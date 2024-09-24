https://ukraina.ru/20240924/1057653497.html

Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них снится?

Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них снится? - 24.09.2024 Украина.ру

Места, где Зеленский будет находиться после президентства. Что ему будет в них снится?

Владимир Зеленский не может избавиться от своей итальянской виллы. Ее выставляли на продажу, но ее так никто не купил. Где еще может осесть потерявший легитимность президент Украины в будущем – в материале издания Украина.ру

2024-09-24T14:52

2024-09-24T14:52

2024-09-24T14:52

эксклюзив

владимир зеленский

украина

италия

израиль

сша

кипр

недвижимость

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ОписаниеОб итальянской вилле Зеленского в престижном районе в центре курортного городка Форте-деи-Марми заговорили несколько лет назад. Приобрел он ее, судя по всему, еще до избрания президентом. Известно, что в этом же местечке располагаются особняки, принадлежащие крупным российским бизнесменам, в том числе Роману Абрамовичу, Михаилу Прохорову и Олегу Дерипаске.Украинские журналисты в 2019 выяснили, что речь идет о 15-комнтаном доме, из декларации следовало, что его площадь 413 кв. м.Известно, что дом принадлежит чете Зеленских не напрямую, а через компанию Tomasso S.R.L, зарегистрированную на Кипре."Президент Зеленский формально не является владельцем, вилла принадлежит киприотской фирме, которая находится под покровительством его семьи. Эти данные находятся в публичном доступе, так что об этом можно говорить", - рассказал два года назад "Известиям" мэр города Бруно Мурци.Через какое-то время в СМИ снова заговорили об этой вилле. Утверждалось, что Зеленский и его жена сдали ее некоей супружеской паре из России, постоянно живущей в Лондоне. Возник скандал. Итальянская газета Il Tirreno писала, что дом был сдан в аренду за 50 тыс. евро в месяц.Новость о "российском следе" пришлось опровергать через компанию Real Estate Forte dei Marmi Villas, которая осуществляет все операции с этой виллой. По словам представителя фирмы, Зеленские отдельно прописали запрет на аренду этого особняка гражданами РФ, поэтому никаких россиян там якобы не было и быть не может.Примечательно, что после начала СВО в Форте-деи-Марми поселились несколько десятков беженцев с Украины, но никого из них Зеленский в своем итальянском доме не приютил.Как рассказали 24 сентября РИА Новости в местном риэлтерском агентстве, данная вилла ранее выставлялась на продажу, однако ее так никто не купил. Отмечается, что похожие дома в этом месте продаются за 2,5-3 млн евро.Вилла в Форте-деи-Марми – не единственная недвижимость Зеленского в этой стране.В начале июня он прибыл в Италию на саммит "Большой семерки". Через две недели после этого местная компания San Tommaso SRL приобрела за 75 млн евро винодельческое хозяйство в Тоскане.Подобные сделки – обычное дело для Италии, однако не в этот раз. Все дело в личностях продавца и покупателя. Первым оказался Гордон Самнер, более известный как певец Стинг, а за компанией San Tommaso SRL стояла семья Зеленских, фактически эта итальянская фирма фигурирует в списках активов украинского лидера.Итальянская пресса пишет, что современный вид данное винодельческое хозяйство приобрело в конце 1990-х гг., когда стоявшую на этом месте виллу 16 века выкупил Стинг.Это хозяйство раскинулось на площади в 100 гектаров, четверть из которых занимают виноградники. Известно, что в год эта винодельня производит порядка 130 тыс. бутылок вина 15 сортов.Королевская вилла и дом для родителейЕсли принадлежность итальянской виллы и винодельни Зеленскому не вызывает сомнений, то слухи о другой заграничной недвижимости теперь уже не легитимного президента Украины пока не подтвердились. Но появляются они регулярно.Так, в апреле этого года появилась новость о покупке Зеленским ни много ни мало особняка Highgrove House, который числился на балансе короля Великобритании Карла III. Об этом сообщало малоизвестное издание London Crier, сайт которого был создан незадолго до публикации этой новости.Официальных подтверждений этой новости не последовало. Каких-либо документов, подтверждающих сделку, также найти не удалось. Вероятнее всего, это был фейк, однако сам сценарий не выглядит таким уж фантастическим.Еще одна информация, которая не получила подтверждения – покупка Зеленским отеля и казино на севере Кипра. Первыми это сообщении опубликовали турецкие СМИ. По их данным, покупку осуществила компания Film Heritage Inc, которая зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому.Позднее лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил РИА Новости, что общался с владельцем этой недвижимости, который опроверг факт ее продажи. Такое же опровержение официально сделали и местные власти.Давно ходят слухи и о покупке Зеленским домов и квартир в США. В разное время ему приписывали виллу во Флориде, недвижимость в Майами и т.д.Так или иначе, в случае отъезда с Украины запасной аэродром у Зеленского найдется. Не стоит сбрасывать со счетов и Израиль.В мае 2022 года телеграм-канал "Незыгарь"* сообщил, что мать и отец украинского президента покинули страну и обосновались в Израиле, причем сделали они это с размахом. Они поселились в городе Ришпон, на вилле стоимостью 8 млн долларов. Вместе с недвижимостью они якобы стали обладателями израильского гражданства.Площадь их дома составляет 950 кв. м, к их услугам небольшой бассейн, а также охрана из числа бывших сотрудников британского спецназа, услуги которых обходятся в 12 тыс. фунтов в месяц."И мальчики кровавые в глазах"Где в конечном итоге осядет Зеленский, если это будет не скамья подсудимых, будет ли он выращивать виноградники в Италии или переедет к родителям в Израиль, не так уж и важно. Гораздо интереснее, какой он оставит после себя Украину и какие, условно говоря, сны он будет видеть по итогам своего правления.Солидная часть богатства этого человека получена буквально на крови народа Украины, который он бросил в топку войны в угоду интересам Запада.В подтверждение этого, например, достаточно взглянуть на даты заключения сделки по покупке виноградников в Тоскане: весна-лето этого года. То есть в то самое время, как по всей Украине военкоматы устроили охоту на оставшихся боеспособных мужчин, в то самое время, когда в Донбассе ВСУ утрачивают контроль над все новыми населенными пунктами, когда людские потери увеличиваются с каждым днем.Про потери вообще разговор отдельный. Понятно, что украинские власти занижают их число, однако Зеленский на голубом глазу рисует уж совсем нереалистичную картину. В феврале этого года он заявлял, что потери ВСУ на тот момент будто бы составили всего 31 тыс. человек.Настоящая цифра Зеленскому хорошо известна. Как и другие факты, когда, к примеру, тела погибших украинских военных просто бросают на поле боя, чтобы скрыть потери и пополнить список пропавших без вести по принципу "нет тела, нет дела".Впрочем, история знает немало примеров, когда отъявленные злодеи и кровопийцы из числа лидеров тех или иных государств спокойно доживали до старости и спали мирным и спокойным сном. Поэтому лучше не надеяться на муки совести, а поступить с Зеленским так, как ранее предложил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев: поймать, предать суду, а при невозможности этого сделать с ним то, что обычно делают с террористами.*Иностранный агентО детстве Зеленского, как становление его как личности повлияло на то, каким президентом он стал - в материале политолога Ростислава Ищенко в издании Украина.ру Зеленский – идеальный американец. Почти.

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, украина, италия, израиль, сша, кипр, недвижимость