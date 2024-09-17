Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане - 17.09.2024 Украина.ру
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Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане
Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане - 17.09.2024 Украина.ру
Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане
В небольшой арабской стране Ливан примерно около двух часов назад произошли массовые террористические акты – взрывы пейджеров и мобильных телефонов, которые отмечены в разных частях страны.
2024-09-17T21:09
2024-09-17T21:21
ливан
бейрут
израиль
камала харрис
reuters
хезболла
оон
эксклюзив
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В результате теракта пострадали даже не десятки, не несколько сотен, а более десяти тысяч людей. И количество пострадавших продолжает расти. От восьми до двадцати пяти человек погибли – но эта цифра может вырасти. В числе погибших есть дети. Журналист международного агентства Reuters уже заявил о том, что он видел массу пострадавших, с поврежденными или оторванными конечностями.Судя по видеозаписям с переполненными больницами Бейрута, ситуацию действительно можно назвать тяжелой.Западные медиа утверждают, что от подрывов телефонов пострадали только представители шиитского движения "Хизбалла". Однако уже известно о подобных инцидентах в ливанских службах безопасности, отношения которых с людьми из "Хизболлы", как принято считать, зачастую, весьма непростые.Кроме того, пейджеры взрывались в руках у обычных граждан. Интересно, что некоторые из них однозначно приобретали свою продукцию не у кулибиных на местном базаре, а через немецкий онлайн магазин (марку и ссылку на продажи быстро установили, мы не даем их, чтобы не сделать рекламу), по цене 135 евро за штуку.Это значит, что, во-первых, в подготовке терактов был задействован широкий круг людей на Западе.И, во-вторых, в организации взрывов теоретически могли каким-то образом поучаствовать немцы. Которые, в свою очередь, не пошли бы на такие беззаконные дела без прямой санкции старших американских партнеров, имеющих за плечами огромный опыт террористической деятельности.В бывшем СССР пейджер почти вымер еще в девяностые годы прошлого века. Но в бедном Ливане, где до сих пор есть проблемы с электричеством, а зачастую и с хлебом, пейджеры до сих пор популярны – потому что это дешево, и местные привыкли передавать информацию немного архаичным путем.К примеру, так принято делать, если человек разговаривает с кем-то вживую, и не хочет мешать этому общению телефонным звонком.Одним словом, пейджер неплохо себя чувствует на Ближнем Востоке – не только в Ливане – и многие туристы давно об этом наслышаны, от Библа и до Александрии.Кроме того, существует расхожее мнение, что пейджер, якобы, защищает информацию от взлома. Хотя у него существуют непримиримые противники, утверждающие, что пейджеры, напротив, крайне слабо защищены.В любом случае, хорошо известно, что в Бейруте пейджерами пользуются и жители христианской части города, и бизнесмены, и старушки с детьми, которые принадлежат к разным конфессиям и никак не относятся к террористам. Так что из скупых новостей пока не ясно, сколько из них пострадали в результате теракта.От терактов пострадали даже те, кто не использовал пейджеры. Утверждается, что среди раненых оказался посол Исламской Республики в Ливане Моджтаба Хаменеи. Пейджера у него вообще не было (в Иране это большая редкость), но девайс взорвался у кого-то из собеседников. И бейрутские врачи говорят, что это довольно типичный случай.