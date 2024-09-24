"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times - 24.09.2024 Украина.ру
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"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times
"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times - 24.09.2024 Украина.ру
"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times
Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times
2024-09-24T11:07
2024-09-24T11:07
новости
украина
владимир зеленский
сша
запад
джо байден
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"Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - говорится в материале.Там отмечается, что поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. Times уточняла, "план победы" содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.Подробнее о плане - в материале Сергея Зуева План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, запад, джо байден
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Запад, Джо Байден

"План победы" Зеленского на самом деле является планом его выживания - Times

11:07 24.09.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times
"Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - говорится в материале.
Там отмечается, что поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории.
Зеленский ранее заявил в своем телеграм-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен.
Times уточняла, "план победы" содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины.
Подробнее о плане - в материале Сергея Зуева План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЗападДжо Байден
 
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