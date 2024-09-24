За деньги или "что-то интересное": в интернете продают базу будущих украинских призывников
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
База украинских призывников в возрасте от 18 до 25 лет появилась в продаже на одном из форумов в интернете на фоне обещаний Киева не призывать молодежь. Об этом 24 сентября написало агентство РИА Новости.
"Неизвестные просят три тысячи евро (почти 310 тысяч рублей) "или что-нибудь интересное" за 678 тысяч строк данных будущих призывников. В списках указаны ФИО, даты рождения, адреса, номера и другие сведения о них", - уточнило издание.
Накануне на Украине разгорелось сразу несколько скандалов вокруг темы мобилизации. В первом случае из-за отсутствия четких сроков прибывания мобилизованных на фронте, во втором - из-за призыва ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Вчера, 15:50"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволкиУкраинский военнослужащий Сергей Гнездилов на днях сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство". Это сообщение вызвало споры не только в информационном пространстве страны, но и на уровне Верховной Рады
Вчера, 16:29На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко*На Украине остановили призыв ограничено пригодных мужчин в возрасте 18-25 лет. Теперь их смогут забирать на фронт только при наличии письменного согласия. Коснутся ограничения и граждан 50-60 лет. Их можно будет призывать по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом 23 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Позднее в Верховной раде заверили, что больше снижать мобилизационный возраст не планируют, однако разговоры об этом не утихают.
Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.
5 сентября, 10:59Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детейКоличество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ запрещает призыв тех, кто младше, но не дает права уволиться со службы тем, кто уже был мобилизован.
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.