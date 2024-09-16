https://ukraina.ru/20240916/1057486717.html

Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством

Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством - 16.09.2024 Украина.ру

Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством

Неоязыческая и неонацистсткая идеологии взаимодополняют друг друга, являются оружием Запада и призваны разъединить российское общество, ликвидировать идею русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия

2024-09-16T17:47

2024-09-16T17:47

2024-09-16T17:47

украина

запад

россия

вооруженные силы украины

православие

язычество

неонацисты

украинский неонацизм

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/10/1057486596_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_03181ea24732eeaef6596f6842faccc0.jpg

Таким мнением с журналистами издания Украина.ру поделился глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.Внимание к этой теме сегодня вновь возросло из-за нашумевшего происшествия в Челябинске. СМИ подробно описали, как 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников с молотком и ножом, нанес травмы и учительнице. Известный в медиа православный священник Павел Островский, ссылаясь на публикации в сети ребенка, совершившего нападение, связал произошедшее с пропагандой неоязычества. "Это можно увидеть из последнего поста напавшего, в котором он не только отрицает существование каких-то моральных норм (хорошее и плохое), но и сокрушается о том, что сегодня в России население является рабами. Грустно школьнику от того, что он не может сказать "Слава Роду" или зигануть, так как за это его признают экстремистом", - пишет священнослужитель в своем телеграм-канале. Как сообщают СМИ, устроивший бойню Роман наблюдался у школьного психолога, ранее лечился в психбольнице и состоит на учебе у невролога. Его состояние вполне обосновано тем, что подросток был заражен губительными идеями, подчеркнул Кирилл Фролов. "Неоязычники практикуют сатанизм и маленький изувер из Челябинска является порождением язычества. Адепты неоязычества находятся в состоянии фрустрации, которая приводит к психическим расстройствам", - сказал он. На прошлой неделе произошел еще один скандал вокруг школы. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская, впервые посетившая Херсонскую область, обязала детей прочесть ее книгу "Мысли вслух". Помимо прочего, в литературе восхваляются языческие (кельтские) предания, верования, обряды и выражается сожаление о том, что из-за христианства большинство знаний об этом были утеряны. На это обратил внимание священник Павел Островский. На "Уроке о важном" Поклонская также рисовала на школьной доске руны, но для чего детям эти знания в 2024 году так и не объяснила. Фролов напомнил, как еще недавно, во времена Русской весны в Крыму, Поклонская считала себя православной, но немногим позже отреклась от веры и русского народа, назвала себя украинкой (хотя в Луганской области, откуда она родом, малороссов не было ), выступила за право на аборты и теперь стала пропагандировать неоязычество. "Сам феномен украинского сепаратизма является не только феноменом политического униатства, но и двуязычеством, потому что крещение в православие создало русскую нацию из племен вятичей, кривичей и прочих. Выделение украинцев в отдельную нацию является раскрещиванием Руси, то есть возвращение ко временам отдельных восточно-славянских племен. Неоязычество является безусловным орудием Запада по расчленению русского народа, ликвидации идеи русского национального возрождения, которое возможно только на основе православия", - подчеркнул собеседник.По его словам, происходящее вокруг показывает всю несостоятельность секулярной картины мира, которая диктует отделение церкви от государства, с чем, по его мнению, "пора заканчивать". Это необходимо, в том числе для того, чтобы противостоять таким вызовам и пропаганде дурных направлений, которых даже религией назвать сложно. "Для того, чтобы бороться со злом неоязычества следует не боятся прививать не только основы православной культуры, но и Закон Божий. Не стоит боятся православия, нужно помочь русской православной церкви ликвидировать религиозный раскол на Украине. А это возможно только путем полной и безоговорочной победы в спецоперации, освобождения колыбели русской церкви, матери городов русских - Киева", - заключил глава Ассоциации православных экспертов. Более подробно по теме – в статье "Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального "нового язычества" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240824/1057029197.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

украина, запад, россия, вооруженные силы украины, православие, язычество, неонацисты, украинский неонацизм, сво, спецоперация