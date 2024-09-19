Под Суджей ВСУ будут оттягиваться на юг или перебросят на Курск резервы с других направлений — эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел в Судже. ВСУ будут оттягиваться на юг от города и пытаться удержаться в районе Свердликово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, что под угрозой окружения в Курской области Украина будет вынуждена оттягивать свои силы, как это было в районе Невельского и в случае с Карловкой.
Маловероятно, что противник будет сидеть и ждать, пока его возьмут в котел. ВСУ будут оттягиваться на юг от Суджи и пытаться удержаться в районе Свердликово, добавил журналист.
"Если же они захотят этого избежать, им придется брать резервы с какого-то другого направления и бросать под Курск. Но это приведет к ослаблению других участков фронта. Чем дольше мы будем сдерживать противника боями в Курской области, тем проще нам будет наступать на других направлениях", — подчеркнул Рожин.
Судя по тому, что наблюдалось в западной части курского выступа, ВСУ оттуда быстро откатывались. Бригады противника, которые там находились, стойкости в обороне не продемонстрировали, констатировал он.
Конечно, если враг поставит туда более серьезную бригаду, то она будет жестко упираться. Но таких соединений у ВСУ не так много. У них есть более важные задачи, чем просто ставить бригаду на фланг и ждать удара ВС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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