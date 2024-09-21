https://ukraina.ru/20240921/1057590948.html

Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха

Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха - 21.09.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные действия на земле при активной поддержке с воздуха

По-прежнему на ключевых участках фронта продолжаются упорные и ожесточенные бои. На Курском направлении противник нам пытается отчаянно помешать, удерживая захваченные плацдармы в Суджанском, Кореневском и частично в Глушковском приграничных районах. Тем не менее наши армейские подразделения продолжают успешные атакующие действия.

2024-09-21T09:02

2024-09-21T09:02

2024-09-21T09:02

россия

курская область

донецкая народная республика

апти алаудинов

владимир путин

владимир малышев

вооруженные силы украины

"ахмат"

генштаб

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При этом не прекращая давления на противника по линии Ольговки-Кремяного-Журавлей на севере, российская армия полностью зачистив от противника н.п. Николаево-Дарьино и Дарьино, сумела совершить тактический маневр и успешно переправиться через реку Снагость. В результате решительных и умелых действий занять за ней выгодный плацдарм для дальнейшего удара на Свердликово, пожалуй, самого важного логистического пункта противника, через который они в августе совершали прорыв в Курскую область. Без сомнения, ВСУ будут стараться удержать Свердликово. Его потеря для противника будет намного опаснее утраты Любимовки и Зеленого Шляха.Близка к окончательной стабилизации ситуация в Глушковском районе около н.п. Веселое, где наши БПЛАшники, и артиллеристы уже довольно уверенно выносят подкрепления противника на подходе. Таким образом они сумели блокировать этот контрудар противника и наносят его 95-ой бригаде (которая еще не успела окончательно оправиться об августовских боев на Курщине) ощутимые потери. Особенность на этом участке состоит в том, что противник, все-таки зашел и закрепился минимум в части села Весёлого Глушковского района. И несколько дней подбрасывал туда подкрепления, пытаясь укрепить свои здесь позиции, неся при этом большие потери. Но упорство наступать далее пока у него есть. К тому же он пытается охватить наши фланги.Хорошие новости поступают с участка южнее Суджи. Есть данные, что наши зашли здесь в Плёхово. За Черкасскую Конопельку идут ожесточенные бои. Наши пытаются село взять, но противник, понимая оперативно-тактическую значимость для обороны Суджи, держит его зубами, не жалея для этого резервов.В районе Суджи находится несколько десятков инструкторов ВСУ, прибывших из-за рубежа. Как заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, иностранные боевики, как правило, находятся в тылу."Они фиксируются не на передовой. Мы фиксируем их появление в районе Суджи — несколько десятков иностранцев", — сказал военнослужащий. Он подчеркнул, что вместе с иностранцами в Курской области замечены и приверженцы концепции "чеченского государства Ичкерия".По словам Алаудинова, его бойцы не дали нацистам закрепиться сразу на нескольких участках в приграничье Курской области. "Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего", — сказал командир "Ахмата".Киевский режим не оставляет попыток прорваться в Курскую область в других районах. Так, за сутки ВСУ пять раз шли в атаку в сторону Веселого и Медвежьего. Но каждый раз их планы рушила российская авиации и артиллерия. Итог для украинских войск печальный: 40 убитых и раненых, потеряны 2 танка, шведская БМП (боевая машина пехоты) CV-90, а также 4 ББМ (боевые бронированные машины) и инженерная машина разграждения.Официальные лица в Минобороне РФ подтвердили, что с начала вторжения в Курскую область в ночь на 6 августа ВСУ потеряли 14200 солдат, 119 танков, 45 БМП (боевых машин пехоты), 91 БТР (бронетранспортер), 743 ББМ (боевые бронированные машины), 445 легковых машин, 103 орудия артиллерии, 28 пусковых установок РСЗО (реактивных систем залпового огня), включая 7 американских HIMARS и 6 MLRS, 8 пусковых установок ЗРК (зенитных ракетных комплексов), 26 станций РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 7 РЛС (радиолокационных станций) контрбатарейной борьбы и 2 РЛС ПВО (противовоздушной обороны), 14 инженерных машин разграждения и разминирования.