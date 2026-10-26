https://ukraina.ru/20261026/zakon-ob-nds-na-posylki-radost-dlya-evrobyurokratii-bol-dlya-ukraintsev-1084047288.html

Закон об НДС на посылки: радость для евробюрократии, боль для украинцев

Закон об НДС на посылки: радость для евробюрократии, боль для украинцев - 26.10.2026 Украина.ру

Закон об НДС на посылки: радость для евробюрократии, боль для украинцев

После долгого сопротивления депутаты Рады сдались и приняли законопроекты о введении 20% НДС на коммерческие посылки стоимостью до 150 евро. От НДС освободили посылки между физлицами стоимостью до 45 евро, несопровождаемый багаж стоимостью до 150 евро, а также отправления для военных

2026-10-26T07:20

2026-10-26T07:20

2026-10-26T07:20

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украина

россия

китай

владимир зеленский

мвф

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Владимир Зеленский подписал документ, с учётом характера законопроектов — их принятия требовали и МВФ, и ЕС — затягивать на Банковой не стали. Это означает, что украинские власти сняли один из барьеров для получения внешнего финансирования, "разморозив" часть средств, а Украина гармонизирует своё законодательство с европейским по ещё одному важному для евробюрократии, но не для граждан Украины, направлению.НДС на границеРаботать механизм взимания НДС с посылок будет следующим образом.Гражданин Украины оформляет заказ на иностранном маркетплейсе или онлайн-магазине, оплачивая стоимость как товаров, так и начисленного на них НДС. Ещё до пересечения посылкой границы заказу присваивается специальный номер, который передаётся таможенникам, а также почтовому оператору, отвечающему за доставку посылки. На границе номера сверяют, убеждаются в оплате налога и если всё сходится, то посылку пропускают.В контуре покупатель — продавец всё просто: товар станет на 20% дороже, а срок его доставки немного вырастет из-за дополнительной бюрократии на границе.А вот в контуре бизнес — государство всё куда сложнее.Во-первых, маркетплейсу или магазину придётся зарегистрироваться на Украине: открыть представительство или назначить посредника. Маркетплейс и его представитель должны стать на учёт в украинской налоговой в качестве плательщика НДС. Естественно, потребуется найти представителя, заключить с ним договор, стать на учёт в налоговой, передать посреднику средства в размере 100 тыс. евро в качестве гарантии уплаты НДС. Нужно ли это продавцам с учётом ограниченной ёмкости украинского рынка и бюрократии — вопрос, на который пока нет ответа.Во-вторых, продавцу придётся решать по ходу дела массу дополнительных вопросов: часть заказа может потеряться, покупатель может его отменить, продавец может продать один товар, а выслать другой. В таком случае неизбежны споры вокруг НДС, включая запросы на его возврат. Решать их будут не столько в контуре покупатель — продавец, сколько в контуре продавец — государство.В принципе, ничего нового Украине не предложили — система практически идентична европейской системе IOSS — импорт через единое окно, — которую Евросоюз с 2021 года ввёл для трансграничных заказов с маркетплейсов стоимостью до 150 евро. Да и в России система выстроена во многом схожим образом.Но ЕС пошёл дальше Украины: там с 1 июля 2026 года ввозной таможенной пошлиной облагаются все трансграничные онлайн-покупки. При стоимости до 150 евро пошлина составит 3 евро.В России налоговый и таможенный режим для трансграничной торговли мягче европейского. Порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро и 31 кг на каждую посылку, а если стоимость посылки больше 200 евро, то пошлина составляет 15% от стоимости в части превышения 200 евро. Также — до 1 января 2027 года — в России не взимается НДС на трансграничные заказы. Однако общая логика его взимания будет схожа с европейской — маркетплейс становится налоговым агентом, а иностранная торговая площадка должна будет стать на налоговый учёт в ФНС.Но это технические аспекты, которые больше затрагивают чиновников, которым предстоит администрировать (то есть организовать) процесс сбора налогов, и продавцов разных товаров. А для нас наибольший интерес представляют сущностные различия.Такая разная торговляВ России, на Украине и в Евросоюзе существенно разнится доля трансграничной онлайн-торговли в общем объёме онлайн-продаж. Покупки товаров за пределами России формируют 3,4% денежного оборота онлайн-торговли, в ЕС этот показатель составляет 13,1%, а на Украине колеблется в пределах 30–35%. Если измерять в деньгах, то на зарубежные заказы приходится 245 млрд рублей, 55 млрд евро и от 90 до 120 млрд гривен.И этому есть вполне логичное объяснение.2022 год изменил расклад на российском рынке онлайн-торговли — крупные западные бренды покинули рынок, логистика перестроилась с Запада на Восток, а россиян отключили от мировой финансовой системы. Поэтому китайский SHEIN прекратил обслуживание российских клиентов весной 2022 года, а такой же китайский Temu появился лишь в сентябре 2022 года и на рынок России не зашёл.