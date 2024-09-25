Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057666856.html
Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты
Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты - 25.09.2024 Украина.ру
Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты
Украинские эксперты и telegram-каналы на текущей неделе основное внимание уделяли визиту Зеленского с супругой в США, где им всё сложнее выбивать финансирование и вооружение.
2024-09-25T05:37
2024-09-25T05:37
эксклюзив
сша
вашингтон
львов
владимир зеленский
андрей садовый
алексей гончаренко
офис президента
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_b10cbdc224378ca4c4f776f2fd527d1c.jpg.webp
В связи с этим в рядах украинской элиты усиливаются брожения, что может стать началом политического кризиса. Украинский telegram-канал "Картель" даже вручение Зеленскому "Золотой тарелки" от Американской академии достижений трактует, как почетные проводы его на пенсию.Представителей украинской элиты, удержавшихся у власти, сейчас условно делят на три категории, которые друг друга крайне недолюбливают: 1. "квартальцы" - соратники Зеленского по "Кварталу-95" и шоу-бизнесу; 2. "соросята" - представители западных НПО, внедренных в систему украинской власти; 3. "ахметовцы" - управленцы, поставленные самым богатым олигархом, Ринатом Ахметовым.Все они с нетерпением ждут сигналов из США, которые им укажут, что делать дальше: то ли готовиться к выборам, то ли паковать чемоданы.Многие представители украинской элиты ринулись в США вместе с Зеленским, чтобы прощупать почву относительно своего будущего. В Вашингтоне находится мэр Львова Андрей Садовой, который заранее оформил себе долгосрочную визу в США. "В начале визита в Вашингтон встретился с послом Оксаной Маркаровой. Спасибо за важные советы перед стартом работы. Оксана всегда очень хорошо чувствует микроклимат", — сообщил Садовой о поездке. Мэр Львова перед тем, как идти с поклоном к "белым господам" пытается выяснить обстановку.Супруга Зеленского в США тем временем пытается максимально выдоить западных союзников перед возможной сменой власти. В Вашингтоне она вместе с супругой Джо Байдена пытается организовать специальный фонд для помощи детям."Украина предлагает этот документ как указатель для международного сообщества, который поможет эффективно действовать и защищать детей в условиях войны", — заявила Елена Зеленская.Как говорил один из участников "Тайного союза меча и орала" Остапа Бендера по поводу таких проектов: "Красиво составлено - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом".Часть украинской элиты уже начала готовиться к выборам, не дожидаясь вердикта из Вашингтона. На днях об этом сообщил ресурс "РБК-Украина", а также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. "Несколько источников подтвердили РБК-Украина, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году (и даже, возможно, уже в конце следующей весны). А это априори означает отмену военного положения", - пишет "РБК". Алексей Гончаренко тоже написал, что в Офисе президента на днях обсудили подготовку к выборам, хотя само слово "выборы" и не произносилось.Тем не менее, в проекте бюджета на следующий год пока никаких расходов на выборы не предусмотрено. Год назад в разговоре с украинским лоббистом и сенатором США Линдси Грэмом Зеленский требовал денег на выборы. Профинансировать их должны, по его словам, США и Европа, так как забирать $5 млрд из бюджета он не готов.Однако представители элиты из украинского бюджета решили максимально выжать средства для собственных нужд. На этой неделе украинское общество крайне негативно реагировало на информацию о проекте бюджета на следующий год. В нем предполагается существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. На содержание Офиса Президента в бюджете на 2025 год заложено 3,5 млрд. гривен, что более чем в 3 раза больше, чем было предусмотрено на текущий год (1,1 млрд). Предлагается также повысить оклады: аппарату Верховной Рады, Кабмину, НАБУ, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, Счётной палате, судам, налоговой, таможне, СНБО и Министерству финансов.В то же время в утверждённом проекте бюджета Украины предусмотрено сокращение расходов на выплату пенсий. В проекте бюджета на пенсии Минсоцполитики выделят на 50 млрд гривен меньше, чем в нынешнем году, а для Министерства ветеранов запланировано урезание на 8 млрд гривен при том, что количество раненых и травмированных ветеранов ВСУ растет с каждым днем.