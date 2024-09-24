За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников - 24.09.2024 Украина.ру
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За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников
За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников - 24.09.2024 Украина.ру
За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников
База украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет появилась в продаже на одном из форумов в интернете на фоне обещаний Киева не призывать молодежь. Об этом 24 сентября написало агентство РИА Новости.
2024-09-24T14:52
2024-09-24T14:52
украина
киев
владимир зеленский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
украина.ру
призыв
демобилизация
мобилизация
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Накануне на Украине разгорелось сразу несколько скандалов вокруг темы мобилизации. В первом случае из-за отсутствия четких сроков прибывания мобилизованных на фронте, во втором - из-за призыва ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее в Верховной раде заверили, что больше снижать мобилизационный возраст не планируют, однако разговоры об этом не утихают.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ запрещает призыв тех, кто младше, но не дает права уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240923/1057625657.html
https://ukraina.ru/20240923/1057628242.html
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украина, киев, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина.ру, призыв, демобилизация, мобилизация
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, призыв, демобилизация, мобилизация

За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников

14:52 24.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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База украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет появилась в продаже на одном из форумов в интернете на фоне обещаний Киева не призывать молодежь. Об этом 24 сентября написало агентство РИА Новости.
"Неизвестные просят три тысячи евро (почти 310 тысяч рублей) "или что-нибудь интересное" за 678 тысяч строк данных будущих призывников. В списках указаны ФИО, даты рождения, адреса, номера и другие сведения о них", - уточнило издание.
Накануне на Украине разгорелось сразу несколько скандалов вокруг темы мобилизации. В первом случае из-за отсутствия четких сроков прибывания мобилизованных на фронте, во втором - из-за призыва ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
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В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее в Верховной раде заверили, что больше снижать мобилизационный возраст не планируют, однако разговоры об этом не утихают.
Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
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Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ запрещает призыв тех, кто младше, но не дает права уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован.
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийКирилл БудановВооруженные силы УкраиныУкраина.рупризывдемобилизациямобилизация
 
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