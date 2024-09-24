Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества - 24.09.2024 Украина.ру
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Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества
Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества - 24.09.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества
Оккультисты, неоязычники, эзотерики и просто шарлатаны используют новые технологии, в том числе в медиа, чтобы эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы населения. Эти практики порождает и среда вооруженного конфликта, заявил 24 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета
2024-09-24T17:32
2024-09-24T17:36
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По его словам, бойцы российской армии, как никто другой, нуждаются в слове Божием, подкрепленным пастырским участием в их жизни, однако нередко именно боевые действия порождают деформированные формы духовности. Он указал, что неоязычество паразитирует на ложном тезисе, будто христианство остается вне темы героизма, но сама суть веры говорит об обратном. Победа человека над собой с учетом равных сил - уже героизм. Патриарх призвал священников, особенно тех, кто служит в ВС РФ, опровергать ложное представление о православии. Аналогичная миссия должна умножаться и в социальных медиа, обязана становиться предметом внимания на всех уровнях, подчеркнул он. "Настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах, для того чтобы лживость мифа о том, что героизм несовместим с христианством, доказывалась в первую очередь замечательными примерами из жизни святых воинов, которые бережно хранятся в памяти нашей Церкви",- добавил патриарх. Ранее в сети произошел скандал, связанный в пропагандой неозычества в среде школьников. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская посоветовала детям прочесть книгу "Мысли вслух", в которой восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. В медиа на это обратил внимание священник Павел Островский. Подробнее по теме - в статье Анастасии Градинаровой "Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством" на сайте Украина.ру.
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новости, вооруженные силы украины, вс рф, сво, спецоперация, язычество, неонацисты
Новости, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Спецоперация, язычество, неонацисты

Патриарх Кирилл высказался об опасности неоязычества

17:32 24.09.2024 (обновлено: 17:36 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Оккультисты, неоязычники, эзотерики и просто шарлатаны используют новые технологии, в том числе в медиа, чтобы эксплуатировать в своих целях естественные духовные запросы населения. Эти практики порождает и среда вооруженного конфликта, заявил 24 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета
По его словам, бойцы российской армии, как никто другой, нуждаются в слове Божием, подкрепленным пастырским участием в их жизни, однако нередко именно боевые действия порождают деформированные формы духовности.
"Неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников", - приводит его слова пресс-служба патриарха.
Он указал, что неоязычество паразитирует на ложном тезисе, будто христианство остается вне темы героизма, но сама суть веры говорит об обратном. Победа человека над собой с учетом равных сил - уже героизм.
Патриарх призвал священников, особенно тех, кто служит в ВС РФ, опровергать ложное представление о православии. Аналогичная миссия должна умножаться и в социальных медиа, обязана становиться предметом внимания на всех уровнях, подчеркнул он.
"Настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах, для того чтобы лживость мифа о том, что героизм несовместим с христианством, доказывалась в первую очередь замечательными примерами из жизни святых воинов, которые бережно хранятся в памяти нашей Церкви",- добавил патриарх.
Ранее в сети произошел скандал, связанный в пропагандой неозычества в среде школьников. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская посоветовала детям прочесть книгу "Мысли вслух", в которой восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. В медиа на это обратил внимание священник Павел Островский.
Подробнее по теме - в статье Анастасии Градинаровой "Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством" на сайте Украина.ру.
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