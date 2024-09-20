"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Выбор Донбасса для продолжения наступления армии РФ можно объяснить и представлением российского руководства о том, как можно победить в этой войне. И видимо там не считают, что нужно побеждать через оккупацию новых территорий Украины, сообщил политолог.
"Тем более для этого нужны дополнительные деньги из бюджета и дополнительная мобилизация тех людей, которые сейчас работают на оборонку, в том числе и разгоняют экономику", — отметил эксперт.
Именно поэтому создается несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника, указал Скоробогатый.
ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть украинской армии, сообщил он.
Это рассчитано на то, что в конечном итоге рано или поздно эта армия закончится, и тогда ВСУ нечем будет удерживать остальные территории, либо они пойдут на мирные соглашения на российских условиях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
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