Как следствие, российские маркетплейсы воспользовались шансом укрепить позиции на рынке, где из иностранных конкурентов остался лишь AliExpress, и то последний с 2019 года был СП китайской Alibaba и российских партнёров, поэтому перестал быть классическим иностранным сайтом с доставкой в Россию.Но после 2022 года наметилась тенденция к росту количества иностранных (то есть китайских) продавцов — на Ozon около 20% от общего числа, на WB несколько процентов, однако условия торговли для них стали уравнивать с российскими продавцами. Заодно власти ужесточили борьбу с карго-схемами и запустили систему СПОТ (подтверждение ожидания импорта товаров) для взимания косвенных налогов наперёд.В общем, рынок захватили Ozon и WB, а конкуренты в виде китайского Joom или российского CDEK особой погоды на рынке не делают — сервисы остаются нишевыми.На Украине со своими маркетплейсами всё значительно хуже. Крупнейшим из них можно назвать Rozetka.ua, но он сильно пострадал летом 2026 года, когда сгорел его складской комплекс в Киевской области. Неразвитость национальных маркетплейсов наравне с меньшей численностью населения до начала СВО и его значительным оттоком после его начала не позволила украинским маркетплейсам сократить долю трансграничных онлайн-заказов, став самими импортёрами товаров или площадкой для их продаж. Поэтому ещё до начала СВО украинцы активно покупали товары в европейских онлайн-магазинах, а после и подавно, так как ассортимент в зарубежных магазинах был больше, а цены ниже украинских. При этом точно выделить долю иностранных заказов среди международных посылок непросто: в Евросоюзе живут миллионы украинцев, которые активно шлют посылки своим близким на Украине, а многие сборочные производства дронов получают комплектующие теми же посылками из Китая через ЕС (КНР напрямую комплектующие для дронов Украине не продаёт). Всё это искажает статистику, в которой фигурируют по итогам 2024 года 73,5 млн входящих международных посылок.У ЕС также своя специфика.ЕС вчистую проиграл интернет американским корпорациям, в том числе и в сегменте онлайн-торговли. А затем американцев победили китайские Temu и SHEIN.Сказался комплекс факторов.Во-первых, европейцы стали экономить: почти две трети заказов в 2026 году были дешевле 25 евро, 90% не дороже 50 евро. При этом в страновом разрезе ситуация неоднородна: в Греции, Португалии и Испании опыт покупок на китайских платформах имели более 70% опрошенных ЕЦБ, а в Германии и Франции — менее 50%.Во-вторых, на маркетплейсах можно купить то, чего нет в физической рознице, а китайцы умеют удивлять ассортиментом.В-третьих, китайские маркетплейсы, продающие китайский же ширпотреб, предложили европейцам простой и удобный инструмент покупок, заодно приложившись по европейцу маркетингом и механиками вовлечения.Итог всего этого закономерен. Если в 2020 году доля расходов жителей ЕС на физические товары в интернет-магазинах за пределами союза составляла 2,3%, то к 2025 году она достигла 13,1%, или 55,1 млрд евро в деньгах.Поэтому утечка 55 млрд евро через "окно" трансграничной торговли стала для европейских властей — как национальных, так и наднациональных — проблемой, которую они у себя решили с помощью пошлин и НДС.Налог есть, толку нетА решив эту проблему у себя, евробюрократия стала требовать того же от Украины. С одной стороны, это логично: Украина критически зависит от Европы и декларирует стремление стать членом ЕС, что даёт европейцам основания требовать от Киева гармонизации законодательства. С другой стороны, логики в таком требовании нет — украинцам не до жиру, для них трансграничные покупки являются средством экономии и обхода ограниченного ассортимента местных сетей. К тому же и сетям несладко — с лета они теряют распредцентры и склады, что сократит и без того не слишком богатый ассортимент. Не факт, что они выиграют от перераспределения спроса или просто смогут его удовлетворить с учётом нанесенного им ущерба.А посреди этого находится власть, которой всё равно, какие проблемы будут испытывать эти самые украинцы, так как ей нужно свести дебет с кредитом. В данном случае НДС является разменной монетой, средством разблокировки внешнего финансирования, так как 10 млрд гривен прогнозных сборов от налогообложения трансграничных посылок ничего в украинском бюджете не изменят. Не исключено, что стоимость администрирования данного налога вместе с негативным эффектом для "Укрпочты" и "Новой почты" превысит сумму, которую удастся собрать с учётом сокращения объёмов трансграничной торговли.Поэтому вопрос с налогом на посылки вовсе не в посылках, а в удовлетворении желаний кредитора, в кабальную зависимость от которого впала киевская власть.

https://ukraina.ru/20261021/ekonomika-ukrainy-i-voyna-vostok-strany-teryaet-zavody-vinnitsa--korov-1083949879.html

https://ukraina.ru/20261025/lvov-slavit-banderovtsev-polyaki-vrazumlyayut-zelenskogo-zapadnaya-ukraina-za-nedelyu-1084042415.html

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эксклюзив, украина, россия, китай, владимир зеленский, мвф