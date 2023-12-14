Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Украинская агентура вместе со своими западными кураторами ведет против России асимметричную войну. В этом принимают участие не только специалисты из MI-6 и ЦРУ, но и финский спецназ "Утти". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
У киевского режима есть единственный способ подбодрить свой националистический электорат — организовать атаки на объекты российской инфраструктуры (мосты, электросети, подводные магистрали) и диверсии на военных объектах в глубине территории России, рассказал эксперт.
"Это очень хорошо осуществляли финские подразделения. Таких специалистов до сих пор готовят на военной базе в Утти. Я не исключаю, что после вступления Финляндии в НАТО там однозначно появились украинцы", - отметил Ераносян.
Плюс Хельсинки плотно взаимодействует с Таллином. В Эстонии на полигонах под видом добровольческого формирования "Кайтселийт" активно готовят диверсантов и разведчиков, добавил он.
У них есть целые подразделения, которые для диверсий используют женщин. Так, убийство Дарьи Дугиной осуществляла Наталья Волк, которая после исполнения убыла в Эстонию, заключил собеседник Украина.ру.
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