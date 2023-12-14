Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ - 14.12.2023 Украина.ру
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Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ
Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ - 14.12.2023 Украина.ру
Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ
Украинская агентура вместе со своими западными кураторами ведет против России асимметричную войну. В этом принимают участие не только специалисты из MI-6 и ЦРУ, но и финский спецназ "Утти". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-14T05:20
2023-12-14T05:20
новости
украина
финляндия
эстония
диверсия
диверсанты
разведка
mi6
цру
атака
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У киевского режима есть единственный способ подбодрить свой националистический электорат — организовать атаки на объекты российской инфраструктуры (мосты, электросети, подводные магистрали) и диверсии на военных объектах в глубине территории России, рассказал эксперт.Плюс Хельсинки плотно взаимодействует с Таллином. В Эстонии на полигонах под видом добровольческого формирования "Кайтселийт" активно готовят диверсантов и разведчиков, добавил он.У них есть целые подразделения, которые для диверсий используют женщин. Так, убийство Дарьи Дугиной осуществляла Наталья Волк, которая после исполнения убыла в Эстонию, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, финляндия, эстония, диверсия, диверсанты, разведка, mi6, цру, атака, дарья дугина, россия
Новости, Украина, Финляндия, Эстония, диверсия, диверсанты, разведка, MI6, ЦРУ, атака, Дарья Дугина, Россия

Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ

05:20 14.12.2023
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Читать в
Украинская агентура вместе со своими западными кураторами ведет против России асимметричную войну. В этом принимают участие не только специалисты из MI-6 и ЦРУ, но и финский спецназ "Утти". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
У киевского режима есть единственный способ подбодрить свой националистический электорат — организовать атаки на объекты российской инфраструктуры (мосты, электросети, подводные магистрали) и диверсии на военных объектах в глубине территории России, рассказал эксперт.
"Это очень хорошо осуществляли финские подразделения. Таких специалистов до сих пор готовят на военной базе в Утти. Я не исключаю, что после вступления Финляндии в НАТО там однозначно появились украинцы", - отметил Ераносян.
Плюс Хельсинки плотно взаимодействует с Таллином. В Эстонии на полигонах под видом добровольческого формирования "Кайтселийт" активно готовят диверсантов и разведчиков, добавил он.
У них есть целые подразделения, которые для диверсий используют женщин. Так, убийство Дарьи Дугиной осуществляла Наталья Волк, которая после исполнения убыла в Эстонию, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Зверев интервью
Вчера, 11:35
Юрий Зверев: Даже если США расчехлят для ВСУ все запасы Abrams и F-16, Россия победит в затяжной войнеНа Западе среди политиков встречаются неадекватные люди, но непохоже, что в элитах преобладает желание вступить в ядерную войну с Россией, считает главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев
 
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