"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ - 20.09.2024 Украина.ру
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"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ
"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ - 20.09.2024 Украина.ру
"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ
ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T05:45
2024-09-20T05:45
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Выбор Донбасса для продолжения наступления армии РФ можно объяснить и представлением российского руководства о том, как можно победить в этой войне. И видимо там не считают, что нужно побеждать через оккупацию новых территорий Украины, сообщил политолог.Именно поэтому создается несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника, указал Скоробогатый.ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть украинской армии, сообщил он.Это рассчитано на то, что в конечном итоге рано или поздно эта армия закончится, и тогда ВСУ нечем будет удерживать остальные территории, либо они пойдут на мирные соглашения на российских условиях, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, будет ли решение Запада о выдачи разрешения Украине бить вглубь России считаться объявлением войны — в интервью Алексея Живова: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
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новости, россия, украина, донбасс, вс рф, всу, сво, ликвидация, война, экономика, мобилизация
Новости, Россия, Украина, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, СВО, ликвидация, война, экономика, мобилизация

"Просто и кроваво": эксперт рассказал, как ВС РФ создают точки притяжения и ликвидируют части ВСУ

05:45 20.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
Выбор Донбасса для продолжения наступления армии РФ можно объяснить и представлением российского руководства о том, как можно победить в этой войне. И видимо там не считают, что нужно побеждать через оккупацию новых территорий Украины, сообщил политолог.
"Тем более для этого нужны дополнительные деньги из бюджета и дополнительная мобилизация тех людей, которые сейчас работают на оборонку, в том числе и разгоняют экономику", — отметил эксперт.
Именно поэтому создается несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника, указал Скоробогатый.
ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть украинской армии, сообщил он.
Это рассчитано на то, что в конечном итоге рано или поздно эта армия закончится, и тогда ВСУ нечем будет удерживать остальные территории, либо они пойдут на мирные соглашения на российских условиях, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.ру
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