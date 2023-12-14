Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ

Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войне

На Западе среди политиков встречаются неадекватные люди, но непохоже, что в элитах преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев