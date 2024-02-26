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Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО - 26.02.2024 Украина.ру

Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а новые регионы РФ включил в ЮВО

В понедельник, 26 февраля, президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округи, а ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включил в Южный военный округ. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов

2024-02-26T17:18

2024-02-26T17:18

2024-02-26T17:31

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Согласно новому военно-административному делению страны, Ленинградский военный округ будет находиться в границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа. Московский военный округ будет определён в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Москвы. Указ о новом военно-административном делении России вступит в силу 1 марта 2024 года. Впервые о намерениях создать в России два новых военных округа стало известно в конце 2022 года. Президент страны Владимир Путин уточнял, что это вынужденные, ответные меры на вступление Финляндии в НАТО.Ленинградский и Московский военные округа были расформированы в 2010 году. На их базе был создан Западный военный округ.

https://ukraina.ru/20240221/1053433058.html

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новости, владимир путин, нато, сво, спецоперация, новые регионы