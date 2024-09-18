Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну - 18.09.2024 Украина.ру
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Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну
Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну - 18.09.2024 Украина.ру
Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну
Депутаты Верховной Рады 18 сентября заблокировали трибуну после провала голосования о переименовании более трехсот населенных пунктов на территории Украины. Об этом сообщил украинский парламентарий Александр Федиенко
2024-09-18T15:00
2024-09-18T15:00
новости
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россия
рада
верховная рада
голосование
декоммунизация
переименование
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"В парламенте провалилось (голосование. - Ред.) за постановление о переименовании более 300 городов Украины. Трибуна заблокирована, депутаты требуют собрать согласительный совет для того, чтобы вернуться к этому вопросу голосования", - сказал Федиенко.Нардеп Роман Лозинський возмутился, что "это полный позор для Украины". Он пригрозил опубликовать список всех, кто выступал против, воздержался "или трусливо не голосовал за эту резолюцию, или притворился мертвым".Председатель фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заверила, что постановление провалили слуги народа, "дали только 137 голосов".В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* возмутился тем, что в некоторых случаях переименование населенных пунктов на Украине проводится таким образом, что российское название убирается, а появляется немецкое."Это о переименовании (города. - Ред.) Южный (в Одесской области) в Порт-Аненталь", - написал он в телеграм -канале.Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Подробнее о противниках изменения названий - в материале "Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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новости, украина, россия, рада, верховная рада, голосование, декоммунизация, переименование
Новости, Украина, Россия, Рада, Верховная Рада, голосование, декоммунизация, переименование

Депутаты Рады не смогли переименовать 300 населенных пунктов и заблокировали трибуну

15:00 18.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Депутаты Верховной Рады 18 сентября заблокировали трибуну после провала голосования о переименовании более трехсот населенных пунктов на территории Украины. Об этом сообщил украинский парламентарий Александр Федиенко
"В парламенте провалилось (голосование. - Ред.) за постановление о переименовании более 300 городов Украины. Трибуна заблокирована, депутаты требуют собрать согласительный совет для того, чтобы вернуться к этому вопросу голосования", - сказал Федиенко.
Нардеп Роман Лозинський возмутился, что "это полный позор для Украины". Он пригрозил опубликовать список всех, кто выступал против, воздержался "или трусливо не голосовал за эту резолюцию, или притворился мертвым".
Председатель фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заверила, что постановление провалили слуги народа, "дали только 137 голосов".

"Это доказательство политики "какая разница, как именуется улица, если на ней фонари и асфальт". Цинизм для воюющей страны...<...> В воюющей стране есть депутаты, которым комфортно жить в городах, носящих советские названия. Для "Европейской солидарности" это вопрос принципа. Потому стоим. Требуем еще раз вынести постановление о деколонизации и немедленно его принять", - написала она в соцсетях.

В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* возмутился тем, что в некоторых случаях переименование населенных пунктов на Украине проводится таким образом, что российское название убирается, а появляется немецкое.
"Это о переименовании (города. - Ред.) Южный (в Одесской области) в Порт-Аненталь", - написал он в телеграм -канале.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.
Подробнее о противниках изменения названий - в материале "Обнуление города": мэр Одессы выступил против переименования улиц на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
НовостиУкраинаРоссияРадаВерховная Радаголосованиедекоммунизацияпереименование
 
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