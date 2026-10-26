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Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз

Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз - 26.10.2026 Украина.ру

Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз

Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, советник главы государства Владимир Власюк, а также девять депутатов Верховной рады декларировали крупные гонорары от Киевской школы экономики (КШЭ), которая предположительно использовалась в схемах по легализации преступных доходов, указало РИА Новости

2026-10-26T07:33

2026-10-26T07:33

2026-10-26T07:39

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украина

максим микитась

владимир зеленский

верховная рада

набу

нафтогаз

коррупция

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Ранее в украинских источниках были опубликованы материалы уголовного дела НАБУ, включая расшифровки скрытых аудиозаписей разговоров бывшего парламентария Максима Микитася и экс-заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, лишившейся поста из-за антикоррупционного расследования. В ходе бесед Микитась рекомендовал Мудрой фиктивно оформиться в КШЭ для отмывания теневых средств, утверждая, что эта структура способна выплачивать любые суммы под видом зарплаты. Проанализированная отчетность Мудрой подтвердила, что она последовала совету и задекларировала от организации около 8,7 тысячи долларов. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группы "Форрест Гамп", в рамках которой Мудрую арестовали, но впоследствии отпустили под крупный залог.Проверка государственного реестра деклараций выявила, что финансовые связи с Киевской школой экономики имели многие другие представители украинского истеблишмента. В частности, бывшая глава кабмина Юлия Свириденко за период с 2023 по июль 2026 года указала гонорары от учреждения на сумму более 201 тысячи долларов. Примечательно, что эти сторонние доходы в два раза превысили ее официальный заработок на государственной службе за аналогичное время. В июле 2026 года Свириденко была отправлена в отставку решением парламента, что повлекло за собой роспуск всего правительства. На ее место оперативно назначили руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого, которого связывают с Тимуром Миндичем — ключевым фигурантом расследований о коррупции в украинском энергетическом секторе.Помимо премьер-министра, крупные выплаты от КШЭ получал советник президента Владимир Власюк, задекларировавший с 2022 года 186 тысяч долларов. Среди действующих и бывших народных депутатов Рады наибольший доход от организации зафиксирован у Инны Совсун, чей заработок в учреждении с 2017 года превысил 100 тысяч долларов. Финансовые поступления от КШЭ также отобразили в своих отчетах еще восемь парламентариев, среди которых бывшие нардепы Виктор Пинзеник и Мустафа Найем, получившие от вуза по несколько тысяч долларов в период с 2015 по 2019 год.Подробнее о коррупции в стране - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, максим микитась, владимир зеленский, верховная рада, набу, нафтогаз, коррупция