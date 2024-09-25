https://ukraina.ru/20240925/1057671297.html

Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией

Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией - 25.09.2024 Украина.ру

Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией

Владимир Зеленский против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН

2024-09-25T11:25

2024-09-25T11:25

2024-09-25T11:25

новости

россия

украина

германия

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

оон

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055282421_0:43:640:403_1920x0_80_0_0_0db6df28366ba5180bf3ad458de95d25.jpg.webp

Он добавил, что закончить конфликт может помочь исключительно его "план победы", а также выразил недовольство, что кто-то в мире планирует пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.В последнее время активно обсуждается тема о том, что настало время для переговоров с Россией. В частности, об этом не так давно говорил канцлер Германии Олаф Шольц. А вот Владимир Зеленский, как обычно, меняет свое мнение по теме диалога с Москвой буквально каждые несколько дней.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что для того, чтобы переговоры начались, Зеленскому нужно сначала снять свой же запрет с себя самого. Хотя не исключены и другие сценарии."Я не исключаю, что он [Зеленский] как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: "Есть!" И придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, — он, в общем-то, артист", - сказал Лавров.Еще по теме: "Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсети.

https://ukraina.ru/20240925/1057670657.html

россия

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, оон, переговоры