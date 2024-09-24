https://ukraina.ru/20240924/1057653315.html

За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников

За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников - 24.09.2024 Украина.ру

За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников

База украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет появилась в продаже на одном из форумов в интернете на фоне обещаний Киева не призывать молодежь. Об этом 24 сентября написало агентство РИА Новости.

2024-09-24T14:52

2024-09-24T14:52

2024-09-24T14:52

украина

киев

владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

украина.ру

призыв

демобилизация

мобилизация

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Накануне на Украине разгорелось сразу несколько скандалов вокруг темы мобилизации. В первом случае из-за отсутствия четких сроков прибывания мобилизованных на фронте, во втором - из-за призыва ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее в Верховной раде заверили, что больше снижать мобилизационный возраст не планируют, однако разговоры об этом не утихают.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ запрещает призыв тех, кто младше, но не дает права уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240923/1057625657.html

https://ukraina.ru/20240923/1057628242.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253247.html

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украина, киев, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина.ру, призыв, демобилизация, мобилизация