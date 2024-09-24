ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ
Российские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
2024-09-24T15:30
2024-09-24T16:17
украина
угледар
вооруженные силы украины
всу
вс рф
киев
запад
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Одну из версий, почему ВСУ скоро потеряют город, 24 сентября выдвинул руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, называет в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes ссылается на то, что украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще накануне "Страна.ua" констатировала, что ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.В тот же день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - утверждает Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.
https://ukraina.ru/20240924/1057642534.html
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украина, угледар, вооруженные силы украины, всу, вс рф, киев, запад
Украина, Угледар, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Киев, Запад

ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ

15:30 24.09.2024 (обновлено: 16:17 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
Одну из версий, почему ВСУ скоро потеряют город, 24 сентября выдвинул руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
"Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов (корректируемых авиационных бомб. - Ред.), врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг. К сожалению, КАБ и авиация - это единственное, что позволяет [российской] пехоте двигаться", - заявил Коваленко.
Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, называет в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes ссылается на то, что украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
10:21
Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИРоссийские войска зашли в восточные окраины Угледара. Об этом 24 сентября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию от украинского военнослужащего с позывным "Алекс"
Еще накануне "Страна.ua" констатировала, что ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.
В тот же день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - утверждает Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.
 
УкраинаУгледарВооруженные силы УкраиныВСУВС РФКиевЗапад
 
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