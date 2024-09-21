Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны - 21.09.2024 Украина.ру
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Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны
Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны - 21.09.2024 Украина.ру
Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны
Украинские военные и эксперты на минувшей неделе обсуждали таинственный "план победы", который Зеленский везет хозяевам в США для обоснования продолжения войны, финансирования и узурпации власти.
2024-09-21T07:40
2024-09-21T07:40
эксклюзив
украина
всу
эксперты
сша
владимир зеленский
сво
курск
курская область
стерненко
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Ради необходимого "позитивного" информационного фона его визита ВСУ продолжают бессмысленно и бездумно сжигать технику и личный состав в набеге на Курск. Украинский telegram-канал "Легитимный" пишет, что продержаться ВСУ в Курской области нужно хотя бы до конца поездки Зеленского."Глава ОП Ермак лично предупредил Главкома Сырского, что если он не бросит все силы ВСУ в наступление, когда Зеленский будет в США, то он потеряет свой пост. Если ВСУ попадёт в любой котёл - это отставка. Если ВСУ отступит массово в Курской области - это отставка. Если ВСУ понесёт большие публичные и территориальные потери - это отставка", - пишет "Легитимный".В то же время бывший нардеп, радикальный националист Игорь Мосийчук утверждает, что украинцев просто выжигают в таких авантюрах. "Нам дают помощь, дают вооружение для того, чтобы мы могли продолжать плюс/минус эффективную оборонительную деятельность, но не остановить врага, не остановить войну, не победить тем более в войне. Нашу нацию используют в качестве угля, который кидают в мангал для прожарки Российской Федерации", - говорит Мосийчук.Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью называет тактику ВСУ геноцидом украинцев. "Есть у нас бригады, которые два раза меняли личный состав, потому что были уничтожены в ноль. Это 100 процентов потерь, кроме, возможно, штаба. Вы понимаете, что такое один процент и 95 процентов потерь в бригаде. Это же геноцид", - возмущается украинский военный. Также, по его словам, основная проблема для них – российские КАБы (российские корректируемые авиабомбы).Украинский военкор Юлия Кириенко пишет, что ВСУ сейчас катастрофически не хватает мин, хотя они якобы имеются где-то на складах. По ее словам, в ВСУ командиры часто говорят об угрозе потери Покровска, Селидово и Угледара, но не только из-за нехватки солдат, но из-за недостатка мин. Командир под Покровском рассказал ей, что им на бригаду дают 10 мин 120-мм на неделю.Бывший глава военной администрации Луганской области Георгий Тука говорит также о падении качества используемых ВСУ мин из-за нехватки пороха, который производят в основном Китай и Россия. Поэтому Запад, дескать, поставляет мины с суррогатами пороха, а они намного хуже. "Например, мина определённого калибра имеет дальность 7 км, а когда начали делать испытания, дроноводы сообщают, что выстрел есть, разрыва нет. Мой приятель начал выяснять, в чём дело. Оказалось, благодаря замене комплектующего сырья для изготовления порохов, качество пороха значительно ухудшилось, и вылет происходит, но разрыв происходит не на 7, а на 4 км", - объясняет Тука.Украинский неонацист Сергей Стерненко также жалуется на качество поставляемых ВСУ дронов, которые убивают своих же. По словам Стерненко, дрон содержит некачественную плату инициации, которая, даже со всеми выставленными предохранителями, может стать причиной самоподрыва. Стерненко пишет, что производитель знает о проблеме, но его продукция и дальше поставляется в войска. К тому же, по завышенной более чем на 250% цене.Еще один неонацист, "азовец" из 3 ОШБр ВСУ Владимир "Фока" Фокин жалуется на разношертсную западную военную продукцию, которой противостоит унифицированная российская военная техника. "Унификация техники, боеприпасов и вооружений. Она просто отсутствует. У нас есть все машины мира, как это чинить – непонятно, как наладить логистику с запчастями или логистику для разбитой техники – непонятно. Как развернуть эффективные ремонтно-восстановительные бригады, чтобы они были настолько унифицированы – такого в мире ни у кого нет. Проблема", – жалуется Фокин в эфире "5 канала". У россиян же, по его словам, техника унифицирована и им для починки БТР нужно каких-то "три детали".Недавно и Financial Times сообщала по результатам аудита, что украинцам поставляют списанную технику. В частности для Великобритании поставки Киеву вооружений "снижали отходы или затраты, связанные с утилизацией". В статье также говорилось, что 10 подаренных США транспортных средств, якобы стоимостью более $7 млн, имели общую балансовую стоимость, равную нулю, то есть это был металлолом, за который украинцы должны будут еще заплатить по кредитам.