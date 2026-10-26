В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта - 26.10.2026 Украина.ру
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В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта
В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта - 26.10.2026 Украина.ру
В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта
Украинский аналитический ресурс DeepState признал продвижение Вооруженных сил России на двух участках фронта в зоне спецоперации, опубликовав обновленные карты в своем телеграм-канале
2026-10-26T07:55
2026-10-26T07:55
сво
спецоперация
россия
константиновка
донецкая народная республика
украина.ру
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По данным украинских аналитиков, российские подразделения продвинулись вперед в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, авторы ресурса зафиксировали тактический успех и продвижение позиций ВС РФ под Воздвижевкой в Запорожской области.DeepState — украинский военно-аналитический проект, созданный на основе разведки по открытым источникам. Проект официально сотрудничает с министерством обороны Украины. Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
константиновка
донецкая народная республика
Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, константиновка, донецкая народная республика, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Украина.ру

В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта

07:55 26.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украинский аналитический ресурс DeepState признал продвижение Вооруженных сил России на двух участках фронта в зоне спецоперации, опубликовав обновленные карты в своем телеграм-канале
По данным украинских аналитиков, российские подразделения продвинулись вперед в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, авторы ресурса зафиксировали тактический успех и продвижение позиций ВС РФ под Воздвижевкой в Запорожской области.
DeepState — украинский военно-аналитический проект, созданный на основе разведки по открытым источникам. Проект официально сотрудничает с министерством обороны Украины.
Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
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