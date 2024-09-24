https://ukraina.ru/20240924/1057647231.html

Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта

Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта - 24.09.2024 Украина.ру

Абсолютно безальтернативным: в Кремле отреагировали на слова Зеленского о завершении конфликта

СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 24 сентября отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что конец конфликта близок

2024-09-24T12:48

2024-09-24T12:48

2024-09-24T12:48

новости

россия

украина

запад

владимир зеленский

дмитрий песков

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052735887_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_b58ba8f0990d4b95a9ccd4954e9a92c9.jpg.webp

Интересно, что в последние дни Зеленский называл несколько предполагаемых сроков окончания конфликта на Украине. Однако каждый раз это были разные временные периоды.Так, на днях на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.Во вторник, 24 сентября, по итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Зеленский сказал, что "решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году", уточнив, что "мы ближе к миру, чем думаем".Комментируя сказанное лидером киевского режима, депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа отметил, что маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м. И более реальным сроком представляется весна следующего года.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.В Москве к слухам о намерении Запада договариваться относятся скептически. Так, например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Ранее аналогичную мысль о том, что Запад прощупывает готовность Москвы по украинскому вопросу, высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев согласился, что "план победы" - это не более, чем спектакль, попытка давления на Россию, чтобы та пошла на уступки.И даже украинский политолог Вадим Карасев уверен: "план победы" киевского режима - не что иное, как попытка протянуть еще какое-то время, чтобы успеть подготовить резервы.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240921/1057593111.html

https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, конфликт