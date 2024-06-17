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"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России

"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России - 17.06.2024 Украина.ру

"Все войны начинались с провокаций": Липовой рассказал, как США разжигали конфликты против России

После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-06-17T03:00

2024-06-17T03:00

2024-06-17T03:00

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Америка вышла в открытое противостояние с Советским Союзом в 1945 году, когда еще гремели торжества по случаю победы над Гитлером. США вынашивали планы о нанесении удара сдавшимися дивизиями СС, которые оказались на территории Великобритании и США, сообщил генерал-майор.После этого была демонстрация ядерного оружия над Хиросимой и Нагасаки. Также США хотели ударить по промышленным городам Советского Союза, в том числе расположенным на Урале, добавил офицер.После 1945 года США развязали около 250 конфликтов по всему миру. Почти все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов, отметил он.И одинаково заканчивались — американские военные бежали из Вьетнама, Афганистана, оставляя союзников, множество оружия и техники, которая потом убивала мирных жителей, резюмировал собеседник издания. Полный текст интервью Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каким способом США и Запад могут напрямую вмешаться в украинский конфликт - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

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