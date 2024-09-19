https://ukraina.ru/20240919/1057538866.html

Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт

Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт - 19.09.2024 Украина.ру

Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт

Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел в Судже. ВСУ будут оттягиваться на юг от города и пытаться удержаться в районе Свердликово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-09-19T06:00

2024-09-19T06:00

2024-09-19T06:00

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По мнению эксперта, что под угрозой окружения в Курской области Украина будет вынуждена оттягивать свои силы, как это было в районе Невельского и в случае с Карловкой.Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел. ВСУ будут оттягиваться на юг от Суджи и пытаться удержаться в районе Свердликово, добавил журналист.Судя по тому, что наблюдалось в западной части курского выступа, ВСУ оттуда быстро откатывались. Бригады противника, которые там находились, стойкости в обороне не продемонстрировали, констатировал он.Конечно, если враг поставит туда более серьезную бригаду, то она будет жестко упираться. Но таких соединений у ВСУ не так много. У них есть более важные задачи, чем просто ставить бригаду на фланг и ждать удара ВС РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.руО ситуации в Курской области и маневренной войной за дороги, по которым снабжаются группировки — в интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240918/1057535879.html

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