Министр социальной политики Оксана Жолнович в понедельник 23 сентября предложила принять законопроект, по которому при росте прожиточного минимума зарплаты не должны расти. И также она предложила обложить налогами домохозяйства.Политика тут предельно ясна и банальна: каким бы плохим ни было финансовое состояние государства, себе - повышаем, бедным и инвалидам – сокращаем.Впрочем, еще один представитель украинской элиты недавно отличился максимальным упрощением схем воровства. Во вторник 24 сентября в суд было передано дело киевского прокурора по обвинению в присвоении 4,2 млн гривен, изъятых в качестве вещественного доказательства у предпринимателя.Изъяв эти средства в ходе следственных действий, прокурор их просто присвоил, перестал выходить на работу, сменил место жительства, посчитав, что далее можно и не работать. Прокурор допустил одну грубейшую ошибку: не объявил предпринимателя заранее российским агентом, а изъятые деньги не обещал как-нибудь потом перечислить ВСУ. Хотя саму суть принципа работы в украинской прокуратуре он все же прекрасно усвоил.О том, что в эти дни происходит с экономикой Украины - в обзоре "Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли"
сша
вашингтон
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:125:1000:875_1920x0_80_0_0_c69f314943134a7832185fff7588240e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, вашингтон, львов, владимир зеленский, андрей садовый, алексей гончаренко, офис президента, вооруженные силы украины, верховная рада
Эксклюзив, США, Вашингтон, Львов, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Алексей Гончаренко, Офис президента, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты

05:37 25.09.2024
 
© коллаж Украина.РуУкраинская элита за неделю коллаж
Украинская элита за неделю коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские эксперты и telegram-каналы на текущей неделе основное внимание уделяли визиту Зеленского с супругой в США, где им всё сложнее выбивать финансирование и вооружение.
В связи с этим в рядах украинской элиты усиливаются брожения, что может стать началом политического кризиса. Украинский telegram-канал "Картель" даже вручение Зеленскому "Золотой тарелки" от Американской академии достижений трактует, как почетные проводы его на пенсию.
Представителей украинской элиты, удержавшихся у власти, сейчас условно делят на три категории, которые друг друга крайне недолюбливают: 1. "квартальцы" - соратники Зеленского по "Кварталу-95" и шоу-бизнесу; 2. "соросята" - представители западных НПО, внедренных в систему украинской власти; 3. "ахметовцы" - управленцы, поставленные самым богатым олигархом, Ринатом Ахметовым.
Все они с нетерпением ждут сигналов из США, которые им укажут, что делать дальше: то ли готовиться к выборам, то ли паковать чемоданы.
Многие представители украинской элиты ринулись в США вместе с Зеленским, чтобы прощупать почву относительно своего будущего. В Вашингтоне находится мэр Львова Андрей Садовой, который заранее оформил себе долгосрочную визу в США. "В начале визита в Вашингтон встретился с послом Оксаной Маркаровой. Спасибо за важные советы перед стартом работы. Оксана всегда очень хорошо чувствует микроклимат", — сообщил Садовой о поездке. Мэр Львова перед тем, как идти с поклоном к "белым господам" пытается выяснить обстановку.
Супруга Зеленского в США тем временем пытается максимально выдоить западных союзников перед возможной сменой власти. В Вашингтоне она вместе с супругой Джо Байдена пытается организовать специальный фонд для помощи детям.
"Украина предлагает этот документ как указатель для международного сообщества, который поможет эффективно действовать и защищать детей в условиях войны", — заявила Елена Зеленская.
Как говорил один из участников "Тайного союза меча и орала" Остапа Бендера по поводу таких проектов: "Красиво составлено - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом".
Часть украинской элиты уже начала готовиться к выборам, не дожидаясь вердикта из Вашингтона. На днях об этом сообщил ресурс "РБК-Украина", а также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. "Несколько источников подтвердили РБК-Украина, что американцы прямо говорят нашим властям о необходимости готовиться к выборам уже в следующем году (и даже, возможно, уже в конце следующей весны). А это априори означает отмену военного положения", - пишет "РБК". Алексей Гончаренко тоже написал, что в Офисе президента на днях обсудили подготовку к выборам, хотя само слово "выборы" и не произносилось.
