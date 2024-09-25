Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН
"Эта война не может просто "утихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимые действия… Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру", - заявил Зеленский.
Он добавил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы", а также выразил недовольство, что кто-то в мире планирует пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
В последнее время активно обсуждается тема о том, что настало время для переговоров с Россией. В частности, об этом не так давно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. А вот Владимир Зеленский, как обычно, меняет свое мнение по теме диалога с Москвой буквально каждые несколько дней.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что для того, чтобы переговоры начались, Зеленскому нужно сначала снять свой же запрет с себя самого. Хотя не исключены и другие сценарии.
"Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: "Есть!" И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист", - сказал Лавров.
10:33Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-ЙоркеЖурналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ответ 25 сентября опубликовало радио Sputnik