США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что уже к концу этого года власти США будут вынуждены провести ревизию конфликта на Украине и сформируют стратегию выхода из него, передает РИА Новости
"Отношение Трампа к конфликту сформировано, он понял, что ему это не нужно. И очевидно, что в случае победы Трампа он будет выходить на переговоры. Нужно ли продолжение конфликта (вице-премьеру США Камале) Харрис, пока не до конца понятно. Думаю, в любом случае к концу года в Вашингтоне будет осуществлена ревизия конфликта и формирование стратегии выхода из него", - сказал Константинов.
По его словам, Владимиру Зеленскому очень повезет, если западные хозяева оставят его в живых.
"А Украина, если Западу удастся её сохранить в каком-то виде, надолго останется разменной монетой в геополитических играх, средством для разжигания конфликтов на наших границах. И поскольку нам нужен надежный мир, чтобы заниматься восстановлением новых субъектов, развитием нашей страны, нам необходимо максимально обезопасить себя от остатков этого фейкового государства", - подчеркнул глава крымского парламента.
Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.