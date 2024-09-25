https://ukraina.ru/20240925/1057666856.html

Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты

Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты - 25.09.2024 Украина.ру

Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты

Украинские эксперты и telegram-каналы на текущей неделе основное внимание уделяли визиту Зеленского с супругой в США, где им всё сложнее выбивать финансирование и вооружение.

2024-09-25T05:37

2024-09-25T05:37

2024-09-25T05:37

эксклюзив

сша

вашингтон

львов

владимир зеленский

андрей садовый

алексей гончаренко

офис президента

вооруженные силы украины

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_b10cbdc224378ca4c4f776f2fd527d1c.jpg.webp

В связи с этим в рядах украинской элиты усиливаются брожения, что может стать началом политического кризиса. Украинский telegram-канал "Картель" даже вручение Зеленскому "Золотой тарелки" от Американской академии достижений трактует, как почетные проводы его на пенсию.Представителей украинской элиты, удержавшихся у власти, сейчас условно делят на три категории, которые друг друга крайне недолюбливают: 1. "квартальцы" - соратники Зеленского по "Кварталу-95" и шоу-бизнесу; 2. "соросята" - представители западных НПО, внедренных в систему украинской власти; 3. "ахметовцы" - управленцы, поставленные самым богатым олигархом, Ринатом Ахметовым.Все они с нетерпением ждут сигналов из США, которые им укажут, что делать дальше: то ли готовиться к выборам, то ли паковать чемоданы.Многие представители украинской элиты ринулись в США вместе с Зеленским, чтобы прощупать почву относительно своего будущего. В Вашингтоне находится мэр Львова Андрей Садовой, который заранее оформил себе долгосрочную визу в США. "В начале визита в Вашингтон встретился с послом Оксаной Маркаровой. Спасибо за важные советы перед стартом работы. Оксана всегда очень хорошо чувствует микроклимат", — сообщил Садовой о поездке. Мэр Львова перед тем, как идти с поклоном к "белым господам" пытается выяснить обстановку.Супруга Зеленского в США тем временем пытается максимально выдоить западных союзников перед возможной сменой власти. В Вашингтоне она вместе с супругой Джо Байдена пытается организовать специальный фонд для помощи детям."Украина предлагает этот документ как указатель для международного сообщества, который поможет эффективно действовать и защищать детей в условиях войны", — заявила Елена Зеленская.Как говорил один из участников "Тайного союза меча и орала" Остапа Бендера по поводу таких проектов: "Красиво составлено - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом".Часть украинской элиты уже начала готовиться к выборам, не дожидаясь вердикта из Вашингтона. На днях об этом сообщил ресурс "РБК-Украина", а также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. "Несколько источников подтвердили РБК-Украина, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году (и даже, возможно, уже в конце следующей весны). А это априори означает отмену военного положения", - пишет "РБК". Алексей Гончаренко тоже написал, что в Офисе президента на днях обсудили подготовку к выборам, хотя само слово "выборы" и не произносилось.Тем не менее, в проекте бюджета на следующий год пока никаких расходов на выборы не предусмотрено. Год назад в разговоре с украинским лоббистом и сенатором США Линдси Грэмом Зеленский требовал денег на выборы. Профинансировать их должны, по его словам, США и Европа, так как забирать $5 млрд из бюджета он не готов.Однако представители элиты из украинского бюджета решили максимально выжать средства для собственных нужд. На этой неделе украинское общество крайне негативно реагировало на информацию о проекте бюджета на следующий год. В нем предполагается существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. На содержание Офиса Президента в бюджете на 2025 год заложено 3,5 млрд. гривен, что более чем в 3 раза больше, чем было предусмотрено на текущий год (1,1 млрд). Предлагается также повысить оклады: аппарату Верховной Рады, Кабмину, НАБУ, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, Счётной палате, судам, налоговой, таможне, СНБО и Министерству финансов.В то же время в утверждённом проекте бюджета Украины предусмотрено сокращение расходов на выплату пенсий. В проекте бюджета на пенсии Минсоцполитики выделят на 50 млрд гривен меньше, чем в нынешнем году, а для Министерства ветеранов запланировано урезание на 8 млрд гривен при том, что количество раненых и травмированных ветеранов ВСУ растет с каждым днем.Министр социальной политики Оксана Жолнович в понедельник 23 сентября предложила принять законопроект, по которому при росте прожиточного минимума зарплаты не должны расти. И также она предложила обложить налогами домохозяйства.Политика тут предельно ясна и банальна: каким бы плохим ни было финансовое состояние государства, себе - повышаем, бедным и инвалидам – сокращаем.Впрочем, еще один представитель украинской элиты недавно отличился максимальным упрощением схем воровства. Во вторник 24 сентября в суд было передано дело киевского прокурора по обвинению в присвоении 4,2 млн гривен, изъятых в качестве вещественного доказательства у предпринимателя.Изъяв эти средства в ходе следственных действий, прокурор их просто присвоил, перестал выходить на работу, сменил место жительства, посчитав, что далее можно и не работать. Прокурор допустил одну грубейшую ошибку: не объявил предпринимателя заранее российским агентом, а изъятые деньги не обещал как-нибудь потом перечислить ВСУ. Хотя саму суть принципа работы в украинской прокуратуре он все же прекрасно усвоил.О том, что в эти дни происходит с экономикой Украины - в обзоре "Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли"

сша

вашингтон

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, сша, вашингтон, львов, владимир зеленский, андрей садовый, алексей гончаренко, офис президента, вооруженные силы украины, верховная рада