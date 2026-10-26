Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа - 26.10.2026 Украина.ру
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Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа
Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа - 26.10.2026 Украина.ру
Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа
Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если европейские страны сами этого пожелают, а у России найдутся для таких поставок свободные объёмы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова утром 26 октября пишет РИА Новости
2026-10-26T07:09
2026-10-26T07:09
украина.ру
новости
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
европа
ес
российский газ
сжиженный природный газ
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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕС, несмотря на декларируемый отказ от российских энергоносителей, по-прежнему получают порядка 20% российского сжиженного природного газа в общем объёме потребления."После того, как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать", — сказал Песков.По его словам, свободные для поставок объемы газа в наличии имеются не всегда.В Москве не раз указывали на серьёзную ошибку Запада, который, отказавшись от прямой покупки российских энергоресурсов, попадает в ещё большую зависимость. Он вынужден продолжать его закупки, но через посредников и по возросшей стоимости.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, европа, ес, российский газ, сжиженный природный газ, энергетический кризис, цены
Украина.ру, Новости, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Москва, Европа, ЕС, российский газ, сжиженный природный газ, энергетический кризис, цены

Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа

07:09 26.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если европейские страны сами этого пожелают, а у России найдутся для таких поставок свободные объёмы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова утром 26 октября пишет РИА Новости
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕС, несмотря на декларируемый отказ от российских энергоносителей, по-прежнему получают порядка 20% российского сжиженного природного газа в общем объёме потребления.
"После того, как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать", — сказал Песков.
По его словам, свободные для поставок объемы газа в наличии имеются не всегда.
В Москве не раз указывали на серьёзную ошибку Запада, который, отказавшись от прямой покупки российских энергоресурсов, попадает в ещё большую зависимость. Он вынужден продолжать его закупки, но через посредников и по возросшей стоимости.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 18:42
Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по УкраинеОдним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта президенту США Дональду Трампу видится восстановление газопроводов "Северный поток", которые ещё несколько лет назад он хотел похоронить, чтобы не пустить российский газ на европейский рынок
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