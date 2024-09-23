https://ukraina.ru/20240923/1057612408.html

Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине

Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине - 23.09.2024 Украина.ру

Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил план "победы" Зеленского, объяснил, за счёт чего Россия может победить мощный в экономическом и военном плане Запад, а также высказался относительно того, какой он видит миграционную политику в ближайшем будущем

2024-09-23T07:07

2024-09-23T07:07

2024-09-23T07:07

видео

россия

сша

украина

алексей кочетков

владимир зеленский

нато

видеомост

мир

переговоры

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube.00:21 - О плане "победы" Зеленского; 04:08 - когда Россия начнёт наносить удары по НАТО? 06:38 - Какая страна из союзников России наиболее уязвима для санкций США? 09:53 - Что делать с преимуществом США в экономике? 12:41 - Какую брешь в российском тылу нужно закрыть в первую очередь? 15:49 - Об изменениях в миграционной политике.18:15 - Когда войска НАТО открыто вступят в конфликт на Украине? 20:21 - Об обстановке на фронте.23:42 - Ситуация с дронами и средствами РЭБ в армии России.26:22 - Какой должна быть мобилизация? 27:06 - О переименовании населённых пунктов в освобождённых регионах.

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