Тот же неонацист Фокин достаточно критически высказывается о качестве тренировок и стажировок в западных странах. "Ребята у нас были на подготовке во многих странах Европы, и они приезжают просто с ужасом, говорят: там армии – нет! Просто – нет. Технологии? Есть. Вооружения? Есть. Опять же, количество вооружений, которое реально готово для выполнения боевых заданий, которое в боеготовности находится – это тоже вопрос", – рассказал Фокин.Ему вторит опальный депутат Александр Дубинский. "Я, конечно, не военный спец, но чему могут научить наших солдат после 10 лет войны с РФ, штабные офицеры Великобритании, Польши, Германии и прочих? Наши - научить их точно могут. Они нас? Сомневаюсь. Разве что работе с их техникой. Сложной техникой. Все остальное в графе “обучение” - отмывание денег", - пишет нардеп и бывший "Слуга народа".Однако скандальная нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что и на украинских полигонах мобилизованные ничему не могут научиться за 45 дней. По ее словам, "в абсолютном большинстве в учебных центров инструкторы без боевого опыта - те, кто "порешал".С другой же стороны, все эти жалобы на некачественную технику, непрофессионализм инструкторов и "гранаты не той системы" должны заранее оправдать провалы и поражения ВСУ на фронте. В прошлом году контрнаступлению ВСУ помешали "внезапно" отросшие к лету деревья и кусты. Ведь признать совершенствование противника, его умения и технические возможности им морально тяжело.Более подробно о том, как украинские эксперты оценивают перспективы войны - в статье Сергея Зуева "Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
https://ukraina.ru/20240920/1057579274.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, всу, эксперты, сша, владимир зеленский, сво, курск, курская область, стерненко, financial times, марьяна безуглая, витольд фокин, россия, дроны, инструктор, вооруженные силы украины, слуга народа
Эксклюзив, Украина, ВСУ, эксперты, США, Владимир Зеленский, СВО, Курск, Курская область, Стерненко, Financial Times, Марьяна Безуглая, Витольд Фокин, Россия, дроны, инструктор, Вооруженные силы Украины, Слуга народа

Плохие дроны, снаряды и инструкторы. Украинские военные считают, что они - уголь в топке войны

07:40 21.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные и эксперты на минувшей неделе обсуждали таинственный "план победы", который Зеленский везет хозяевам в США для обоснования продолжения войны, финансирования и узурпации власти.
Ради необходимого "позитивного" информационного фона его визита ВСУ продолжают бессмысленно и бездумно сжигать технику и личный состав в набеге на Курск. Украинский telegram-канал "Легитимный" пишет, что продержаться ВСУ в Курской области нужно хотя бы до конца поездки Зеленского.
"Глава ОП Ермак лично предупредил Главкома Сырского, что если он не бросит все силы ВСУ в наступление, когда Зеленский будет в США, то он потеряет свой пост. Если ВСУ попадёт в любой котёл - это отставка. Если ВСУ отступит массово в Курской области - это отставка. Если ВСУ понесёт большие публичные и территориальные потери - это отставка", - пишет "Легитимный".
В то же время бывший нардеп, радикальный националист Игорь Мосийчук утверждает, что украинцев просто выжигают в таких авантюрах. "Нам дают помощь, дают вооружение для того, чтобы мы могли продолжать плюс/минус эффективную оборонительную деятельность, но не остановить врага, не остановить войну, не победить тем более в войне. Нашу нацию используют в качестве угля, который кидают в мангал для прожарки Российской Федерации", - говорит Мосийчук.
Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в интервью называет тактику ВСУ геноцидом украинцев. "Есть у нас бригады, которые два раза меняли личный состав, потому что были уничтожены в ноль. Это 100 процентов потерь, кроме, возможно, штаба. Вы понимаете, что такое один процент и 95 процентов потерь в бригаде. Это же геноцид", - возмущается украинский военный. Также, по его словам, основная проблема для них – российские КАБы (российские корректируемые авиабомбы).
ВСУ
Вчера, 13:00
Подготовка к выборам, взрывы и повреждения, ставка на терроризм. Главное на Украине на 13:00 20 сентябряВ Офисе Зеленского заговорили о подготовке к выборам. На Украине гремят взрывы, повреждена критическая инфраструктура, проблемы с электроэнергией. Киев делает ставку на терроризм, за его действиями стоит Запад
Украинский военкор Юлия Кириенко пишет, что ВСУ сейчас катастрофически не хватает мин, хотя они якобы имеются где-то на складах. По ее словам, в ВСУ командиры часто говорят об угрозе потери Покровска, Селидово и Угледара, но не только из-за нехватки солдат, но из-за недостатка мин. Командир под Покровском рассказал ей, что им на бригаду дают 10 мин 120-мм на неделю.
