементами. К полудню Горловка дюжину раз подверглась атакам. В результате агрессии повреждены жилые дома, обесточены поселки Никитовка, Зайцево, Гольмовский, Куйбышева и Садовод", - передает 25 сентября Донецкое агентство новостей (ДАН).Агентство призывает мирное население к осторожности, поскольку на некоторых улицах найдены суббоеприпасы типа "колокольчик".ДАН также сообщает, что российские войска взяли под контроль Григоровку и освободили поселок Острое, который находится совсем близко к Курахово, серьезному укрепрайону и логистическому хабу ВСУ в Донбассе."Именно из Курахово ВСУ все еще наносят удары по Донецку, в частности, по Петровскому району, - информирует ДАН. По данным агентства, "только с начала суток с этого направления было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм по жилым кварталам столицы региона".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Дмитрия Ковалевича "Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты".
https://ukraina.ru/20240925/1057671297.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия, курская область, донбасс, вс рф, горловка
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Курская область, Донбасс, ВС РФ, Горловка

Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября

13:30 25.09.2024 (обновлено: 13:37 25.09.2024)
 
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Сергей Зуев
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Владимир Зеленский продолжает визит в США и заявляет о намерении "принудить Россию к миру"; американские СМИ сомневаются в действенности украинского "плана победы"; боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВСУ обстреливают города Донбасса
Зеленский в США
Зеленский продолжает визит в США, где намеревается добиться разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь России (это важная часть его "плана победы"). Пока особых успехов в этом направлении не наблюдается. Так, Дональд Трамп не нашел время для встречи с Зеленским. Встреча с Камалой Харрис – под вопросом.
Как сообщает со ссылкой на источник популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", "американское турне Зеленского – провалилось", ему не удается пока убедить спонсоров провести второй форум по украинскому кризису (Киев планировал его проведение на ноябрь).
Зеленский против переговоров с Россией. На заседании Совбеза ООН он заявил, что войну "нельзя успокоить разговорами", нужны действия. По мнению Зеленского, "Россию можно только принудить к миру". Он также заявил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы".
Не все на Западе верят в этот план. Накануне издание The Washington Post сообщило со ссылкой на чиновников из Белого дома и Департамента безопасности, что "украинская верхушка не предоставила убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Киева к победе".
Владимир Зеленский
11:25
Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с РоссиейВладимир Зеленский против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН
Издание The American Conservative отмечает:
"Похоже, что в нем (в "плане победы" Зеленского – Ред.) нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе".
В материале отмечается, что план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и в НАТО. Последнее требование никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку позиция России по этому вопросу известна.
Боевые действия
Киевский режим продолжает терроризировать приграничные территории России. МО России публикует 25 сентября сюжет, снятый в зоне боевых действий, где уроженец Белгорода объясняет, почему не стал сидеть дома и ждать, пока в его родной город снова прилетит вражеский снаряд.
"Врага мы всё равно поставим на колени. Заберём все наши близлежащие территории, которые нам принадлежат. Люди, спите спокойно!" — говорит "Большой".
В ведомстве также сообщают 25 сентября, что экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке МО РФ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных.
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщает МО РФ.
Сообщается также, что средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
По данным МО РФ, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники".
Зеленский Наполеон
10:51
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Накануне по порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, "после взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС".
Второй взрыв произошел через пару минут в районе используемого украинскими военными и иностранными наемниками пансионата "Чабанка" в пригороде Южного.
Обстрелы
Дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, информирует МО РФ. Еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области около 10.20 мск.
ВСУ обстреливают территорию ДНР. "Противник продолжает терроризировать мирное население, применяя беспилотники и тяжелую артиллерию, в том числе с кассетными элементами. К полудню Горловка дюжину раз подверглась атакам. В результате агрессии повреждены жилые дома, обесточены поселки Никитовка, Зайцево, Гольмовский, Куйбышева и Садовод", - передает 25 сентября Донецкое агентство новостей (ДАН).
Агентство призывает мирное население к осторожности, поскольку на некоторых улицах найдены суббоеприпасы типа "колокольчик".
ДАН также сообщает, что российские войска взяли под контроль Григоровку и освободили поселок Острое, который находится совсем близко к Курахово, серьезному укрепрайону и логистическому хабу ВСУ в Донбассе.
"Именно из Курахово ВСУ все еще наносят удары по Донецку, в частности, по Петровскому району, - информирует ДАН. По данным агентства, "только с начала суток с этого направления было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм по жилым кварталам столицы региона".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Дмитрия Ковалевича "Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияКурская областьДонбассВС РФГорловка
 
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