США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов - 25.09.2024 Украина.ру
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США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов
США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов - 25.09.2024 Украина.ру
США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что уже к концу этого года власти США будут вынуждены провести ревизию конфликта на Украине и сформируют стратегию выхода из него, передает РИА Новости
2024-09-25T10:09
2024-09-25T10:09
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"Отношение Трампа к конфликту сформировано, он понял, что ему это не нужно. И очевидно, что в случае победы Трампа он будет выходить на переговоры. Нужно ли продолжение конфликта (вице-премьеру США Камале) Харрис, пока не до конца понятно. Думаю, в любом случае к концу года в Вашингтоне будет осуществлена ревизия конфликта и формирование стратегии выхода из него", - сказал Константинов.По его словам, Владимиру Зеленскому очень повезет, если западные хозяева оставят его в живых.Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Штаты "застряли" в конфликте на Украине. По его мнению, стране не стоит ждать поражения России, так как русские уже побеждали Гитлера и Наполеона.Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский

США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов

10:09 25.09.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что уже к концу этого года власти США будут вынуждены провести ревизию конфликта на Украине и сформируют стратегию выхода из него, передает РИА Новости
"Отношение Трампа к конфликту сформировано, он понял, что ему это не нужно. И очевидно, что в случае победы Трампа он будет выходить на переговоры. Нужно ли продолжение конфликта (вице-премьеру США Камале) Харрис, пока не до конца понятно. Думаю, в любом случае к концу года в Вашингтоне будет осуществлена ревизия конфликта и формирование стратегии выхода из него", - сказал Константинов.
По его словам, Владимиру Зеленскому очень повезет, если западные хозяева оставят его в живых.
"А Украина, если Западу удастся её сохранить в каком-то виде, надолго останется разменной монетой в геополитических играх, средством для разжигания конфликтов на наших границах. И поскольку нам нужен надежный мир, чтобы заниматься восстановлением новых субъектов, развитием нашей страны, нам необходимо максимально обезопасить себя от остатков этого фейкового государства", - подчеркнул глава крымского парламента.
Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Штаты "застряли" в конфликте на Украине. По его мнению, стране не стоит ждать поражения России, так как русские уже побеждали Гитлера и Наполеона.
Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.
 
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