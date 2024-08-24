Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину - 24.08.2024 Украина.ру
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Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину
Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину - 24.08.2024 Украина.ру
Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину
Привлечение мигрантов не поможет Киеву исправить катастрофическую демографическую ситуацию, которая складывается в стране. Об этом говорится в статье автора издания Украина.ру Василия Стоякина, опубликованной 21 августа
2024-08-24T07:15
2024-08-24T07:15
новости
украина
василий стоякин
оон
демография
прогноз
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В соответствии с опубликованным 11 июля докладом ООН "Перспективы населения мира 2024" к 2100 году население страны сократится до 15,3 млн человек, отмечается в статье.Также в материале напоминается, что 15 июля группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный усовершенствовать процедуру трудоустройства иностранцев на Украине. Они предлагают ввести единое разрешение, вместо нынешних трех, с которым человек сможет и жить, и работать."Но тут опять же вопрос – а будут ли рабочие места? Привлечения же мигрантов по европейскому варианту – на социальное пособие, украинская экономика предсказуемо не выдержит. Тут бы своим пенсии платить…", - отмечает Стоякин.По его словам, предлагаемый меры вряд ли существенно повлияют на демографическую ситуацию на Украине. Стоякин добавил, что украинские эксперты считают, что реальные меры, которые позволили бы гражданам страны не эмигрировать - это массовое строительство социального жилья и создание условий для получения образования."Нам, правда, почему-то, кажется, что самым важным фактором будет устойчивость мира и снижение вероятности попасть под мобилизацию. По логике вступление Украины в НАТО могло бы способствовать удержанию населения, но опыт новых членов ЕС и НАТО свидетельствует об обратном", - резюмировал Василий Стоякин.Полный текст статьи Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, василий стоякин, оон, демография, прогноз
Новости, Украина, Василий Стоякин, ООН, демография, прогноз

Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину

07:15 24.08.2024
 
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Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Привлечение мигрантов не поможет Киеву исправить катастрофическую демографическую ситуацию, которая складывается в стране. Об этом говорится в статье автора издания Украина.ру Василия Стоякина, опубликованной 21 августа
В соответствии с опубликованным 11 июля докладом ООН "Перспективы населения мира 2024" к 2100 году население страны сократится до 15,3 млн человек, отмечается в статье.
Также в материале напоминается, что 15 июля группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный усовершенствовать процедуру трудоустройства иностранцев на Украине. Они предлагают ввести единое разрешение, вместо нынешних трех, с которым человек сможет и жить, и работать.
"Но тут опять же вопрос – а будут ли рабочие места? Привлечения же мигрантов по европейскому варианту – на социальное пособие, украинская экономика предсказуемо не выдержит. Тут бы своим пенсии платить…", - отмечает Стоякин.
По его словам, предлагаемый меры вряд ли существенно повлияют на демографическую ситуацию на Украине. Стоякин добавил, что украинские эксперты считают, что реальные меры, которые позволили бы гражданам страны не эмигрировать - это массовое строительство социального жилья и создание условий для получения образования.
"Нам, правда, почему-то, кажется, что самым важным фактором будет устойчивость мира и снижение вероятности попасть под мобилизацию. По логике вступление Украины в НАТО могло бы способствовать удержанию населения, но опыт новых членов ЕС и НАТО свидетельствует об обратном", - резюмировал Василий Стоякин.
Полный текст статьи Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
 
НовостиУкраинаВасилий СтоякинООНдемографияпрогноз
 
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