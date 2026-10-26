https://ukraina.ru/20261026/galkin-stolknulsya-s-plachevnymi-posledstviyami-v-turtsii-1084048929.html

Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции

Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции - 26.10.2026 Украина.ру

Галкин* столкнулся с плачевными последствиями в Турции

Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменён. Выступление должно было состояться 25 октября, но турецкая пресса сообщает: после волны критики в соцсетях мероприятие отменили. Причина — поддержка Галкиным действий Израиля в секторе Газа

2026-10-26T07:11

2026-10-26T07:11

2026-10-26T07:11

новости

израиль

турция

стамбул

дмитрий галкин

мвд

министерство культуры

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Что пишут турецкие СМИГазета Sabah сообщает: Галкин, покинувший Россию и поселившийся в Израиле в 2022 году, "открыто поддерживал геноцид, в ходе которого Израиль уничтожил бесчисленное количество мирных жителей, и выражал готовность сдавать кровь для раненых солдат, участвовавших в геноциде".По итогу концерт артиста был отменён.Волна критикиНа днях сотни пользователей соцсетей в Турции потребовали не только отменить концерт, но и пожизненно запретить Галкину въезд в страну. К призыву присоединились популярные блогеры — Эфе Коч (почти 560 тысяч подписчиков) и Эрдем Озверен (более 538 тысяч подписчиков).Ранее турецкие активисты направили обращения в МВД, Министерство культуры и администрацию Стамбула. Они требовали отменить выступление артиста из-за его публикации, в которой он назвал погибшего израильского спецназовца героем.Галкин уехал из России после начала военной операции на Украине. Живёт в Израиле. В 2022 году Минюст признал его иностранным агентом.В середине октября Галкин выступил в Амстердаме — после того как стало понятно, что турецкие гастроли накрываются. На сцене он шутил, что приехал в город на велосипеде прямо с Кипра.*признан иноагентомПодробнее – в материале Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в Турции

израиль

турция

стамбул

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новости, израиль, турция, стамбул, дмитрий галкин, мвд, министерство культуры