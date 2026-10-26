https://ukraina.ru/20261026/v-kieve-priznali-uspekhi-rossiyskikh-voennykh-na-dvukh-napravleniyakh-fronta-1084060665.html

В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта

В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта - 26.10.2026 Украина.ру

В Киеве признали успехи российских военных на двух направлениях фронта

Украинский аналитический ресурс DeepState признал продвижение Вооруженных сил России на двух участках фронта в зоне спецоперации, опубликовав обновленные карты в своем телеграм-канале

2026-10-26T07:55

2026-10-26T07:55

2026-10-26T07:55

сво

спецоперация

россия

константиновка

донецкая народная республика

украина.ру

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По данным украинских аналитиков, российские подразделения продвинулись вперед в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, авторы ресурса зафиксировали тактический успех и продвижение позиций ВС РФ под Воздвижевкой в Запорожской области.DeepState — украинский военно-аналитический проект, созданный на основе разведки по открытым источникам. Проект официально сотрудничает с министерством обороны Украины. Подробнее о других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

россия

константиновка

донецкая народная республика

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, константиновка, донецкая народная республика, украина.ру