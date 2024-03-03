Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк - 03.03.2024 Украина.ру
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Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк
Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк - 03.03.2024 Украина.ру
Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк
Сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского за 2023 год потратили на командировки из бюджета больше, чем шесть ведомств. Об этом сообщил 3 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
2024-03-03T12:37
2024-03-03T13:10
дефицит
бюджет
офис
офис президента
новости
владимир зеленский
ярослав железняк
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"Посчитал по командировкам за бюджетный счет Офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, минобразования, минэкологии, минагрополитики и минспорта вместе взятые", - написал Железняк.Он уточнил, что это только траты сотрудников Офиса, без учета расходов на поездки самого Зеленского.На минувшей неделе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев напомнил, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. До конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
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дефицит, бюджет, офис, офис президента, новости, владимир зеленский, ярослав железняк
дефицит, бюджет, офис, Офис президента, Новости, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк

Офис Зеленского потратил на командировки из бюджета больше, чем шесть министерств - Железняк

12:37 03.03.2024 (обновлено: 13:10 03.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского за 2023 год потратили на командировки из бюджета больше, чем шесть ведомств. Об этом сообщил 3 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
"Посчитал по командировкам за бюджетный счет Офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, минобразования, минэкологии, минагрополитики и минспорта вместе взятые", - написал Железняк.
Он уточнил, что это только траты сотрудников Офиса, без учета расходов на поездки самого Зеленского.
"Нормальные реформы за наши с вами средства", - сыронизировал Железняк.
На минувшей неделе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев напомнил, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. До конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.
Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10 февраля, 08:42
Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье В подконтрольном Киеву городе Запорожье на этой неделе запаниковали националисты, предчувствуя сдачу города. Виной всем стало назначение нового губернатора, украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова. В соцсетях националисты высказывали предположение, что он "сдаст Запорожье, как сдал Мелитополь".
 
дефицитбюджетофисОфис президентаНовостиВладимир ЗеленскийЯрослав Железняк
 
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