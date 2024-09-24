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"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times

"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times - 24.09.2024 Украина.ру

"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times

2024-09-24T11:07

2024-09-24T11:07

2024-09-24T11:07

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"Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - говорится в материале.Там отмечается, что поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. Times уточняла, "план победы" содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.Подробнее о плане - в материале Сергея Зуева План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, запад, джо байден