Бывший глава военной администрации Луганской области Георгий Тука говорит также о падении качества используемых ВСУ мин из-за нехватки пороха, который производят в основном Китай и Россия. Поэтому Запад, дескать, поставляет мины с суррогатами пороха, а они намного хуже. "Например, мина определённого калибра имеет дальность 7 км, а когда начали делать испытания, дроноводы сообщают, что выстрел есть, разрыва нет. Мой приятель начал выяснять, в чём дело. Оказалось, благодаря замене комплектующего сырья для изготовления порохов, качество пороха значительно ухудшилось, и вылет происходит, но разрыв происходит не на 7, а на 4 км", - объясняет Тука.
Украинский неонацист Сергей Стерненко также жалуется на качество поставляемых ВСУ дронов, которые убивают своих же. По словам Стерненко, дрон содержит некачественную плату инициации, которая, даже со всеми выставленными предохранителями, может стать причиной самоподрыва. Стерненко пишет, что производитель знает о проблеме, но его продукция и дальше поставляется в войска. К тому же, по завышенной более чем на 250% цене.
Еще один неонацист, "азовец" из 3 ОШБр ВСУ Владимир "Фока" Фокин жалуется на разношертсную западную военную продукцию, которой противостоит унифицированная российская военная техника. "Унификация техники, боеприпасов и вооружений. Она просто отсутствует. У нас есть все машины мира, как это чинить – непонятно, как наладить логистику с запчастями или логистику для разбитой техники – непонятно. Как развернуть эффективные ремонтно-восстановительные бригады, чтобы они были настолько унифицированы – такого в мире ни у кого нет. Проблема", – жалуется Фокин в эфире "5 канала". У россиян же, по его словам, техника унифицирована и им для починки БТР нужно каких-то "три детали".
Недавно и Financial Times сообщала по результатам аудита, что украинцам поставляют списанную технику. В частности для Великобритании поставки Киеву вооружений "снижали отходы или затраты, связанные с утилизацией". В статье также говорилось, что 10 подаренных США транспортных средств, якобы стоимостью более $7 млн, имели общую балансовую стоимость, равную нулю, то есть это был металлолом, за который украинцы должны будут еще заплатить по кредитам.
Тот же неонацист Фокин достаточно критически высказывается о качестве тренировок и стажировок в западных странах. "Ребята у нас были на подготовке во многих странах Европы, и они приезжают просто с ужасом, говорят: там армии – нет! Просто – нет. Технологии? Есть. Вооружения? Есть. Опять же, количество вооружений, которое реально готово для выполнения боевых заданий, которое в боеготовности находится – это тоже вопрос", – рассказал Фокин.
Ему вторит опальный депутат Александр Дубинский. "Я, конечно, не военный спец, но чему могут научить наших солдат после 10 лет войны с РФ, штабные офицеры Великобритании, Польши, Германии и прочих? Наши - научить их точно могут. Они нас? Сомневаюсь. Разве что работе с их техникой. Сложной техникой. Все остальное в графе “обучение” - отмывание денег", - пишет нардеп и бывший "Слуга народа".
Однако скандальная нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что и на украинских полигонах мобилизованные ничему не могут научиться за 45 дней. По ее словам, "в абсолютном большинстве в учебных центров инструкторы без боевого опыта - те, кто "порешал".
С другой же стороны, все эти жалобы на некачественную технику, непрофессионализм инструкторов и "гранаты не той системы" должны заранее оправдать провалы и поражения ВСУ на фронте. В прошлом году контрнаступлению ВСУ помешали "внезапно" отросшие к лету деревья и кусты. Ведь признать совершенствование противника, его умения и технические возможности им морально тяжело.
Более подробно о том, как украинские эксперты оценивают перспективы войны - в статье Сергея Зуева "Ядерные удары по Киеву более чем реальны". Украинские эксперты о неожиданном окончании войны
 
ЭксклюзивУкраинаВСУэкспертыСШАВладимир ЗеленскийСВОКурскКурская областьСтерненкоFinancial TimesМарьяна БезуглаяВитольд ФокинРоссиядроныинструкторВооруженные силы УкраиныСлуга народа
 
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