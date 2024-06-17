"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России - 17.06.2024 Украина.ру
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"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России
"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России - 17.06.2024 Украина.ру
"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России
После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2024-06-17T03:00
2024-06-17T03:00
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Америка вышла в открытое противостояние с Советским Союзом в 1945 году, когда еще гремели торжества по случаю победы над Гитлером. США вынашивали планы о нанесении удара сдавшимися дивизиями СС, которые оказались на территории Великобритании и США, сообщил генерал-майор.После этого была демонстрация ядерного оружия над Хиросимой и Нагасаки. Также США хотели ударить по промышленным городам Советского Союза, в том числе расположенным на Урале, добавил офицер.После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов, отметил он.И одинаково заканчивались — американские военные бежали из Вьетнама, Афганистана, оставляя союзников, множество оружия и техники, которая потом убивала мирных жителей, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
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новости, россия, сша, офицеры россии, вьетнам, война, афганистан, куба, история ссср, ссср, хиросима, ядерное оружие
Новости, Россия, США, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Вьетнам, война, Афганистан, Куба, история СССР, СССР, Хиросима, Ядерное оружие

"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России

03:00 17.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБойцы 10-й дивизии 2-го корпуса САА у города Катана в Сирии
Бойцы 10-й дивизии 2-го корпуса САА у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Америка вышла в открытое противостояние с Советским Союзом в 1945 году, когда еще гремели торжества по случаю победы над Гитлером. США вынашивали планы о нанесении удара сдавшимися дивизиями СС, которые оказались на территории Великобритании и США, сообщил генерал-майор.
После этого была демонстрация ядерного оружия над Хиросимой и Нагасаки. Также США хотели ударить по промышленным городам Советского Союза, в том числе расположенным на Урале, добавил офицер.
"С тех пор Россия более 40 раз отстаивала свои интересы в различных точках земного шара с применением не только дипломатии, но и оружия: на Кубе, во Вьетнаме, в Лаосе и так далее. Нам приходилось воевать не с народами этих государств, а с американскими и английскими инструкторами и натасканными ими боевиками", - подчеркнул Липовой.
После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов, отметил он.
И одинаково заканчивались — американские военные бежали из Вьетнама, Афганистана, оставляя союзников, множество оружия и техники, которая потом убивала мирных жителей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
Федор Громов
15 июня, 18:05
Федор Громов: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма Шебекино еще с осени 2022 года достают украинские беспилотники, реактивная и ствольная артиллерия. Люди просто ждут, когда наши войска отодвинут фронт и это перестанет происходить, отмечает военный корреспондент издания Украина.ру Федор Громов, который работал на месте обрушения жилого дома в Шебекино
 
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