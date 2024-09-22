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"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов

"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов - 22.09.2024 Украина.ру

"То, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем" - Поликарпов

На совещании у Владимира Путина по вопросам развития БПЛА могут прозвучать интересные предложения практиков. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-22T04:00

2024-09-22T04:00

2024-09-22T04:00

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательОт запланированного на конец сентября совещания у президента России по вопросам развития беспилотных систем у Поликарпова нет ожидания сенсации. По его мнению, судьбоносные решения уже приняты и на предстоящем мероприятии будут лишь формализованы."Дело в том, что на таких совещаниях, как правило, уже фиксируются ранее принятые решения. Путин озвучит вещи, которые ему скажут люди, которые этим занимаются. А то, что нам нужно "много беспилотников: хороших и разных", мы и так знаем", - пояснил Поликарпов.По его мнению, важно в нынешней ситуации уделить внимание частичной мобилизации. Она нужна для обеспечения ротации участников СВО, выполнения задач в тылу и прикрытия граничащих с Украиной российских регионов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, сво, мобилизация, демобилизация, бпла, беспилотники, дроны, минобороны рф