Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине - 23.09.2024 Украина.ру
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Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине - 23.09.2024 Украина.ру
Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил план "победы" Зеленского, объяснил, за счёт чего Россия может победить мощный в экономическом и военном плане Запад, а также высказался относительно того, какой он видит миграционную политику в ближайшем будущем
2024-09-23T07:07
2024-09-23T07:07
видео
россия
сша
украина
алексей кочетков
владимир зеленский
нато
видеомост
мир
переговоры
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube.00:21 - О плане "победы" Зеленского; 04:08 - когда Россия начнёт наносить удары по НАТО? 06:38 - Какая страна из союзников России наиболее уязвима для санкций США? 09:53 - Что делать с преимуществом США в экономике? 12:41 - Какую брешь в российском тылу нужно закрыть в первую очередь? 15:49 - Об изменениях в миграционной политике.18:15 - Когда войска НАТО открыто вступят в конфликт на Украине? 20:21 - Об обстановке на фронте.23:42 - Ситуация с дронами и средствами РЭБ в армии России.26:22 - Какой должна быть мобилизация? 27:06 - О переименовании населённых пунктов в освобождённых регионах.
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видео, россия, сша, украина, алексей кочетков, владимир зеленский, нато, видеомост, мир, переговоры, заморозка, коррупция, фронт, видео
Видео, Россия, США, Украина, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, НАТО, видеомост, мир, переговоры, заморозка, коррупция, фронт

Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине

07:07 23.09.2024
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру оценил план "победы" Зеленского, объяснил, за счёт чего Россия может победить мощный в экономическом и военном плане Запад, а также высказался относительно того, какой он видит миграционную политику в ближайшем будущем
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube.
00:21 - О плане "победы" Зеленского; 04:08 - когда Россия начнёт наносить удары по НАТО?
06:38 - Какая страна из союзников России наиболее уязвима для санкций США?
09:53 - Что делать с преимуществом США в экономике?
12:41 - Какую брешь в российском тылу нужно закрыть в первую очередь?
15:49 - Об изменениях в миграционной политике.
18:15 - Когда войска НАТО открыто вступят в конфликт на Украине?
20:21 - Об обстановке на фронте.
23:42 - Ситуация с дронами и средствами РЭБ в армии России.
26:22 - Какой должна быть мобилизация?
27:06 - О переименовании населённых пунктов в освобождённых регионах.
 
ВидеоРоссияСШАУкраинаАлексей КочетковВладимир ЗеленскийНАТОвидеомостмирпереговорызаморозкакоррупцияфронт
 
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Заголовок открываемого материала
07:07Главный козырь США: о мощной армии, способной взорвать тыл России, и последнем рывке на Украине
07:02Блеф или не блеф Путина? Украинские эксперты гадают, чем ответит Россия на дальнобойные ракеты
06:43"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
06:20Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет Зеленским
06:15Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке
06:08Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее
06:00"Был убит выстрелом в затылок": волонтер рассказал, зачем враг добивает и бросает своих раненых солдат
05:45Кочетков: Украина будет бить ракетами глубь территории России, потому что Запад уже "все разрешил"
05:30Освобождение Ивано-Дарьевки и выход на плацдарм: Онуфриенко рассказал про обстановку на фронтах СВО
05:15Разгромить и разделить на 40 частей: политолог раскрыл, как за счет России Запад хочет раздать долги
05:00"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
04:45Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов
04:30Этот момент наступил: Перенджиев о том, почему ВС РФ нужно продолжать вязкую борьбу за "крупную рыбу"
04:15Политолог о том, почему России нужно перейти на военные рельсы, укрепить армию и "очистить" ряды элит
04:00"Посмотрим кто кого": политолог рассказал, почему Запад уже все поставил Киеву и ждет удобного момента
03:45Кочетков объяснил, какую выгоду получит весь мир, когда рассыплется система "американской гегемонии"
03:30"Вы что, хотите уничтожить мир?" Эксперт о том, почему нужно созвать конференцию по ядерной безопасности
03:15Это будет подготовка к новому этапу войны: Кочетков о том, почему России не нужна заморозка конфликта
03:00"Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
19:03Российский дипломат раскритиковал Эстонию за вандализм и ревизионизм
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