На Донбасском направлении войсками "южной" группировки в результате активных и решительных действий освобожден от противника населенный пункт Георгиевка (ДНР). Кроме того, на этом же направлении нанесено поражение формированиям пяти механизированных, одной пехотной и одной мотопехотной бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр (ДНР).Интенсивные бои продолжаются вокруг Угледара. Западнее – бои в районе Золотой Нивы, где противник держит рубежи. К северо-востоку – тяжелые столкновения продолжаются в районе шахт. Шахту "Южнодонбасская №3" еще не зачистили до конца, за шахту "Южнодонбасскаят №1" идут бои. Российские части могут продвигаться сейчас сразу в нескольких направлениях, в том числе в сторону дороги Угледар-Богоявленка, куда уже началось продвижение и на саму Богоявленку. К западу от Красногоровки ВС РФ зачистили "карман" до Максимильяновки. Тяжелые бои не стихают в районе села Острое и неподалеку от Катериновки, что к западу от Константиновки.На Покровском участке идут интенсивные бои с минимальным продвижением. В районе Украинска наши штурмовики обошли с севера шахту "Украина" и уже приближаются к окраинам села Цукурино. ВСУ сохраняют контроль над терриконом и шахтой. На окраинах Горняка идут встречные бои. Российские части усиливают натиск в районе села Желанное Первое и продавливают линию соприкосновения к Желанному Второму. По линии Гродовка-Новогродовка с нашей стороны интенсивность атак нарастает, возможно, с целью сковать резервы ВСУ в районе Красноармейска и Мирнограда. Авиация постоянно обстреливает цели в этих двух городах.В Торецке российские штурмовики укрепились в южной части микрорайона Забалка. Успех здесь создаст угрозу окружения Нелеповки. В самом Торецке ВС РФ пробиваются по улице Центральной, разрезая город на две неравные части. На Часовярском направлении сообщают об успешных действиях ВС РФ на южном фланге. После продвижения к западу от Клещеевки нашим бойцам удалось не только форсировать канал Северский Донец-Донбасс, но и совершить мощный рывок в направлении села Ступочки. Идут бои в районе Григоровки к северу от Часов Яра. В самом городе – тяжелые бои.В зоне ответственности группировки войск "Центр" четырем украинским бригадам нанесено поражение в районах населенных пунктов Дзержинск (Торецк), Калинов, Горького, Михайловка и Розовка (ДНР). Девять раз противник пытался атаковать российскую оборону силами формирований четырех бригад нацгвардии, одной воздушно-десантной и одной штурмовой бригад ВСУ, но был остановлен, разбит и отброшен.Работа российских подразделений на этом направлении говорит не только о полевой выучке боевых групп, но и о высоком качестве штабной работы. Практически все населенные пункты были взяты в ходе прорывов по флангам: смелым, быстрым, глубоким. Противник был вынужден отходить, чтобы не оказаться в окружении.За минувшую неделю ВС РФ регулярно наносили огневые удары с воздушных и наземных носителей на Харьковском направлении. Восемь "Искандеров", прилетевших по Харькову только за один день, могли основательно "перепахать" территорию нескольких военных заводов. В городе много стратегически значимых мест. Завод Малышева — это лишь один из них, где ВСУ ремонтируют танки. В Чугуеве есть несколько авиационных предприятий, производящих БПЛА. Атаки направлены именно на эту ключевую военную инфраструктуру.По данным Министерства обороны, за сутки силами оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники в 142 районах.Жаркие бои на Купянском направлении сейчас в районах населенных пунктов Колесниковка и Кругляковка в непосредственной близости от мостового перехода. Новость о взятии под контроль этих узлов обороны ВСУ может иметь продолжение и выход на левый берег реки Оскол. А там до Купянска рукой подать. И по какому сценарию буду развиваться события, одному только Генштабу РФ известно.