Тем не менее, в проекте бюджета на следующий год пока никаких расходов на выборы не предусмотрено. Год назад в разговоре с украинским лоббистом и сенатором США Линдси Грэмом Зеленский требовал денег на выборы. Профинансировать их должны, по его словам, США и Европа, так как забирать $5 млрд из бюджета он не готов.
Однако представители элиты из украинского бюджета решили максимально выжать средства для собственных нужд. На этой неделе украинское общество крайне негативно реагировало на информацию о проекте бюджета на следующий год. В нем предполагается существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. На содержание Офиса Президента в бюджете на 2025 год заложено 3,5 млрд. гривен, что более чем в 3 раза больше, чем было предусмотрено на текущий год (1,1 млрд). Предлагается также повысить оклады: аппарату Верховной Рады, Кабмину, НАБУ, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, Счётной палате, судам, налоговой, таможне, СНБО и Министерству финансов.
В то же время в утверждённом проекте бюджета Украины предусмотрено сокращение расходов на выплату пенсий. В проекте бюджета на пенсии Минсоцполитики выделят на 50 млрд гривен меньше, чем в нынешнем году, а для Министерства ветеранов запланировано урезание на 8 млрд гривен при том, что количество раненых и травмированных ветеранов ВСУ растет с каждым днем.
Министр социальной политики Оксана Жолнович в понедельник 23 сентября предложила принять законопроект, по которому при росте прожиточного минимума зарплаты не должны расти. И также она предложила обложить налогами домохозяйства.
Политика тут предельно ясна и банальна: каким бы плохим ни было финансовое состояние государства, себе - повышаем, бедным и инвалидам – сокращаем.
Впрочем, еще один представитель украинской элиты недавно отличился максимальным упрощением схем воровства. Во вторник 24 сентября в суд было передано дело киевского прокурора по обвинению в присвоении 4,2 млн гривен, изъятых в качестве вещественного доказательства у предпринимателя.
Изъяв эти средства в ходе следственных действий, прокурор их просто присвоил, перестал выходить на работу, сменил место жительства, посчитав, что далее можно и не работать. Прокурор допустил одну грубейшую ошибку: не объявил предпринимателя заранее российским агентом, а изъятые деньги не обещал как-нибудь потом перечислить ВСУ. Хотя саму суть принципа работы в украинской прокуратуре он все же прекрасно усвоил.
О том, что в эти дни происходит с экономикой Украины - в обзоре "Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли"
 
ЭксклюзивСШАВашингтонЛьвовВладимир ЗеленскийАндрей СадовыйАлексей ГончаренкоОфис президентаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
08:13Главное за ночь 25 сентября
08:00Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
07:00"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко
06:52Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
06:45Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
06:30"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
06:15Эксперт рассказал, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
06:10Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
06:08Кашпировский снова исцеляет! И обещает "не прекращаться" даже когда распадется на молекулы
06:00Дополнительная мобилизация в России не требуется, но нужно следить за обострением обстановки — Козин
05:50Самое лучшее - бежать из Украины. Украинские эксперты утверждают, что самое худшее будет в 2025-26 годах
05:45Три АЭС плюс каскад ГЭС: Юшков раскрыл, почему энергетика Украина напоминает "колосса на трех ногах"
05:37Прощупывают почву в США, стараются урвать из бюджета напоследок и воруют. Чем занимаются украинские элиты
05:30На данном этапе достаточно: эксперт пояснил, зачем Россия увеличила численность армии на 180 тысяч
05:25Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России
05:15Россия должна ответить адекватно: дипломат о том, почему нужно уничтожить военную машину Украины
05:13Экономика Украины и война: дыру в бюджете залатали, а киловатты не нашли
05:00"Пока это только слова": эксперт пояснил, что означают заявления Запада про блокаду Финского залива
04:45Эксперт рассказал, как меняется ценообразование на газ и какой будет ситуация на спотовых рынках
Лента новостейМолния