https://ukraina.ru/20240918/1057515749.html

Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт

Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт - 18.09.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: бюджетные параметры, порнономика и украинцы на экспорт

Минувшая неделя прошла без громких ракетно-дроновых ударов, зато украинская бюрократия поделилась с общественностью ключевыми параметрами госбюджета и определилась с параметрами повышения налогов для латания текущих и грядущих бюджетных прорех.

2024-09-18T07:30

2024-09-18T07:30

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Заодно власти явочным порядком легализовали порнографию, призвав сотрудниц новой отрасли экономики — порнономики — платить налоги с доходов на OnlyFans.ЭлектроэнергетикаРоссия продолжает бить по украинской электроэнергетической инфраструктуре. О соответствующих атаках украинские СМИ сообщали 16 сентября (в 5 областях), 12 сентября (в 6 областях), 11 сентября (4 области). Что именно попадало под удары — не ясно, однако они приводили к аварийным отключениям ЛЭП, и росту перетоков из ЕС. Предотвратить удары Киев не может, но попытается снизить их интенсивность с помощью инспекторов МАГАТЭ: они будут присутствовать на части электроподстанций, имеющих критическое значение для работы АЭС.К слову, уволенный не так давно глава "Укрэнерго" уточнил слова премьер-министра Шмыгаля, заявлявшего о строительстве "нескольких сотен мегаватт" генерации из анонсированного Зеленским плана по строительству 1000 МВт. Кудрицкий уверяет, что в действительности построены лишь 60 МВт."Метинвест" без ПокровскаГендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил, что у компании есть план Б на случай потери Покровска (Красноармейка), откуда компания получает коксующийся уголь. Производство, как уверяет Рыженков, не остановится, а уголь продолжит поступать не предприятия из других стран, где есть шахты ДТЭК, но это приведёт к росту издержек и снижению конкурентоспособности компании на мировом рынке. На европейском рынке у "Метинвеста" и так дела обстоят не лучшим образом, там компании тяжело конкурировать с российскими слябами. На мировом рынке тоже будет несладко: в КНР из-за замедления темпов жилищного строительства образуются излишки металла, которые экспортируются. При мощностях в 1 млрд тонн стали в год КНР в этом году отправит на экспорт 100 млн тонн или в 5 раз больше, чем Украина плавила в последние годы перед началом СВО. Либо, если отталкиваться от текущих объёмов производства (по 6 млн тонн в 2022-2023 годах), то и вовсе в 16,5 раз.Проще говоря, проблем у "Метинвеста" в ближайшие годы будет очень много. К слову, 13 сентября СМИ сообщили о закрытии Ингулецкого ГОКа — одного из 4 ГОКов в составе метимперии Рината Ахметова. Предприятие не работает уже пару месяцев из-за дорогой и дефицитной электроэнергии. Однако на производственных показателях "Метинвеста" это не скажется — ему хватит руды из других ГОКов.Украинцы на экспортМинистерство труда и социальной защиты Чехии сообщило, что украинские беженцы в стране не только перешли в режим самоокупаемости, но и приносят прибыль. Выплатили в первом полугодии текущего года украинскими беженцам 323 млн долларов, а доход от них превысил 517 млн долларов. Сумма уплаченных ими налогов и сборов превысила 195 млн долларов.Экономическая выгода от украинских беженцев является главной причиной, сдерживающей власти стран ЕС от выдачи мужчин киевской власти для их последующей мобилизации. Именно поэтому власти Польши отрапортовали об отсутствии добровольцев для формируемой из числа беженцев бригады ВСУ, а силой хватать никого не планируют.А с учётом недавнего откровения нардепа Княжицкого о сотнях тысяч поданных в посольства и консульства заявлениях о желании выйти из украинского гражданства, стоит ожидать существенного вклада граждан Украины в улучшение демографических показателей стран ЕС.И, в целом, превращение беженцев в экономически активных жителей, является логическим завершением курса по превращению украинцев в главный экспортный товар. В постмайданные годы именно денежные переводы обеспечивали Украине значимый объём притока валюты в виде прямых иностранных инвестиций, а киевская власть, раздавая биометрические паспорта в рамках соглашения о безвизовом режиме, стимулировала отток украинцев за границу. Люди киевской власти стали нужны лишь тогда, когда украинские элитарии столкнулись с внешней угрозой в виде спецоперации России. Как только эта угроза спадёт, так и люди вновь перестанут быть нужны, а значит и потребности в социальной политике и прочих атрибутах социального государства не будет — образование и медицина не нужны в условиях, когда гражданин неизбежно покинет страну, где он родился.Налоги и бюджетПодошла к логическому завершению эпопея с повышением налогов. Депутаты приняли соответствующий законопроект во втором чтении. Параметры "реформы" существенно не изменились и предусматривают:· повышение военного сбора с 1,5% до 5%;· увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;· авансовые взносы на АЗС;· 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;· 25% прибыли на финучреждения;· 50% налог на прибыль банков в 2024 году;· помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования).При этом повышать налоги будут "задним числом" уже с 1 октября, хотя сам закон вступит в силу не раньше середины октября. Выкроить за счёт повышения налогов планируют дополнительные 58 млрд гривен в этом году и 137 млрд гривен в следующем.А в следующем году налоги могут поднять ещё раз, включая повышение ставки НДС, если придётся спешно корректировать бюджет. С учётом того, что его корректируют три года подряд, повышение налогов выглядит уже решённым вопросом. К слову, 12 сентября премьер-министр Шмыгаль заявил, что бюджет на 2024 год составлялся с расчётом на то, что война закончится летом. И этот прогноз делали не киевские власти, а клерки МВФ. Именно поэтому в бюджете образовалась "дыра" в 500 млрд гривен, которую теперь спешно пытаются залатать. В общем, никакой реальной экспертизы у киевской власти нет: она двигается на ощупь и пытается реагировать на события, руководствуясь советами "экспертов", которые в экономике и политике понимают ещё меньше.Ещё одна важная новость минувшей недели — одобрение Кабмином проекта госбюджета на 2025 год. Доходы прописаны на уровне 2,336 трлн гривен (+9% к аналогичному периоду прошлого года), расходы — 3,94 трлн гривен. Дефицит соответственно составит 1,546 трлн гривен или 19,4% от ВВП. Извне Киев надеется получить 1,658 трлн гривен, из которых 129,39 млрд направят на погашение внешнего долга. Таким образом, чистое внешнее финансирование составит 1,529 трлн гривенНа войну заложат 2,2 трлн гривен, из которых 1,1 трлн направят на выплату денежного довольствия, а 575 млрд гривен на технику и боеприпасы. Для сравнения: на войну в текущем бюджете предусмотрели 1,7 трлн гривен, а с учётом желания добавить к ним ещё 500 млрд гривен речь идёт о сопоставимых расходах относительно текущего и прошлого годов. Таким образом, киевская власть ещё в 2023 вышла на плато военных расходов и не сможет ни увеличить численность ВСУ, ни нарастить объёмы закупок техники и боеприпасов. При этом на войну уйдёт 26,3% от ВВП, тогда как в России на этот год предусмотрены на те же статьи расходов 6-7% от ВВП. Расходы на силовые структуры в лице ГУР и СБУ не изменятся, тогда как МВД (включает погранслужбу и Нацгвардию) добавят 87 млрд гривен, доведя финансирование до 438 млрд гривен. По всей видимости, большая часть денег достанется пограничникам для более эффективного отлова беглецов.А чтобы было легче свести дебет с кредитом, принято решение резать социальные расходы. Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен, а также заморозку минимальной зарплаты и прожиточных минимумов на уровне показателей 2024 года. Расходы на образование урежут на 8 млрд гривен, здравоохранению добавят 7 млрд (214 млрд гривен всего).Среднегодовой курс доллара на 2025 год заложили на уровне 45 гривен, что лишь подтверждает неизбежность девальвации гривны в условиях сокращения внешней помощи. Впрочем, граждане Украины к такому подходу давно привыкли.Счёт России за её же зерноКиевская власть пожаловалась, что с 2022 года Россия продала "ворованного" зерна на 1 млрд долларов. Почему там решили, что зерно было украдено именно у киевской власти — не ясно, ведь сами зерновые вырастили фермеры Новороссии, которые его же и продали. То есть с точки зрения уголовного права, да и здравого смысла, никакого преступления нет.Но интерес представляет не денежная оценка стоимости зерна, а исправно работающая система по мониторингу экспорта: в первой половине текущего года, как уверяет Украина, в Турцию из Мариуполя ушли 15 судов с 81 тыс. тонн пшеницы. При этом тема с системой определения происхождения зерна и наказания покупателей пшеницы из Новороссии, которую активно продвигали украинские дипломаты, заглохла — о ней нет никаких новостей.ПорнономикаГлава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил стремительный рост сферы создания платного контента. Всё дело в порноплатформе OnlyFans, где количество украинских аккаунтов каждый год увеличивается в три раза. Гетманцев рекомендовал контентмейкерам "выполнить налоговый долг".К слову, в 2022 году OnlyFans заплатила в бюджет Украины 305 тыс. долларов, а в 2023 году уже 620 тыс. долларов. По сути дела, Украина явочным порядком легализовала порнографию, хотя соответствующий закон Рада так и не приняла. Теперь вполне корректно говорить о порнономике как отдельной отрасли экономики Украины. При этом работницы OnlyFans трудятся в пределах страны, тогда как многие украинки из-за тяжёлой жизни за пределами страны пошли на панель: Die Welt сообщила, что половина проституток в Берлине — украинки. Впрочем, оценка приведена со слов одной из секс-работниц, а не по итогам сколь-либо основательного подсчёта. Таким образом, принимать на веру данные Die Welt не стоит, в отличие от заявлений Гетманцева.Прочие новостиГендиректор Дунайского пароходства оценил стоимость компании в 154 млн евро или 6 млрд гривен, из которых 600 единиц флота оценены в 5,4 млрд гривен. А Белгород-Днестровский порт уже в десятый раз оказался никому не нужным: не нашлось покупателей на него даже за 89 млн гривен. И это не должно удивлять: на балансе порта нет причалов, фарватер нужно углублять, а разводной мост в Белгород-Днестровский уничтожен, что делает невозможным заход судов в акваторию порта, да и работников для порта придётся искать днём с огнём. Плюс у порта задолженность перед работниками и государством в размере 121 млн гривен. Поэтому реальная стоимость порта составляет 200 млн, а не 89 млн гривен.А главное — не ясно для чего он: судоходство в Днестре практически отсутствует, а грузы на экспорт возят из портов "Большой Одессы". Их, к слову, хотят перевести на электроэнергию собственной генерации, так как они являются самыми крупными потребителями электроэнергии в области. Вот только когда этот переход состоится — не ясно.Федерация работодателей транспорта Украины просит "Укржелдорогу" (УЗ) снизить тарифы на грузовые перевозки на 20% и отказаться от запланированного повышения тарифов на перевозку угля и руды на 19%, кокса на 12% и зерновых на 11%. Федерация отмечает, что с 2021 года тарифы на перевозки угля и руды выросли на 120%, а транспортировка зерновых подорожала на 60%. Улучшать финансовое положение УЗ предлагают за счёт экономии и сокращения убыточных пассажирских перевозок. Ни УЗ, ни чиновники, к которым обратилась Федерация, её предложения пока не комментировали.О том, как где и на какие деньги в эти же дни развлекались украинские элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Восстанавливают Украину на Мальдивах и рекламируют себя в США. Чем отличились украинские элиты в эти дни".

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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