"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру
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"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов
"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру
"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов
На совещании у Владимира Путина по вопросам развития БПЛА могут прозвучать интересные предложения практиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-22T04:00
2024-09-22T04:00
новости
россия
курская область
украина
владимир путин
сво
мобилизация
демобилизация
бпла
беспилотники
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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательОт запланированного на конец сентября совещания у президента России по вопросам развития беспилотных систем у Поликарпова нет ожидания сенсации. По его мнению, судьбоносные решения уже приняты и на предстоящем мероприятии будут лишь формализованы."Дело в том, что на таких совещаниях, как правило, уже фиксируются ранее принятые решения. Путин озвучит вещи, которые ему скажут люди, которые этим занимаются. А то, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем", - пояснил Поликарпов.По его мнению, важно в нынешней ситуации уделить внимание частичной мобилизации. Она нужна для обеспечения ротации участников СВО, выполнения задач в тылу и прикрытия граничащих с Украиной российских регионов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, сво, мобилизация, демобилизация, бпла, беспилотники, дроны, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, СВО, мобилизация, демобилизация, БПЛА, беспилотники, дроны, Минобороны РФ

"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов

04:00 22.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкВнедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ
Внедрение передового опыта СВО в программу обучения военных училищ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Максим Платонов
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На совещании у Владимира Путина по вопросам развития БПЛА могут прозвучать интересные предложения практиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
От запланированного на конец сентября совещания у президента России по вопросам развития беспилотных систем у Поликарпова нет ожидания сенсации. По его мнению, судьбоносные решения уже приняты и на предстоящем мероприятии будут лишь формализованы.
"Дело в том, что на таких совещаниях, как правило, уже фиксируются ранее принятые решения. Путин озвучит вещи, которые ему скажут люди, которые этим занимаются. А то, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем", - пояснил Поликарпов.
По его мнению, важно в нынешней ситуации уделить внимание частичной мобилизации. Она нужна для обеспечения ротации участников СВО, выполнения задач в тылу и прикрытия граничащих с Украиной российских регионов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
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