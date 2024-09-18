https://ukraina.ru/20240918/1057522638.html

Курская авантюра превратилась для ВСУ в Курскую мясорубку. Главное на Украине на 13:00 18 сентября

Курская авантюра превратилась для ВСУ в Курскую мясорубку. Главное на Украине на 13:00 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру

Курская авантюра превратилась для ВСУ в Курскую мясорубку. Главное на Украине на 13:00 18 сентября

Боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВС РФ заняли Украинск; киевский режим увеличил военные расходы; украинцев просят не включать вечером мощные электроприборы; ЗАЭС в опасности из-за системных атак на Энергодар; СБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ; под Суджей разбит отряд американской ЧВК Forward.

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:11

2024-09-18T13:11

эксклюзив

сво

украина

потери всу

верховная рада

бюджет

энергосистема украины

россия

курская область

донбасс

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Боевые действияБоевые действия в зоне СВО продолжаются. Минобороны России публикует видео авиаударов по пунктам временной дислокации противника на правобережье Днепра в Херсонской области в районе населенных пунктов Урожайное, Степное и Новорайское. Сообщается, что авиаудары наносились с применением фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.Кроме того, "оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", - говорится в сводке МО России.Отмечается, что "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31724 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18163 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14753 орудия полевой артиллерии и минометов, 26175 единиц специальной военной автомобильной техники".Российские части продолжают выдавливать ВСУ из населенных пунктов в Донбассе. Блогер Юрий Подоляка так описывает в своем телеграм-канале ситуацию на Селидово-Кураховском направлении: "Вчера еще в первой половине дня наши флаги были подняты над всеми ключевыми точками Украинска и на главном вентиляционном стволе шахты "Украина", что и стало финальной точкой в освобождении этого города от оккупационного киевского режима. И это стало отправной точкой для дальнейших наших наступательных действий. Утром украинские источники сообщили о начале крупномасштабного штурма следующего города агломерации — Горняка. Наши части крупными силами зашли в северную (высотную) часть городской застройки и пробуют пробиться к центру".Украинск вернулся в состав ДНР практически целым, в городских кварталах боев не было, информирует "Военное обозрение". По данным издания, командование группировки "Центр" применило тактику клешней, когда населенный пункт охватывается с двух сторон, но оставляется небольшая лазейка, через которую противник и отводит войска. Так что в Украинске сопротивление было организовано только на шахте "Украина". Теперь над ней поднят красный флаг.Отмечается, что в генштабе ВСУ не признают потерю Украинска, заявляя, что там все еще "идут бои".Состояние энергосистемыПо данным компании Укрэнерго, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях. Всего вследствие боевых действий и по другим причинам на Украине обесточены 522 населенных пункта.В компании напомнили, что "сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты". В связи с этим граждан призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16.00 до 22.00.Киев увеличил расходы на военные нуждыУкраинский парламент поддержал увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов). Об этом сообщил 18 сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, "таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 триллиона гривен (почти 90 миллиардов долларов – Ред.)".В связи с этим издание Страна.ua отмечает в своем телеграм-канале, что в бюджете на следующий год предлагается сразу заложить аналогичные военные расходы, "это может означать, что правительство предполагает продолжение войны весь 2025 год".Обстрелы"ВС РФ наносили удары "Геранями" по объектам на Украине. Взрывы слышались в Харьковской (Рогань), Сумской, Полтавской, Николаевской (Вознесенск), Кировоградской, Винницкой (Бершадь), Киевской, Черкасской, Ровенской областях", - сообщил 18 сентября в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царев.В свою очередь, ВСУ атаковали при помощи беспилотников Тверскую область России, в Торопце возник пожар на месте падения обломков БПЛА. Принято решение о частичной эвакуации населения оттуда, где работает ПВО и локализуется пожар. Приостановлена работа детских садов и школ.Массовой атаке беспилотников подвергся город Энергодар возле Запорожской АЭС. На территории АЭС прилетов не было, сообщает 18 сентября РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Глава администрации города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что в последнее время такие удары по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность атомной станции.По данным Минобороны России, всего за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника, в том числе 27 над Курской, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один - над Орловской областями,Гонения на УПЦСБУ пришла с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, сообщает 18 сентября издание Страна.ua со ссылкой на информацию от адвоката УПЦ Никиты Чекмана. По его данным, обыски идут сразу по нескольким уголовным делам.Напомним, Верховная рада Украины 20 августа приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую УПЦ. У церкви будет девять месяцев для того, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ). Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал запрет УПЦ "агонией укрофашистских упырей".Ситуация в Курской области и в приграничьеПод Суджей ВС РФ разбили несколько бригад ВСУ, подразделение украинских Сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward, передает 18 сентября РИА Новости со ссылкой на информацию от командира одного из отрядов спецназа "Ахмат" с позывным Аид. По его словам, противник понес большие потери."Теперь курская авантюра превращается в Курскую мясорубку для ВСУ, где россияне устраивают мини котлы для украинской армии. По слухам, украинские войска за все время ее проведения потеряли около 15 тыс. самого подготовленного и мотивированного личного состава, плюс огромное количество техники, включая установки HIMARS и системы ПВО", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Наблюдатель". Авторы канала добавляют, что "кроме того, потеряна возможность ВСУ наступать на других направлениях, прежде всего, на архиважном для выживания экономики страны донецком".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт".

https://ukraina.ru/20240918/1057517780.html

https://ukraina.ru/20240918/1057521747.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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