Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО - 26.02.2024 Украина.ру
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Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО - 26.02.2024 Украина.ру
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО
В понедельник, 26 февраля, президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округи, а ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включил в Южный военный округ. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов
2024-02-26T17:18
2024-02-26T17:31
новости
владимир путин
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спецоперация
новые регионы
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Согласно новому военно-административному делению страны, Ленинградский военный округ будет находиться в границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа. Московский военный округ будет определён в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Москвы. Указ о новом военно-административном делении России вступит в силу 1 марта 2024 года. Впервые о намерениях создать в России два новых военных округа стало известно в конце 2022 года. Президент страны Владимир Путин уточнял, что это вынужденные, ответные меры на вступление Финляндии в НАТО.Ленинградский и Московский военные округа были расформированы в 2010 году. На их базе был создан Западный военный округ.
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новости, владимир путин, нато, сво, спецоперация, новые регионы
Новости, Владимир Путин, НАТО, СВО, Спецоперация, Новые регионы

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО

17:18 26.02.2024 (обновлено: 17:31 26.02.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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В понедельник, 26 февраля, президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округи, а ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включил в Южный военный округ. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов
Согласно новому военно-административному делению страны, Ленинградский военный округ будет находиться в границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа.
Московский военный округ будет определён в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Москвы.
Указ о новом военно-административном делении России вступит в силу 1 марта 2024 года.
Даниел Симич интервью
21 февраля, 04:35
Даниел Симич: Россия, в отличие от Сербии, может победить НАТОСербский журналист, неоднократно посещавший республики Донбасса и другие новые регионы РФ, считает главным итогом двух лет СВО возвращение России на независимый от Запада, суверенный курс.
Впервые о намерениях создать в России два новых военных округа стало известно в конце 2022 года. Президент страны Владимир Путин уточнял, что это вынужденные, ответные меры на вступление Финляндии в НАТО.

Ленинградский и Московский военные округа были расформированы в 2010 году. На их базе был создан Западный военный округ.
 
НовостиВладимир ПутинНАТОСВОСпецоперацияНовые регионы
 
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