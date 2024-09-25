https://ukraina.ru/20240925/1057672925.html

Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября

Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру

Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября

Владимир Зеленский продолжает визит в США и заявляет о намерении "принудить Россию к миру"; американские СМИ сомневаются в действенности украинского "плана победы"; боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВСУ обстреливают города Донбасса

2024-09-25T13:30

2024-09-25T13:30

2024-09-25T13:37

эксклюзив

сво

украина

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курская область

донбасс

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Зеленский в СШАЗеленский продолжает визит в США, где намеревается добиться разрешения бить западным дальнобойным оружием вглубь России (это важная часть его "плана победы"). Пока особых успехов в этом направлении не наблюдается. Так, Дональд Трамп не нашел время для встречи с Зеленским. Встреча с Камалой Харрис – под вопросом.Как сообщает со ссылкой на источник популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", "американское турне Зеленского – провалилось", ему не удается пока убедить спонсоров провести второй форум по украинскому кризису (Киев планировал его проведение на ноябрь).Зеленский против переговоров с Россией. На заседании Совбеза ООН он заявил, что войну "нельзя успокоить разговорами", нужны действия. По мнению Зеленского, "Россию можно только принудить к миру". Он также заявил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы".Не все на Западе верят в этот план. Накануне издание The Washington Post сообщило со ссылкой на чиновников из Белого дома и Департамента безопасности, что "украинская верхушка не предоставила убедительный аргумент того, что возможные цели в пределах досягаемости ракет в России значительно повлияют на путь Киева к победе".Издание The American Conservative отмечает:В материале отмечается, что план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и в НАТО. Последнее требование никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку позиция России по этому вопросу известна.Боевые действияКиевский режим продолжает терроризировать приграничные территории России. МО России публикует 25 сентября сюжет, снятый в зоне боевых действий, где уроженец Белгорода объясняет, почему не стал сидеть дома и ждать, пока в его родной город снова прилетит вражеский снаряд. "Врага мы всё равно поставим на колени. Заберём все наши близлежащие территории, которые нам принадлежат. Люди, спите спокойно!" — говорит "Большой".В ведомстве также сообщают 25 сентября, что экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке МО РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей и города Херсон, противник потерял до 30 военных.Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщает МО РФ.Сообщается также, что средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.По данным МО РФ, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32218 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18348 танков и других боевых бронированных машин, 1462 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15187 орудий полевой артиллерии и минометов, 26467 единиц специальной военной автомобильной техники".Накануне по порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, нанесли удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, "после взрыва была детонация, и в сторону порта направили скорые и МЧС".Второй взрыв произошел через пару минут в районе используемого украинскими военными и иностранными наемниками пансионата "Чабанка" в пригороде Южного.ОбстрелыДежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, информирует МО РФ. Еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области около 10.20 мск.ВСУ обстреливают территорию ДНР. "Противник продолжает терроризировать мирное население, применяя беспилотники и тяжелую артиллерию, в том числе с кассетными элементами. К полудню Горловка дюжину раз подверглась атакам. В результате агрессии повреждены жилые дома, обесточены поселки Никитовка, Зайцево, Гольмовский, Куйбышева и Садовод", - передает 25 сентября Донецкое агентство новостей (ДАН).Агентство призывает мирное население к осторожности, поскольку на некоторых улицах найдены суббоеприпасы типа "колокольчик".ДАН также сообщает, что российские войска взяли под контроль Григоровку и освободили поселок Острое, который находится совсем близко к Курахово, серьезному укрепрайону и логистическому хабу ВСУ в Донбассе."Именно из Курахово ВСУ все еще наносят удары по Донецку, в частности, по Петровскому району, - информирует ДАН. По данным агентства, "только с начала суток с этого направления было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм по жилым кварталам столицы региона".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Дмитрия Ковалевича "Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты".

https://ukraina.ru/20240925/1057671297.html

https://ukraina.ru/20240925/1057670965.html

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