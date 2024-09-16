Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством - 16.09.2024 Украина.ру
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Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством
Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством - 16.09.2024 Украина.ру
Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством
Неоязыческая и неонацистсткая идеологии взаимодополняют друг друга, являются оружием Запада и призваны разъединить российское общество, ликвидировать идею русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия
2024-09-16T17:47
2024-09-16T17:47
украина
запад
россия
вооруженные силы украины
православие
язычество
неонацисты
украинский неонацизм
сво
спецоперация
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Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.Внимание к этой теме сегодня вновь возросло из-за нашумевшего происшествия в Челябинске. СМИ подробно описали, как 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников с молотком и ножом, нанес травмы и учительнице. Известный в медиа православный священник Павел Островский, ссылаясь на публикации в сети ребенка, совершившего нападение, связал произошедшее с пропагандой неоязычества. "Это можно увидеть из последнего поста напавшего, в котором он не только отрицает существование каких-то моральных норм (хорошее и плохое), но и сокрушается о том, что сегодня в России население является рабами. Грустно школьнику от того, что он не может сказать "Слава Роду" или зигануть, так как за это его признают экстремистом", - пишет священнослужитель в своем телеграм-канале. Как сообщают СМИ, устроивший бойню Роман наблюдался у школьного психолога, ранее лечился в психбольнице и состоит на учебе у невролога. Его состояние вполне обосновано тем, что подросток был заражен губительными идеями, подчеркнул Кирилл Фролов. "Неоязычники практикуют сатанизм и маленький изувер из Челябинска является порождением язычества. Адепты неоязычества находятся в состоянии фрустрации, которая приводит к психическим расстройствам", - сказал он. На прошлой неделе произошел еще один скандал вокруг школы. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская, впервые посетившая Херсонскую область, обязала детей прочесть ее книгу "Мысли вслух". Помимо прочего, в литературе восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. На это обратил внимание священник Павел Островский. На "Уроке о важном" Поклонская также рисовала на школьной доске руны, но для чего детям эти знания в 2024 году так и не объяснила. Фролов напомнил, как еще недавно, во времена Русской весны в Крыму, Поклонская считала себя православной, но немногим позже отреклась от веры и русского народа, назвала себя украинкой (хотя в Луганской области, откуда она родом, малороссов не было ), выступила за право на аборты и теперь стала пропагандировать неоязычество. "Сам феномен украинского сепаратизма является не только феноменом политического униатства, но и двуязычеством, потому что крещение в православие создало русскую нацию из племен вятичей, кривичей и прочих. Выделение украинцев в отдельную нацию является раскрещиванием Руси, то есть возвращение ко временам отдельных восточно-славянских племен. Неоязычество является безусловным орудием Запада по расчленению русского народа, ликвидации идеи русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия", - подчеркнул собеседник.По его словам, происходящее вокруг показывает всю несостоятельность секулярной картины мира, которая диктует отделение церкви от государства, с чем, по его мнению, "пора заканчивать". Это необходимо, в том числе для того, чтобы противостоять таким вызовам и пропаганде дурных направлений, которых даже религией назвать сложно. "Для того, чтобы бороться со злом неоязычества следует не боятся прививать не только основы православной культуры, но и Закон Божий. Не стоит боятся православия, нужно помочь русской православной церкви ликвидировать религиозный раскол на Украине. А это возможно только путем полной и безоговорочной победы в спецоперации, освобождения колыбели русской церкви, матери городов русских - Киева", - заключил глава Ассоциации православных экспертов. Более подробно по теме – в статье "Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" на сайте Украина.ру.
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Анастасия Градинарова
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запад, россия, вооруженные силы украины, православие, язычество, неонацисты, украинский неонацизм, сво, спецоперация
Украина, Запад, Россия, Вооруженные силы Украины, Православие, язычество, неонацисты, украинский неонацизм, СВО, Спецоперация

Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством

17:47 16.09.2024
 
азов* язычество
азов* язычество
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Анастасия Градинарова
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Неоязыческая и неонацистсткая идеологии взаимодополняют друг друга, являются оружием Запада и призваны разъединить российское общество, ликвидировать идею русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия
Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Внимание к этой теме сегодня вновь возросло из-за нашумевшего происшествия в Челябинске. СМИ подробно описали, как 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников с молотком и ножом, нанес травмы и учительнице.
Известный в медиа православный священник Павел Островский, ссылаясь на публикации в сети ребенка, совершившего нападение, связал произошедшее с пропагандой неоязычества.
"Это можно увидеть из последнего поста напавшего, в котором он не только отрицает существование каких-то моральных норм (хорошее и плохое), но и сокрушается о том, что сегодня в России население является рабами. Грустно школьнику от того, что он не может сказать "Слава Роду" или зигануть, так как за это его признают экстремистом", - пишет священнослужитель в своем телеграм-канале.
Как сообщают СМИ, устроивший бойню Роман наблюдался у школьного психолога, ранее лечился в психбольнице и состоит на учебе у невролога. Его состояние вполне обосновано тем, что подросток был заражен губительными идеями, подчеркнул Кирилл Фролов.
"Неоязычники практикуют сатанизм и маленький изувер из Челябинска является порождением язычества. Адепты неоязычества находятся в состоянии фрустрации, которая приводит к психическим расстройствам", - сказал он.
На прошлой неделе произошел еще один скандал вокруг школы. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская, впервые посетившая Херсонскую область, обязала детей прочесть ее книгу "Мысли вслух". Помимо прочего, в литературе восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. На это обратил внимание священник Павел Островский.
На "Уроке о важном" Поклонская также рисовала на школьной доске руны, но для чего детям эти знания в 2024 году так и не объяснила.
"Что такое руны? Это проявление украинского нацизма. Адептом рун-веры, напомню, была жена бывшего президента Украины Ющенко, ориентированного на Запад. Перед тем, как принять закон об уничтожении православия 20 августа, на территории Киево-Печерской Лавры адепты режима Зеленского установили памятник рун-вере. В колыбели русской церкви уже создали языческое капище. Все это звенья одной цепи", - дополнил эксперт.
Фролов напомнил, как еще недавно, во времена Русской весны в Крыму, Поклонская считала себя православной, но немногим позже отреклась от веры и русского народа, назвала себя украинкой (хотя в Луганской области, откуда она родом, малороссов не было ), выступила за право на аборты и теперь стала пропагандировать неоязычество.
"Сам феномен украинского сепаратизма является не только феноменом политического униатства, но и двуязычеством, потому что крещение в православие создало русскую нацию из племен вятичей, кривичей и прочих. Выделение украинцев в отдельную нацию является раскрещиванием Руси, то есть возвращение ко временам отдельных восточно-славянских племен. Неоязычество является безусловным орудием Запада по расчленению русского народа, ликвидации идеи русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия", - подчеркнул собеседник.
По его словам, происходящее вокруг показывает всю несостоятельность секулярной картины мира, которая диктует отделение церкви от государства, с чем, по его мнению, "пора заканчивать". Это необходимо, в том числе для того, чтобы противостоять таким вызовам и пропаганде дурных направлений, которых даже религией назвать сложно.
"Для того, чтобы бороться со злом неоязычества следует не боятся прививать не только основы православной культуры, но и Закон Божий. Не стоит боятся православия, нужно помочь русской православной церкви ликвидировать религиозный раскол на Украине. А это возможно только путем полной и безоговорочной победы в спецоперации, освобождения колыбели русской церкви, матери городов русских - Киева", - заключил глава Ассоциации православных экспертов.
Более подробно по теме – в статье "Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" на сайте Украина.ру.
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