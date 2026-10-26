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Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа

Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа - 26.10.2026 Украина.ру

Кремль назвал два условия для переговоров с Европой по увеличению поставок газа

Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если европейские страны сами этого пожелают, а у России найдутся для таких поставок свободные объёмы. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова утром 26 октября пишет РИА Новости

2026-10-26T07:09

2026-10-26T07:09

2026-10-26T07:09

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны ЕС, несмотря на декларируемый отказ от российских энергоносителей, по-прежнему получают порядка 20% российского сжиженного природного газа в общем объёме потребления."После того, как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать", — сказал Песков.По его словам, свободные для поставок объемы газа в наличии имеются не всегда.В Москве не раз указывали на серьёзную ошибку Запада, который, отказавшись от прямой покупки российских энергоресурсов, попадает в ещё большую зависимость. Он вынужден продолжать его закупки, но через посредников и по возросшей стоимости.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261023/rossiyskiy-gaz--v-evropu-tramp-rezko-pomenyal-taktiku-po-ukraine-1084029060.html

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