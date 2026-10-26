Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции - 26.10.2026 Украина.ру
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Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции
Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции - 26.10.2026 Украина.ру
Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции
Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменён. Выступление должно было состояться 25 октября, но турецкая пресса сообщает: после волны критики в соцсетях мероприятие отменили. Причина — поддержка Галкиным действий Израиля в секторе Газа
2026-10-26T07:11
2026-10-26T07:11
новости
израиль
турция
стамбул
дмитрий галкин
мвд
министерство культуры
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Что пишут турецкие СМИГазета Sabah сообщает: Галкин, покинувший Россию и поселившийся в Израиле в 2022 году, "открыто поддерживал геноцид, в ходе которого Израиль уничтожил бесчисленное количество мирных жителей, и выражал готовность сдавать кровь для раненых солдат, участвовавших в геноциде".По итогу концерт артиста был отменён.Волна критикиНа днях сотни пользователей соцсетей в Турции потребовали не только отменить концерт, но и пожизненно запретить Галкину въезд в страну. К призыву присоединились популярные блогеры — Эфе Коч (почти 560 тысяч подписчиков) и Эрдем Озверен (более 538 тысяч подписчиков).Ранее турецкие активисты направили обращения в МВД, Министерство культуры и администрацию Стамбула. Они требовали отменить выступление артиста из-за его публикации, в которой он назвал погибшего израильского спецназовца героем.Галкин уехал из России после начала военной операции на Украине. Живёт в Израиле. В 2022 году Минюст признал его иностранным агентом.В середине октября Галкин выступил в Амстердаме — после того как стало понятно, что турецкие гастроли накрываются. На сцене он шутил, что приехал в город на велосипеде прямо с Кипра.*признан иноагентомПодробнее – в материале Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
израиль
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новости, израиль, турция, стамбул, дмитрий галкин, мвд, министерство культуры
Новости, Израиль, Турция, Стамбул, Дмитрий Галкин, МВД, Министерство культуры

Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции

07:11 26.10.2026
 
© ФотоГалкин*
Галкин* - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменён. Выступление должно было состояться 25 октября, но турецкая пресса сообщает: после волны критики в соцсетях мероприятие отменили. Причина — поддержка Галкиным действий Израиля в секторе Газа

Что пишут турецкие СМИ

Газета Sabah сообщает: Галкин, покинувший Россию и поселившийся в Израиле в 2022 году, "открыто поддерживал геноцид, в ходе которого Израиль уничтожил бесчисленное количество мирных жителей, и выражал готовность сдавать кровь для раненых солдат, участвовавших в геноциде".
По итогу концерт артиста был отменён.

Волна критики

На днях сотни пользователей соцсетей в Турции потребовали не только отменить концерт, но и пожизненно запретить Галкину въезд в страну. К призыву присоединились популярные блогеры — Эфе Коч (почти 560 тысяч подписчиков) и Эрдем Озверен (более 538 тысяч подписчиков).
Ранее турецкие активисты направили обращения в МВД, Министерство культуры и администрацию Стамбула. Они требовали отменить выступление артиста из-за его публикации, в которой он назвал погибшего израильского спецназовца героем.
Галкин уехал из России после начала военной операции на Украине. Живёт в Израиле. В 2022 году Минюст признал его иностранным агентом.
В середине октября Галкин выступил в Амстердаме — после того как стало понятно, что турецкие гастроли накрываются. На сцене он шутил, что приехал в город на велосипеде прямо с Кипра.
*признан иноагентом
Подробнее – в материале Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции
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