А пока бои идут на восточном берегу, западный же утюжит российская авиация. К примеру, "умные" и точные бомбы прилетели по складу ВСУ в селе Сеньково. Кадры поражения цели разместило оборонное ведомство. Первое попадание вызвало мощный одиночный взрыв, а вторая бомба отработала с ювелирной точностью, попав, предположительно, в стеллажи с боеприпасами. Вот это был взрыв! Казалось, что разлетелся не только склад, но и всё, что было вокруг. Информация, полученная по оперативным источникам, подтвердила, что вместе с арсеналом были взорваны и помещения с личным составом. Около полусотни боевиков были уничтожены на месте.В районах населенных пунктов Ковшаровка, Васильевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка (ДНР) и Нововодяное (ЛНР) нанесено поражение формированиям восьми украинских бригад. По результатам боевых действий подразделениям ВС РФ удалось улучшить тактическое поражение на своем участке ЛБС.Вражеские потери составили около 420 боевиков, боевая бронированная машина "Казак", 11 автомобилей, САУ Braveheart производства Великобритании, три американские гаубицы: две М777 и одна М198, британская гаубица FH-70, орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Верба". Также за сутки уничтожено три станции РЭБ и три полевых склада с боеприпасами.В Волчанске ВС РФ уничтожили штурмовую группу противника, которая проводила контратаку в районе мукомольного завода. В Липцах трижды за ночь ВСУ пытались атаковать, без результата. По позициям противника активно отрабатывает российская авиация. Серия ударов из нескольких десятков бомб ФАБ-500 с УМПК обрушилась по местам временной дислокации, путям перемещения материальных средств, провизии, учебным лагерям по подготовке мобилизованных и прибывающих наемников.Авиаудары помогают российским подразделениям с боями продвигаться к Купянску со стороны недавно освобожденной Синьковки. А юго-восточнее, наступая со стороны Песчаного и Стельмаховки, российские войска берут в "клещи" гарнизоны ВСУ в населенных пунктах Колесниковка и Кругляковка. Это позволит захватить переправу через Краснооскольское водохранилище. По всей видимости, эту же задачу российское командование решает и в Боровом, там тоже находится мост на левый берег водохранилища и дорога прямо на Изюм.На Запорожском направлении авиация уничтожила укрепрайон ВСУ, который сооружали севернее Работино. Продолжаются позиционные бои с использованием артиллерии. Информация, о которой ещё накануне говорили, как о возможной, стала реальностью — российские штурмовые подразделения вошли в известный украинский город Гуляй Поле.В районе населенного пункта Работино Запорожской области расчеты тяжелых 152-мм самоходных артиллерийских установок нанесли удар по позициям боевиков, замаскированных в лесополосе. Поступают уточненные данные о последствиях массированного ночного удара по военным объектам на Украине. Было атаковано более двадцати пяти целей по всей вражеской территории от Харькова до западных границ в Ивано-Франковской области.Тем временем Президент РФ Владимир Путин дал старт комплексному перевооружению всей российской армии и флота. Для этого будет учитываться опыт специальной военной операции на Украине. Особый акцент будет сделан на беспилотных системах разного типа, заявил он 18 сентября в Санкт-Петербурге на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.Путин подчеркнул, что российские власти уделяют много внимания перевооружению армии и флота. "Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ [научно-исследовательских институтах]", — отметил глава государстваОсобое внимание будет уделяться беспилотным летательным аппаратам, это касается и стратегических, и тяжелых, малых, и сверхмалых БПЛА. "А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители. Чтобы управлять новым высокотехнологичным оружием, нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи, заметил глава государства. От уровня их подготовки и качества обучения зависит эффективность использования техники.О том, что говорят о ситуации на фронте СВО военные и эксперты Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, курская область, донецкая народная республика, апти алаудинов, владимир путин, владимир малышев, вооруженные силы украины, "ахмат", генштаб, эксклюзив