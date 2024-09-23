https://ukraina.ru/20240923/1057612408.html
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине - 23.09.2024 Украина.ру
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил план "победы" Зеленского, объяснил, за счёт чего Россия может победить мощный в экономическом и военном плане Запад, а также высказался относительно того, какой он видит миграционную политику в ближайшем будущем
2024-09-23T07:07
2024-09-23T07:07
2024-09-23T07:07
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россия
сша
украина
алексей кочетков
владимир зеленский
нато
видеомост
мир
переговоры
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube.00:21 - О плане "победы" Зеленского; 04:08 - когда Россия начнёт наносить удары по НАТО? 06:38 - Какая страна из союзников России наиболее уязвима для санкций США? 09:53 - Что делать с преимуществом США в экономике? 12:41 - Какую брешь в российском тылу нужно закрыть в первую очередь? 15:49 - Об изменениях в миграционной политике.18:15 - Когда войска НАТО открыто вступят в конфликт на Украине? 20:21 - Об обстановке на фронте.23:42 - Ситуация с дронами и средствами РЭБ в армии России.26:22 - Какой должна быть мобилизация? 27:06 - О переименовании населённых пунктов в освобождённых регионах.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, украина, алексей кочетков, владимир зеленский, нато, видеомост, мир, переговоры, заморозка, коррупция, фронт, видео
Видео, Россия, США, Украина, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, НАТО, видеомост, мир, переговоры, заморозка, коррупция, фронт
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил план "победы" Зеленского, объяснил, за счёт чего Россия может победить мощный в экономическом и военном плане Запад, а также высказался относительно того, какой он видит миграционную политику в ближайшем будущем
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube.
00:21 - О плане "победы" Зеленского; 04:08 - когда Россия начнёт наносить удары по НАТО
?
06:38 - Какая страна из союзников России наиболее уязвима для санкций США?
09:53 - Что делать с преимуществом США в экономике?
12:41 - Какую брешь в российском тылу нужно закрыть в первую очередь?
15:49 - Об изменениях в миграционной политике.
18:15 - Когда войска НАТО открыто вступят в конфликт на Украине?
20:21 - Об обстановке на фронте.
23:42 - Ситуация с дронами и средствами РЭБ в армии России.
26:22 - Какой должна быть мобилизация?
27:06 - О переименовании населённых пунктов в освобождённых регионах.