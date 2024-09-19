Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт - 19.09.2024 Украина.ру
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Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт
Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт - 19.09.2024 Украина.ру
Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт
Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел в Судже. ВСУ будут оттягиваться на юг от города и пытаться удержаться в районе Свердликово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-09-19T06:00
2024-09-19T06:00
новости
курск
курская область
россия
борис рожин
вс рф
украина
контрнаступление
всу
сво
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По мнению эксперта, что под угрозой окружения в Курской области Украина будет вынуждена оттягивать свои силы, как это было в районе Невельского и в случае с Карловкой.Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел. ВСУ будут оттягиваться на юг от Суджи и пытаться удержаться в районе Свердликово, добавил журналист.Судя по тому, что наблюдалось в западной части курского выступа, ВСУ оттуда быстро откатывались. Бригады противника, которые там находились, стойкости в обороне не продемонстрировали, констатировал он.Конечно, если враг поставит туда более серьезную бригаду, то она будет жестко упираться. Но таких соединений у ВСУ не так много. У них есть более важные задачи, чем просто ставить бригаду на фланг и ждать удара ВС РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
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курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курск, курская область, россия, борис рожин, вс рф, украина, контрнаступление, всу, сво, бои, отступление
Новости, Курск, Курская область, Россия, Борис Рожин, ВС РФ, Украина, контрнаступление, ВСУ, СВО, бои, отступление

Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт

06:00 19.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел в Судже. ВСУ будут оттягиваться на юг от города и пытаться удержаться в районе Свердликово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, что под угрозой окружения в Курской области Украина будет вынуждена оттягивать свои силы, как это было в районе Невельского и в случае с Карловкой.
Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел. ВСУ будут оттягиваться на юг от Суджи и пытаться удержаться в районе Свердликово, добавил журналист.
"Если же они захотят этого избежать, им придется брать резервы с какого-то другого направления и бросать под Курск. Но это приведет к ослаблению других участков фронта. Чем дольше мы будем сдерживать противника боями в Курской области, тем проще нам будет наступать на других направлениях", — подчеркнул Рожин.
Судя по тому, что наблюдалось в западной части курского выступа, ВСУ оттуда быстро откатывались. Бригады противника, которые там находились, стойкости в обороне не продемонстрировали, констатировал он.
Конечно, если враг поставит туда более серьезную бригаду, то она будет жестко упираться. Но таких соединений у ВСУ не так много. У них есть более важные задачи, чем просто ставить бригаду на фланг и ждать удара ВС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в Курской области и маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру
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НовостиКурскКурская областьРоссияБорис РожинВС РФУкраинаконтрнаступлениеВСУСВОбоиотступление
 
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