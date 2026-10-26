Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз - 26.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261026/milliony-ot-kievskoy-shkoly-ekonomiki-ukrainskikh-top-chinovnikov-podozrevayut-v-otmyvanii-deneg-cherez-1084060418.html
Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз
Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз - 26.10.2026 Украина.ру
Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз
Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, советник главы государства Владимир Власюк, а также девять депутатов Верховной рады декларировали крупные гонорары от Киевской школы экономики (КШЭ), которая предположительно использовалась в схемах по легализации преступных доходов, указало РИА Новости
2026-10-26T07:33
2026-10-26T07:39
новости
украина
максим микитась
владимир зеленский
верховная рада
набу
нафтогаз
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102636/52/1026365242_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a3505a3e2c8e972c7f8f517248cfafe7.jpg
Ранее в украинских источниках были опубликованы материалы уголовного дела НАБУ, включая расшифровки скрытых аудиозаписей разговоров бывшего парламентария Максима Микитася и экс-заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, лишившейся поста из-за антикоррупционного расследования. В ходе бесед Микитась рекомендовал Мудрой фиктивно оформиться в КШЭ для отмывания теневых средств, утверждая, что эта структура способна выплачивать любые суммы под видом зарплаты. Проанализированная отчетность Мудрой подтвердила, что она последовала совету и задекларировала от организации около 8,7 тысячи долларов. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группы "Форрест Гамп", в рамках которой Мудрую арестовали, но впоследствии отпустили под крупный залог.Проверка государственного реестра деклараций выявила, что финансовые связи с Киевской школой экономики имели многие другие представители украинского истеблишмента. В частности, бывшая глава кабмина Юлия Свириденко за период с 2023 по июль 2026 года указала гонорары от учреждения на сумму более 201 тысячи долларов. Примечательно, что эти сторонние доходы в два раза превысили ее официальный заработок на государственной службе за аналогичное время. В июле 2026 года Свириденко была отправлена в отставку решением парламента, что повлекло за собой роспуск всего правительства. На ее место оперативно назначили руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого, которого связывают с Тимуром Миндичем — ключевым фигурантом расследований о коррупции в украинском энергетическом секторе.Помимо премьер-министра, крупные выплаты от КШЭ получал советник президента Владимир Власюк, задекларировавший с 2022 года 186 тысяч долларов. Среди действующих и бывших народных депутатов Рады наибольший доход от организации зафиксирован у Инны Совсун, чей заработок в учреждении с 2017 года превысил 100 тысяч долларов. Финансовые поступления от КШЭ также отобразили в своих отчетах еще восемь парламентариев, среди которых бывшие нардепы Виктор Пинзеник и Мустафа Найем, получившие от вуза по несколько тысяч долларов в период с 2015 по 2019 год.Подробнее о коррупции в стране - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102636/52/1026365242_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcb92c6b692a788c4446fec703343328.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, максим микитась, владимир зеленский, верховная рада, набу, нафтогаз, коррупция
Новости, Украина, Максим Микитась, Владимир Зеленский, Верховная Рада, НАБУ, Нафтогаз, коррупция

Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз

07:33 26.10.2026 (обновлено: 07:39 26.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко, советник главы государства Владимир Власюк, а также девять депутатов Верховной рады декларировали крупные гонорары от Киевской школы экономики (КШЭ), которая предположительно использовалась в схемах по легализации преступных доходов, указало РИА Новости
Ранее в украинских источниках были опубликованы материалы уголовного дела НАБУ, включая расшифровки скрытых аудиозаписей разговоров бывшего парламентария Максима Микитася и экс-заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой, лишившейся поста из-за антикоррупционного расследования. В ходе бесед Микитась рекомендовал Мудрой фиктивно оформиться в КШЭ для отмывания теневых средств, утверждая, что эта структура способна выплачивать любые суммы под видом зарплаты. Проанализированная отчетность Мудрой подтвердила, что она последовала совету и задекларировала от организации около 8,7 тысячи долларов. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступной группы "Форрест Гамп", в рамках которой Мудрую арестовали, но впоследствии отпустили под крупный залог.
Проверка государственного реестра деклараций выявила, что финансовые связи с Киевской школой экономики имели многие другие представители украинского истеблишмента. В частности, бывшая глава кабмина Юлия Свириденко за период с 2023 по июль 2026 года указала гонорары от учреждения на сумму более 201 тысячи долларов. Примечательно, что эти сторонние доходы в два раза превысили ее официальный заработок на государственной службе за аналогичное время. В июле 2026 года Свириденко была отправлена в отставку решением парламента, что повлекло за собой роспуск всего правительства.
На ее место оперативно назначили руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого, которого связывают с Тимуром Миндичем — ключевым фигурантом расследований о коррупции в украинском энергетическом секторе.
Помимо премьер-министра, крупные выплаты от КШЭ получал советник президента Владимир Власюк, задекларировавший с 2022 года 186 тысяч долларов.
Среди действующих и бывших народных депутатов Рады наибольший доход от организации зафиксирован у Инны Совсун, чей заработок в учреждении с 2017 года превысил 100 тысяч долларов.
Финансовые поступления от КШЭ также отобразили в своих отчетах еще восемь парламентариев, среди которых бывшие нардепы Виктор Пинзеник и Мустафа Найем, получившие от вуза по несколько тысяч долларов в период с 2015 по 2019 год.
Подробнее о коррупции в стране - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМаксим МикитасьВладимир ЗеленскийВерховная РадаНАБУНафтогазкоррупция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:23Мартиросян забирает у Пугачевой "Кристину": примадонна осталась у разбитого корыта
07:55В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта
07:33Украинских топ-чиновников подозревают в отмывании денег через вуз
07:21Самоубийство Фантомаса: Европа пошла на эвтаназию на наших глазах
07:20Закон об НДС на посылки: радость для евробюрократии, боль для украинцев
07:11Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции
07:09Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа
06:30Александр Хаминский объяснил слезы Зеленского и предположил, на что главарь Украины готов ради выживания
06:28Лула да Силва вновь победил на выборах президента Бразилии
06:20"Дворцовый переворот" в Киеве: эксперт про "похороны" Зеленского и смену власти на Украине
06:06"Украина как транзитное поле": эксперты и политики о будущем страны
06:01Первая леди США поедет на Украину? Мелания Трамп дала ответ
05:30"Война проиграна": Маркосян объяснила, почему Запад не сдаётся, даже теряя Украину
05:16Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Любимое дитя", которое жаждет войны: Васильев о том, почему Запад терпит Зеленского
04:13"Ублюдки", "отребье" и "пусть горят в аду": Маск испугался за космос?
03:39Русские виноваты: Эстония нашла повод не тратиться на Олимпийские игры
03:07При ракетном ударе по Ельцу погиб человек, не менее шести пострадали
02:11Сербия свернула на путь Украины? Ближайшие месяцы покажут — Затулин
01:31Вучича победили "студенты"? Ждём от Сербии антироссийских санкций
Лента новостейМолния