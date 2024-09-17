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Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане

Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане - 17.09.2024 Украина.ру

Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане

В небольшой арабской стране Ливан примерно около двух часов назад произошли массовые террористические акты – взрывы пейджеров и мобильных телефонов, которые отмечены в разных частях страны.

2024-09-17T21:09

2024-09-17T21:09

2024-09-17T21:21

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В результате теракта пострадали даже не десятки, не несколько сотен, а более десяти тысяч людей. И количество пострадавших продолжает расти. От восьми до двадцати пяти человек погибли – но эта цифра может вырасти. В числе погибших есть дети. Журналист международного агентства Reuters уже заявил о том, что он видел массу пострадавших, с поврежденными или оторванными конечностями.Судя по видеозаписям с переполненными больницами Бейрута, ситуацию действительно можно назвать тяжелой.Западные медиа утверждают, что от подрывов телефонов пострадали только представители шиитского движения "Хизбалла". Однако уже известно о подобных инцидентах в ливанских службах безопасности, отношения которых с людьми из "Хизболлы", как принято считать, зачастую, весьма непростые.Кроме того, пейджеры взрывались в руках у обычных граждан. Интересно, что некоторые из них однозначно приобретали свою продукцию не у кулибиных на местном базаре, а через немецкий онлайн магазин (марку и ссылку на продажи быстро установили, мы не даем их, чтобы не сделать рекламу), по цене 135 евро за штуку.Это значит, что, во-первых, в подготовке терактов был задействован широкий круг людей на Западе.И, во-вторых, в организации взрывов теоретически могли каким-то образом поучаствовать немцы. Которые, в свою очередь, не пошли бы на такие беззаконные дела без прямой санкции старших американских партнеров, имеющих за плечами огромный опыт террористической деятельности.В бывшем СССР пейджер почти вымер еще в девяностые годы прошлого века. Но в бедном Ливане, где до сих пор есть проблемы с электричеством, а зачастую и с хлебом, пейджеры до сих пор популярны – потому что это дешево, и местные привыкли передавать информацию немного архаичным путем.К примеру, так принято делать, если человек разговаривает с кем-то вживую, и не хочет мешать этому общению телефонным звонком.Одним словом, пейджер неплохо себя чувствует на Ближнем Востоке – не только в Ливане – и многие туристы давно об этом наслышаны, от Библа и до Александрии.Кроме того, существует расхожее мнение, что пейджер, якобы, защищает информацию от взлома. Хотя у него существуют непримиримые противники, утверждающие, что пейджеры, напротив, крайне слабо защищены.В любом случае, хорошо известно, что в Бейруте пейджерами пользуются и жители христианской части города, и бизнесмены, и старушки с детьми, которые принадлежат к разным конфессиям и никак не относятся к террористам. Так что из скупых новостей пока не ясно, сколько из них пострадали в результате теракта.От терактов пострадали даже те, кто не использовал пейджеры. Утверждается, что среди раненых оказался посол Исламской Республики в Ливане Моджтаба Хаменеи. Пейджера у него вообще не было (в Иране это большая редкость), но девайс взорвался у кого-то из собеседников. И бейрутские врачи говорят, что это довольно типичный случай.По последним данным, как сообщают местные СМИ, пострадал и 1-ый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко.Не исключено, что в ближайшее время могут появится и новые пострадавшие, если они используют пейджеры из той же "взрывоопасной" партии.Организация взрывов приписывается всем израильским спецслужбам. Предполагают, что они подменили привезенные в страну партии пейджеров и телефонов на заминированные девайсы. Хотя было ясно, что псевдопейджеры неизбежно разойдутся по стране и попадут в руки невинных людей.Такое развитие событий само по себе ставит вопрос о том, насколько осмыслены действия Тель-Авива, явно подтвердившие поддержку со стороны США?Ранения какого-то количества членов "Хезболлы" не смогут нанести движению серьезный урон. Напротив, гнев и негодование пострадавших ливанцев, скорее, сделают остальных жителей страны более лояльными к шиитской военизированной милиции, которую раньше любили отнюдь не все.Не говоря уже о том, что пострадавшие будут подавать на Израиль во все судебные инстанции на международном уровне.Ситуация выглядит так, как это обычно бывает сейчас у руководства Израиля – упор делается на пиар, за которым не всего можно посмотреть реальный профит. Скорее, наоборот – в последние месяцы перестрелки на израильско-ливанской границе стали затихать. Но теперь все может серьезно измениться.Однако, прежде всего, эта террористическая атака Израиля срывает очередную попытку по мирному урегулированию в секторе Газа, которую (без большого энтузиазма) собирались предпринять на следующей неделе.Уже ясно, что израильские войска не собираются покидать сектор, захватив его границу с Египтом, а также разрезав эту территорию специальным "коридором безопасности".Все это не только игнорирует резолюции Организации Объединенных Наций, а просто выбрасывает эти документы в отхожее место – ведь, во сути, речь идет об очередной оккупации Газы. Хотя с первой попыткой поставить ее под контроль, как известно, ничего не заладилось, и израильтянам пришлось уйти.Израиль не может изгнать уцелевших палестинцев из Газы – сейчас за этим наблюдают дроны ООН, а выжить их путем создания невыносимых условий существования за минувший год так и не вышло.Более того, на днях Тель-Авив официально признал, что победить группировку ХАМАС в секторе тоже полностью не удалось, а ее командир укрывается где-то в тоннелях под землей. Израильское руководство даже обещало ему свободный выход – в случае освобождения заложников.Атака пейджеров в Ливане выглядит в этой ситуации как попытка поднять рейтинги израильского руководства, а заодно, при случае, устроить небольшую войну с ливанцами – например, ударив по ним бомбами и ракетами. Хотя ничего кроме горя и страданий эта затея, по большому счету, не принесет.Кроме того, события в Бейруте наверняка отразятся на предвыборной ситуации в США, где пропалестинские демонстранты снова пойдут воевать с Харрис – справедливо полагая, что ее предупредили о теракте в Ливане.Харрис они тоже не сбросят – расклад сил в Америке сегодня не тот.И всего через пару недель о взрывах будут вспоминать только их жертвы – никому не нужные несчастные люди, которые купили себе обыкновенные приборы для коммуникации, оставшись в результате без пальцев, рук и без глаз.Между тем, Вашингтон уже заявил, что никакого отношения к произошедшему США не имеют. Во что вряд ли поверят и в Ливане и во многих частях света, где хорошо знают методы работы ЦРУ и других спецслужб США

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Леонид Николенко

ливан, бейрут, израиль, камала харрис, reuters, хезболла, оон, эксклюзив