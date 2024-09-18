https://ukraina.ru/20240918/1057524874.html

Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальше

Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальше - 18.09.2024 Украина.ру

Теракт, на который плевать. Почему Запад не спешит осуждать подрыв пейджеров в Ливане и что будет дальше

Спустя почти сутки после того, как по всей территории Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, прокатилась волна взрывов пейджеров, международное сообщество за редким исключением обошло вниманием чудовищный теракт, хотя, по предварительным данным, там погибло 11 человек, ранения получили более четырех тысяч, а число тяжело раненых составило 400 граждан

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:58

ливан

израиль

запад

мария захарова

оон

хамас

терроризм

террорист

ближний восток

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/11/1057513290_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_1e4dd6a569b71d324cae483d2d966a1f.jpg

"Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", — прозвучало только со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.В ООН традиционно выразили "крайнюю обеспокоенность", а в США поспешили заявить о своей непричастности к атаке. Любители обвинять Россию в агрессии и в этот раз снова не нашли в действиях Израиля, который, возможно, стоит за массовым подрывом пейджеров, ничего предосудительного. Молчит и сам Израиль. Сегодня в большинстве только СМИ и лидеры общественного мнения комментируют чудовищный теракт, который может привести к эскалации конфликта. Отсутствие должной реакции со стороны Запада свидетельствует об участии его спецслужб в организации ливанской операции, считает главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", главный аналитик Института Царьграда и политолог Леонид Савин. "Такая операция демонстрирует очень высокий уровень квалификации тех, кто планировал атаку. Спецслужбы Запада, британские, американские, скорее всего, помогали Израилю. В конце концов сами пейджеры были произведены в американской компании Motorola (акции которой упали после происшествия в Ливане. — Ред.), они могли помочь реализовать эту операцию по внедрению взрывчатки", — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру. Он сравнил массовый подрыв пейджеров с операцией кибервойны "Олимпийские игры", которая была начата еще при президентстве Дж. Буша, а продолжена уже при Бараке Обаме. Атака была реализована совместными усилиями спецслужб США и Израиля и была направлена против иранских ядерных объектов. История знает массу примеров подобного вмешательства. "Тогда с помощью программного обеспечения и распространенного вируса сломалось до пяти тысяч центрифуг... Одна из версий подрыва газопровода в Сибири еще в советское время заключалась в том, что его уничтожили тоже с помощью внесенного заранее в оборудование программного обеспечения, которое вывело объект из строя. Такие закладки безусловно могли и могут присутствовать", — напомнил политолог. Приведем еще один яркий пример из прошлого столетия. В 1996 году в результате взрыва заминированного мобильного телефона погиб палестинский террорист, глава боевого крыла ХАМАС, один из инициаторов использования террористов-смертников, известный под псевдонимом "Инженер" Яхья Абд аль-Латиф Аяш. Если подобное могло быть реализовано десятки лет назад, то что говорить о сегодняшнем дне. Со смартфонами все понятно давно, однако пейджеры до сих пор считались одним из наиболее безопасных средств связи. Причем они способны работать там, где нет сигнала сотовой связи. "С учетом большого количества жертв и методов применения израильскими спецслужбами взрывчатки в пейджерах произошедшее следует квалифицировать как террористическую атаку. Раз так, то за ней неминуемо последует эскалация обстановки, а возможно, и начало новой войны против Ливана", — предположил собеседник. Об этом пишет и израильский портал Walla, собеседники которого сообщили, что сразу после происшествия в Ливане глава Минобороны Израиля Йоав Галант позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину, заявив о том, что Тель-Авив собирается в ближайшее время начать операцию в Ливане. В Сети уже распространилась масса теорий о том, что произошло и кто виноват в случившемся. Самая абсурдная заключается в том, что одновременный взрыв пейджеров — результат технической ошибки, произошедшей в результате сильной магнитной бури, усиленной электромагнитным излучением, отражённым от полной Луны. Утверждается также, что США намерено решили возложить вину на Израиль, чтобы Motorola избежала получения многомиллиардных исков. Поиск виновных до хоть какого-то расследования, которое должно, но не факт, что будет проведено, — дело последнее. Куда более важно обезопасить от подобных терактов себя, а сделать это возможно только обретя технологический суверенитет от недружественных стран, подчеркнул Савин. "Если раньше эти случаи были единичными, то теперь с развитием манипуляций это переходит на массовый уровень. Западу, ввиду их специфической этики, плевать на методы борьбы для достижения своих целей. России следует обращать внимание на технологические моменты и усиливать меры кибербезопасности, важно переходить на автономию подобных устройств, потому что зависимость ни к чему хорошему не приведет", — напомнил он. Хорошая новость состоит в том, что хоть на российских маркетплейсах до сих пор и продаются пейджеры, лицензии для связи в России не выдаются с 2023 года. Плохая — отечественные средства связи пока не нашли широкого распространения в стране, где у каждого второго жителя вражеское "яблоко" или "андроид" от Google.Подробнее по теме — в статье Леонида Николенко "Смертельно опасные пейджеры. Израильские спецслужбы организовали теракты в Ливане" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240911/1057387177.html

ливан

израиль

запад

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

ливан, израиль, запад, мария захарова, оон, хамас, терроризм, террорист, ближний восток, война, военная эскалация, смартфон, эксклюзив