Перенджиев о том, почему на Каспии "торчат британские уши" и как там нужно обеспечить безопасность
Безопасность на Каспии можно обеспечить только тогда, когда там не будет посторонних. В Казахстане сильно влияние Британии, она хочет влезть в Среднюю Азию и на Каспий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Когда заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев еще был президентом России, он заявил, что на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Несмотря на все риски, эта ситуация сохранится, рассказал эксперт.
Можно вспомнить военно-морские игры, в которых принимали участие Россия, Иран и Азербайджан. Чаще всего в них участвовали только Россия и Азербайджан. Это было двуборье, отметил политолог.
"Понятно, что на Каспии торчат британские уши. Особенно в Средней Азии. Казахстан – дружественное нам государство, но оно многовекторное. Только если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники",— указал он.
По мнению эксперта, в Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль российские транспортные коридоры, (которые выстраиваются вместе с Азербайджаном и с Ираном), резюмировал собеседник издания.
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