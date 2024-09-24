https://ukraina.ru/20240924/1057654420.html

ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ

ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ - 24.09.2024 Украина.ру

ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУ

Российские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу

2024-09-24T15:30

2024-09-24T15:30

2024-09-24T16:17

украина

угледар

вооруженные силы украины

всу

вс рф

киев

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dab9d61abfdd8b08c7e1dac60c8a8f24.jpg

Одну из версий, почему ВСУ скоро потеряют город, 24 сентября выдвинул руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, называет в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes ссылается на то, что украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще накануне "Страна.ua" констатировала, что ВС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.В тот же день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - утверждает Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.

https://ukraina.ru/20240924/1057642534.html

украина

угледар

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, угледар, вооруженные силы украины, всу, вс рф, киев, запад