"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
На совещании у Владимира Путина по вопросам развития БПЛА могут прозвучать интересные предложения практиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
От запланированного на конец сентября совещания у президента России по вопросам развития беспилотных систем у Поликарпова нет ожидания сенсации. По его мнению, судьбоносные решения уже приняты и на предстоящем мероприятии будут лишь формализованы.
"Дело в том, что на таких совещаниях, как правило, уже фиксируются ранее принятые решения. Путин озвучит вещи, которые ему скажут люди, которые этим занимаются. А то, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем", - пояснил Поликарпов.
По его мнению, важно в нынешней ситуации уделить внимание частичной мобилизации. Она нужна для обеспечения ротации участников СВО, выполнения задач в тылу и прикрытия граничащих с Украиной российских регионов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
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