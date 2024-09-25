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США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов

США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов - 25.09.2024 Украина.ру

США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что уже к концу этого года власти США будут вынуждены провести ревизию конфликта на Украине и сформируют стратегию выхода из него, передает РИА Новости

2024-09-25T10:09

2024-09-25T10:09

2024-09-25T10:09

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"Отношение Трампа к конфликту сформировано, он понял, что ему это не нужно. И очевидно, что в случае победы Трампа он будет выходить на переговоры. Нужно ли продолжение конфликта (вице-премьеру США Камале) Харрис, пока не до конца понятно. Думаю, в любом случае к концу года в Вашингтоне будет осуществлена ревизия конфликта и формирование стратегии выхода из него", - сказал Константинов.По его словам, Владимиру Зеленскому очень повезет, если западные хозяева оставят его в живых.Накануне кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Штаты "застряли" в конфликте на Украине. По его мнению, стране не стоит ждать поражения России, так как русские уже побеждали Гитлера и Наполеона.Подробнее о вмешательстве США в конфликты - в материале "Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский