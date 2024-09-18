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Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды – Железняк

Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды – Железняк - 18.09.2024 Украина.ру

Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды – Железняк

Украинский парламент поддержал увеличение расходов государственного бюджета на военные нужды в этом году на 500 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов США). Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк

2024-09-18T11:47

2024-09-18T11:47

2024-09-18T11:47

новости

ярослав железняк

украина

владимир зеленский

верховная рада

бюджет

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"Парламент принял в целом законопроект по увеличению бюджета этого года на 500 миллиардов гривен на военные нужды. За – 298. Таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 триллиона гривен (почти 90 миллиардов долларов. – Ред.)", - написал Железняк.Весной председатель комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.Подробнее о том, куда утекают деньги - в материале Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк на сайте Украина.ру.

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новости, ярослав железняк, украина, владимир зеленский, верховная рада, бюджет