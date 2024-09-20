https://ukraina.ru/20240920/1057570626.html

Перенджиев о том, почему на Каспии "торчат британские уши" и как там нужно обеспечить безопасность

Перенджиев о том, почему на Каспии "торчат британские уши" и как там нужно обеспечить безопасность - 20.09.2024 Украина.ру

Перенджиев о том, почему на Каспии "торчат британские уши" и как там нужно обеспечить безопасность

Безопасность на Каспии можно обеспечить только тогда, когда там не будет посторонних. В Казахстане сильно влияние Британии, она хочет влезть в Среднюю Азию и на Каспий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-20T04:45

2024-09-20T04:45

2024-09-20T04:45

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Когда заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев еще был президентом России, он заявил, что на Каспии не должно быть никого, кроме прикаспийских государств. Несмотря на все риски, эта ситуация сохранится, рассказал эксперт.Можно вспомнить военно-морские игры, в которых принимали участие Россия, Иран и Азербайджан. Чаще всего в них участвовали только Россия и Азербайджан. Это было двуборье, отметил политолог.Постоянные контакты Москвы и Баку показывают, что этому вопросу Россия уделяет большое внимание. Тегеран и Астана тоже понимают, что безопасность на Каспии можно обеспечить только в том случае, если там не будет посторонних, подчеркнул Перенджиев.По мнению эксперта, в Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль российские транспортные коридоры, (которые выстраиваются вместе с Азербайджаном и с Ираном), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру

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новости, россия, казахстан, средняя азия, александр перенджиев, каспийское море, туркмения, москва, баку, великобритания, безопасность