По последним данным, как сообщают местные СМИ, пострадал и 1-ый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко.Не исключено, что в ближайшее время могут появится и новые пострадавшие, если они используют пейджеры из той же "взрывоопасной" партии.Организация взрывов приписывается всем израильским спецслужбам. Предполагают, что они подменили привезенные в страну партии пейджеров и телефонов на заминированные девайсы. Хотя было ясно, что псевдопейджеры неизбежно разойдутся по стране и попадут в руки невинных людей.Такое развитие событий само по себе ставит вопрос о том, насколько осмыслены действия Тель-Авива, явно подтвердившие поддержку со стороны США?Ранения какого-то количества членов "Хезболлы" не смогут нанести движению серьезный урон. Напротив, гнев и негодование пострадавших ливанцев, скорее, сделают остальных жителей страны более лояльными к шиитской военизированной милиции, которую раньше любили отнюдь не все.Не говоря уже о том, что пострадавшие будут подавать на Израиль во все судебные инстанции на международном уровне.Ситуация выглядит так, как это обычно бывает сейчас у руководства Израиля – упор делается на пиар, за которым не всего можно посмотреть реальный профит. Скорее, наоборот – в последние месяцы перестрелки на израильско-ливанской границе стали затихать. Но теперь все может серьезно измениться.Однако, прежде всего, эта террористическая атака Израиля срывает очередную попытку по мирному урегулированию в секторе Газа, которую (без большого энтузиазма) собирались предпринять на следующей неделе.Уже ясно, что израильские войска не собираются покидать сектор, захватив его границу с Египтом, а также разрезав эту территорию специальным "коридором безопасности".Все это не только игнорирует резолюции Организации Объединенных Наций, а просто выбрасывает эти документы в отхожее место – ведь, во сути, речь идет об очередной оккупации Газы. Хотя с первой попыткой поставить ее под контроль, как известно, ничего не заладилось, и израильтянам пришлось уйти.Израиль не может изгнать уцелевших палестинцев из Газы – сейчас за этим наблюдают дроны ООН, а выжить их путем создания невыносимых условий существования за минувший год так и не вышло.Более того, на днях Тель-Авив официально признал, что победить группировку ХАМАС в секторе тоже полностью не удалось, а ее командир укрывается где-то в тоннелях под землей. Израильское руководство даже обещало ему свободный выход – в случае освобождения заложников.Атака пейджеров в Ливане выглядит в этой ситуации как попытка поднять рейтинги израильского руководства, а заодно, при случае, устроить небольшую войну с ливанцами – например, ударив по ним бомбами и ракетами. Хотя ничего кроме горя и страданий эта затея, по большому счету, не принесет.Кроме того, события в Бейруте наверняка отразятся на предвыборной ситуации в США, где пропалестинские демонстранты снова пойдут воевать с Харрис – справедливо полагая, что ее предупредили о теракте в Ливане.Харрис они тоже не сбросят – расклад сил в Америке сегодня не тот.И всего через пару недель о взрывах будут вспоминать только их жертвы – никому не нужные несчастные люди, которые купили себе обыкновенные приборы для коммуникации, оставшись в результате без пальцев, рук и без глаз.Между тем, Вашингтон уже заявил, что никакого отношения к произошедшему США не имеют. Во что вряд ли поверят и в Ливане и во многих частях света, где хорошо знают методы работы ЦРУ и других спецслужб США
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Леонид Николенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ливан, бейрут, израиль, камала харрис, reuters, хезболла, оон, эксклюзив
Ливан, Бейрут, Израиль, Камала Харрис, Reuters, Хезболла, ООН, Эксклюзив

Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане

21:09 17.09.2024 (обновлено: 21:21 17.09.2024)
 
Ливан, теракты
Ливан, теракты
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Леонид Николенко
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В небольшой арабской стране Ливан примерно около двух часов назад произошли массовые террористические акты – взрывы пейджеров и мобильных телефонов, которые отмечены в разных частях страны.
В результате теракта пострадали даже не десятки, не несколько сотен, а более десяти тысяч людей. И количество пострадавших продолжает расти. От восьми до двадцати пяти человек погибли – но эта цифра может вырасти. В числе погибших есть дети. Журналист международного агентства Reuters уже заявил о том, что он видел массу пострадавших, с поврежденными или оторванными конечностями.
Судя по видеозаписям с переполненными больницами Бейрута, ситуацию действительно можно назвать тяжелой.
Западные медиа утверждают, что от подрывов телефонов пострадали только представители шиитского движения "Хизбалла". Однако уже известно о подобных инцидентах в ливанских службах безопасности, отношения которых с людьми из "Хизболлы", как принято считать, зачастую, весьма непростые.
Кроме того, пейджеры взрывались в руках у обычных граждан. Интересно, что некоторые из них однозначно приобретали свою продукцию не у кулибиных на местном базаре, а через немецкий онлайн магазин (марку и ссылку на продажи быстро установили, мы не даем их, чтобы не сделать рекламу), по цене 135 евро за штуку.
Это значит, что, во-первых, в подготовке терактов был задействован широкий круг людей на Западе.
И, во-вторых, в организации взрывов теоретически могли каким-то образом поучаствовать немцы. Которые, в свою очередь, не пошли бы на такие беззаконные дела без прямой санкции старших американских партнеров, имеющих за плечами огромный опыт террористической деятельности.
В бывшем СССР пейджер почти вымер еще в девяностые годы прошлого века. Но в бедном Ливане, где до сих пор есть проблемы с электричеством, а зачастую и с хлебом, пейджеры до сих пор популярны – потому что это дешево, и местные привыкли передавать информацию немного архаичным путем.
К примеру, так принято делать, если человек разговаривает с кем-то вживую, и не хочет мешать этому общению телефонным звонком.
Одним словом, пейджер неплохо себя чувствует на Ближнем Востоке – не только в Ливане – и многие туристы давно об этом наслышаны, от Библа и до Александрии.
Кроме того, существует расхожее мнение, что пейджер, якобы, защищает информацию от взлома. Хотя у него существуют непримиримые противники, утверждающие, что пейджеры, напротив, крайне слабо защищены.
Разорвавшийся пейджер
Разорвавшийся пейджер
Разорвавшийся пейджер
В любом случае, хорошо известно, что в Бейруте пейджерами пользуются и жители христианской части города, и бизнесмены, и старушки с детьми, которые принадлежат к разным конфессиям и никак не относятся к террористам. Так что из скупых новостей пока не ясно, сколько из них пострадали в результате теракта.
От терактов пострадали даже те, кто не использовал пейджеры. Утверждается, что среди раненых оказался посол Исламской Республики в Ливане Моджтаба Хаменеи. Пейджера у него вообще не было (в Иране это большая редкость), но девайс взорвался у кого-то из собеседников. И бейрутские врачи говорят, что это довольно типичный случай.
По последним данным, как сообщают местные СМИ, пострадал и 1-ый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко.
Не исключено, что в ближайшее время могут появится и новые пострадавшие, если они используют пейджеры из той же "взрывоопасной" партии.
Организация взрывов приписывается всем израильским спецслужбам. Предполагают, что они подменили привезенные в страну партии пейджеров и телефонов на заминированные девайсы. Хотя было ясно, что псевдопейджеры неизбежно разойдутся по стране и попадут в руки невинных людей.
Такое развитие событий само по себе ставит вопрос о том, насколько осмыслены действия Тель-Авива, явно подтвердившие поддержку со стороны США?
Ранения какого-то количества членов "Хезболлы" не смогут нанести движению серьезный урон. Напротив, гнев и негодование пострадавших ливанцев, скорее, сделают остальных жителей страны более лояльными к шиитской военизированной милиции, которую раньше любили отнюдь не все.
Не говоря уже о том, что пострадавшие будут подавать на Израиль во все судебные инстанции на международном уровне.
Ситуация выглядит так, как это обычно бывает сейчас у руководства Израиля – упор делается на пиар, за которым не всего можно посмотреть реальный профит. Скорее, наоборот – в последние месяцы перестрелки на израильско-ливанской границе стали затихать. Но теперь все может серьезно измениться.
Однако, прежде всего, эта террористическая атака Израиля срывает очередную попытку по мирному урегулированию в секторе Газа, которую (без большого энтузиазма) собирались предпринять на следующей неделе.
Уже ясно, что израильские войска не собираются покидать сектор, захватив его границу с Египтом, а также разрезав эту территорию специальным "коридором безопасности".
Все это не только игнорирует резолюции Организации Объединенных Наций, а просто выбрасывает эти документы в отхожее место – ведь, во сути, речь идет об очередной оккупации Газы. Хотя с первой попыткой поставить ее под контроль, как известно, ничего не заладилось, и израильтянам пришлось уйти.
Израиль не может изгнать уцелевших палестинцев из Газы – сейчас за этим наблюдают дроны ООН, а выжить их путем создания невыносимых условий существования за минувший год так и не вышло.
Более того, на днях Тель-Авив официально признал, что победить группировку ХАМАС в секторе тоже полностью не удалось, а ее командир укрывается где-то в тоннелях под землей. Израильское руководство даже обещало ему свободный выход – в случае освобождения заложников.
Атака пейджеров в Ливане выглядит в этой ситуации как попытка поднять рейтинги израильского руководства, а заодно, при случае, устроить небольшую войну с ливанцами – например, ударив по ним бомбами и ракетами. Хотя ничего кроме горя и страданий эта затея, по большому счету, не принесет.
Кроме того, события в Бейруте наверняка отразятся на предвыборной ситуации в США, где пропалестинские демонстранты снова пойдут воевать с Харрис – справедливо полагая, что ее предупредили о теракте в Ливане.
Харрис они тоже не сбросят – расклад сил в Америке сегодня не тот.
И всего через пару недель о взрывах будут вспоминать только их жертвы – никому не нужные несчастные люди, которые купили себе обыкновенные приборы для коммуникации, оставшись в результате без пальцев, рук и без глаз.
Между тем, Вашингтон уже заявил, что никакого отношения к произошедшему США не имеют. Во что вряд ли поверят и в Ливане и во многих частях света, где хорошо знают методы работы ЦРУ и других спецслужб США
 
ЛиванБейрутИзраильКамала ХаррисReutersХезболлаООНЭксклюзив
 
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21:09Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане
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